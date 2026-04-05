Cinema 05.04.2026

Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι

Πόπη Βασιλείου

Αν νόμιζες ότι το Stranger Things είχε τελειώσει, κάνεις λάθος. Η νέα animated σειρά Stranger Things: Tales From ’85 σε επιστρέφει στην Hawkins του 1985, σε μια περίοδο μετά την απόλυτη καταστροφή που άφησε την πόλη σου με χιλιάδες αναπάντητα ερωτήματα. Το χιόνι μπορεί να καλύπτει τους δρόμους, αλλά κάτω από την επιφάνεια, κάτι σκοτεινό ξυπνάει και σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Εδώ, οι φίλοι σου Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas και Max θα πρέπει ξανά να ενώσουν δυνάμεις, να αντιμετωπίσουν υπερφυσικές απειλές και να κρατήσουν την πόλη τους ασφαλή – και εσύ θα είσαι εκεί, κάθε στιγμή, να ζήσεις μαζί τους την αγωνία, τις συγκινήσεις και τα μυστήρια που μόνο το Stranger Things μπορεί να προσφέρει.

Το soundtrack του «Stranger Things 5» σαρώνει τα charts

Η σειρά, δημιουργία του Eric Robles σε συνεργασία με τους Matt και Ross Duffer, και παραγωγή από Upside Down Pictures με τον Shawn Levy και την 21 Laps, υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει τη νοσταλγία των 80s με νέες ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ. Η Flying Bark, το animation studio πίσω από την παραγωγή, υπόσχεται να μεταφέρει στην οθόνη σου μια οπτική εμπειρία που θα κάνει το Hawkins πιο ζωντανό και πιο τρομακτικό από ποτέ.

Οι χαρακτήρες που αγαπάς αποκτούν νέες φωνές – η Eleven με τη Brooklyn Davey Norstedt, ο Mike με τον Luca Diaz, η Max με την Jolie Hoang-Rappaport – αλλά παράλληλα συναντάς νέες φιγούρες όπως η Nikki Baxer με τη φωνή της Odessa A’zion και ο Daniel Fischer με τη Lou Diamond Phillips, που φέρνουν φρεσκάδα και νέες πτυχές στο ήδη πλούσιο σύμπαν.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε 10 επεισόδια περίπου 30 λεπτών το καθένα, δίνοντας χρόνο να δεις τις σχέσεις να μεγαλώνουν, την αγωνία να κορυφώνεται και τα μυστήρια του Upside Down να αναπτύσσονται με τρόπους που δεν είχες φανταστεί. Από χιονοπόλεμο και Dungeons & Dragons μέχρι τις σκιερές σήραγγες κάτω από τη Hawkins Lab, κάθε επεισόδιο θα σε κρατάει κολλημένο στην οθόνη, αναρωτώμενος τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τις 23 Απριλίου 2026 στο Netflix, και αν είσαι φανατικός του Stranger Things ή απλά αγαπάς τα μυστήρια, αυτή η animated σειρά δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή σου. Προετοιμάσου να επιστρέψεις στην Hawkins, να ανατρέψεις τα μυστικά του Upside Down και να ζήσεις μια εμπειρία που συνδυάζει τη φιλία, τον τρόμο και την περιπέτεια με τον πιο μοναδικό τρόπο.

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

Το μυστικό που δε σου λένε για τις πετσέτες που αγοράζεις

Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons

Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique
Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons
Ο Brian Cox θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης στο Dexter Resurrection
«Super Mario Galaxy Movie» : Σαρώνει τα ταμεία και γράφει ιστορία στο box office
Το Netflix μόλις έριξε το trailer που θα βλέπεις ξανά και ξανά – O Michael B. Jordan σε μια animated έκπληξη που δεν περίμενες
Ο Jamie Bell γίνεται ο νέος Shelby στη νέα εποχή του Peaky Blinders
Από τον Κρόνο στη Γη: Η Supergirl επιστρέφει με τη δική της ταινία
Harry Potter: Η HBO ανοίγει τις πόρτες του νέου Hogwarts με ένα αποκαλυπτικό αφιέρωμα
«Η Καθαρίστρια»: Η crime σειρά που θα σε καθηλώσει στο Netflix
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

