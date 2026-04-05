Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι

Αν νόμιζες ότι το Stranger Things είχε τελειώσει, κάνεις λάθος. Η νέα animated σειρά Stranger Things: Tales From ’85 σε επιστρέφει στην Hawkins του 1985, σε μια περίοδο μετά την απόλυτη καταστροφή που άφησε την πόλη σου με χιλιάδες αναπάντητα ερωτήματα. Το χιόνι μπορεί να καλύπτει τους δρόμους, αλλά κάτω από την επιφάνεια, κάτι σκοτεινό ξυπνάει και σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Εδώ, οι φίλοι σου Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas και Max θα πρέπει ξανά να ενώσουν δυνάμεις, να αντιμετωπίσουν υπερφυσικές απειλές και να κρατήσουν την πόλη τους ασφαλή – και εσύ θα είσαι εκεί, κάθε στιγμή, να ζήσεις μαζί τους την αγωνία, τις συγκινήσεις και τα μυστήρια που μόνο το Stranger Things μπορεί να προσφέρει.

Η σειρά, δημιουργία του Eric Robles σε συνεργασία με τους Matt και Ross Duffer, και παραγωγή από Upside Down Pictures με τον Shawn Levy και την 21 Laps, υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει τη νοσταλγία των 80s με νέες ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ. Η Flying Bark, το animation studio πίσω από την παραγωγή, υπόσχεται να μεταφέρει στην οθόνη σου μια οπτική εμπειρία που θα κάνει το Hawkins πιο ζωντανό και πιο τρομακτικό από ποτέ.

Οι χαρακτήρες που αγαπάς αποκτούν νέες φωνές – η Eleven με τη Brooklyn Davey Norstedt, ο Mike με τον Luca Diaz, η Max με την Jolie Hoang-Rappaport – αλλά παράλληλα συναντάς νέες φιγούρες όπως η Nikki Baxer με τη φωνή της Odessa A’zion και ο Daniel Fischer με τη Lou Diamond Phillips, που φέρνουν φρεσκάδα και νέες πτυχές στο ήδη πλούσιο σύμπαν.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε 10 επεισόδια περίπου 30 λεπτών το καθένα, δίνοντας χρόνο να δεις τις σχέσεις να μεγαλώνουν, την αγωνία να κορυφώνεται και τα μυστήρια του Upside Down να αναπτύσσονται με τρόπους που δεν είχες φανταστεί. Από χιονοπόλεμο και Dungeons & Dragons μέχρι τις σκιερές σήραγγες κάτω από τη Hawkins Lab, κάθε επεισόδιο θα σε κρατάει κολλημένο στην οθόνη, αναρωτώμενος τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τις 23 Απριλίου 2026 στο Netflix, και αν είσαι φανατικός του Stranger Things ή απλά αγαπάς τα μυστήρια, αυτή η animated σειρά δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή σου. Προετοιμάσου να επιστρέψεις στην Hawkins, να ανατρέψεις τα μυστικά του Upside Down και να ζήσεις μια εμπειρία που συνδυάζει τη φιλία, τον τρόμο και την περιπέτεια με τον πιο μοναδικό τρόπο.

