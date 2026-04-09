Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

Το «Euphoria» επιστρέφει: το καστ, τα νέα πρόσωπα και οι αποκαλύψεις από την πρεμιέρα της 3ης σεζόν στο Hollywood

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria δεν ήταν απλώς ένα ακόμη event στο Hollywood, αλλά μια βραδιά που έμοιαζε φτιαγμένη για να συζητηθεί. Αν είσαι και εσύ ανάμεσα σε εκείνους που περιμένουν τη σειρά με ανυπομονησία, αυτή η λαμπερή εμφάνιση των πρωταγωνιστών, των δημιουργών και των νέων προσώπων σε κάνει να νιώθεις πως η επιστροφή της σειράς δεν είναι απλά τηλεοπτική αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός. Από τα χαμόγελα στο κόκκινο χαλί μέχρι τις μικρές αποκαλύψεις που έγιναν στις κάμερες, η βραδιά μύριζε «μεγάλη σεζόν» από μακριά.

Το καστ που μαγνητίζει τα φλας

Στην πρεμιέρα έδωσαν το παρών σχεδόν όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς: η Zendaya, ο Jacob Elordi, η Sydney Sweeney, η Hunter Schafer, η Alexa Demie, η Maude Apatow, η Martha Kelly και η Chloe Cherry. Μαζί τους, φυσικά, περπάτησε και ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson, καθώς και ο εκτελεστικός παραγωγός Drake.

Αν και αρχικά δεν είχαν ανακοινωθεί, η παρουσία του Jacob Elordi και της Hunter Schafer επιβεβαιώθηκε λίγο πριν από το event, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τον ενθουσιασμό.

Οι νέες αφίξεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον

Το κόκκινο χαλί γέμισε και με νέα πρόσωπα που θα δούμε στη 3η σεζόν και συγκεκριμένα τους: Adewale Akinnuoy-Agbaje, Marshawn Lynch, Danielle Deadwyler, Barrell Britt-Gibson, Eli Roth, Anna Van Patten, Priscilla Delgado, ηMadison Thompson, Sam Trammell, Asante Blackk, Trisha Paytas, James Lan, οColleen Camp και ο Homer Gere.

Όλοι τους έδωσαν έναν εντελώς φρέσκο αέρα, κάτι που φαίνεται πως η σειρά επιδιώκει στη νέα της αφήγηση.

Μικρές απουσίες με καλή δικαιολογία

Ο μοναδικός που δεν κατάφερε να παραβρεθεί ήταν ο Colman Domingo, που έχει ήδη κερδίσει Emmy για τον ρόλο του. Κι όμως, ο λόγος ήταν πέρα για πέρα γοητευτικός: βρισκόταν στη Νέα Υόρκη καθώς ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο επεισόδιο του Saturday Night Live.

Οι καλεσμένοι που απογείωσαν το glamour

Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν και ονόματα που δεν συνδέονται άμεσα με τη σειρά, αλλά πρόσθεσαν σοβαρούς πόντους στο glam της βραδιάς: ο Al Pacino, η Alana Haim, η Danielle Haim, η Georgia May Jagger, η Grace Van Patten, ο Jason Reitman, η Jennifer Morrison.

Από το σύμπαν του «The Idol» έδωσαν το παρών η Lily-Rose Depp, η Rachel Sennott και η Da’Vine Joy Randolph.

Η Zendaya μιλά για το μέλλον της σειράς

Λίγο πριν την πρεμιέρα, η Zendaya εμφανίστηκε στο The Drew Barrymore Show και άφησε να εννοηθεί ότι η 3η σεζόν μπορεί να είναι και η τελευταία. Δεν το είπε με βεβαιότητα, αλλά έδωσε μια γεύση πως η ιστορία οδεύει σε ολοκλήρωση.

Όσα γνωρίζουμε για τη νέα σεζόν

Το νέο κεφάλαιο του «Euphoria» πηδά πέντε χρόνια μπροστά: H Cassie και ο Nate είναι παντρεμένοι και ζουν στα προάστια, η Rue δουλεύει για να ξεχρεώσει το χρέος της στη Laurie, η Jules σπουδάζει σε σχολή καλών τεχνών,

και η Maddy εργάζεται σε talent agency στο Χόλιγουντ. Η Zendaya αποκάλυψε πως τα γυρίσματα ήταν μια πραγματική καταιγίδα: ολοκλήρωσε υλικό οκτώ μηνών μέσα σε τέσσερις. Ο Jacob Elordi, από την άλλη, τόνισε πως ο ρόλος του στη νέα σεζόν ήταν «απελευθερωτικός» και διαφορετικός από οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι τώρα.

Η πρεμιέρα που σηματοδοτεί την επιστροφή

Η 3η σεζόν του Euphoria κάνει επίσημα πρεμιέρα στις 12 Απριλίου στο HBO. Και, όσο κι αν δεν το παραδέχεσαι, το hype έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο.

