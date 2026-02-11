Το soundtrack του «Stranger Things 5» σαρώνει τα charts

Η μουσική συλλογή της τελευταίας σεζόν της σειράς με επιτυχίες των Michael Jackson, ABBA και David Bowie κατακτά την κορυφή στα Vinyl Albums και ξεχωρίζει στις πωλήσεις

Η επιρροή του «Stranger Things» στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά μέσα από τη δυναμική πορεία του soundtrack της 5ης και τελευταίας σεζόν, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή είσοδο στα charts του Billboard. Η συλλογή κατάφερε να βρεθεί στο Top 10 σε 7 διαφορετικές κατηγορίες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση της μουσικής που συνοδεύει τη σειρά του Netflix.

Το άλμπουμ κατέκτησε την 1η θέση στα Vinyl Albums και τη 2η θέση στο Top Album Sales, ενώ σημείωσε σημαντική παρουσία και στις κατηγορίες Soundtracks, Top Current Album Sales, Top Rock Albums, Top Rock and Alternative Albums και Indie Store Album Sales. Παράλληλα, έκανε είσοδο στο γενικό Billboard 200 στο Νο 32, καταγράφοντας ισχυρή εμπορική δυναμική από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η επιτυχία του soundtrack βασίζεται σε ένα νοσταλγικό μουσικό μείγμα που περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια τα οποία ακούγονται στη νέα σεζόν της σειράς. Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζουν τα «Rockin Robin» του Michael Jackson, «Fernando» των ABBA και «Heroes» του David Bowie, κομμάτια που ενισχύουν τη ρετρό αισθητική της αφήγησης και συνδέουν τη δράση με την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 80.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το soundtrack πούλησε 21.000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 5 Φεβρουαρίου, με τις πωλήσεις βινυλίου να αποτελούν τη βασική πηγή της επιτυχίας, καθώς 17.000 αντίτυπα διακινήθηκαν σε 5 διαφορετικές εκδόσεις. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε επίσης σε CD, κασέτα και ψηφιακή μορφή, ενισχύοντας την εμπορική του απήχηση σε πολλαπλά κοινά.

Την ίδια εβδομάδα μόνο το άλμπουμ «OCTANE» του Don Toliver σημείωσε υψηλότερες πωλήσεις, κατακτώντας την κορυφή του Top Album Sales με 31.000 αντίτυπα. Στο μεταξύ, η παρουσία άλλων καλλιτεχνών όπως οι Megadeth, ENHYPEN, Alice in Chains, Olivia Dean, Stray Kids, A$AP Rocky και Lily Allen αποτυπώνει τον έντονο ανταγωνισμό στα charts, με το «Stranger Things 5» να ξεχωρίζει χάρη στη σύνδεσή του με τη δημοφιλή σειρά.

Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει ότι το «Stranger Things» παραμένει ένα από τα ισχυρότερα πολιτισμικά φαινόμενα της εποχής, καθώς συνδυάζει τηλεοπτική αφήγηση και μουσική κληρονομιά με τρόπο που συνεχίζει να επηρεάζει τις τάσεις της αγοράς. Με τη συμμετοχή χαρακτήρων όπως οι Lucas Sinclair του Caleb McLaughlin, Max Mayfield της Sadie Sink, Will Byers του Noah Schnapp και Dustin Henderson του Gaten Matarazzo, η σειρά εξακολουθεί να μετατρέπει κάθε νέο κεφάλαιο σε εμπορικό και καλλιτεχνικό γεγονός.

Το Top 10 του Top Album Sales chart διαμορφώνεται ως εξής:

Don Toliver με το «OCTANE» Various Artists με το «Stranger Things 5» soundtrack Megadeth με το «Megadeth» ENHYPEN με το «THE SIN VANISH» Alice in Chains με το «Alice in Chains» Olivia Dean με το «The Art of Loving» Michael Jackson με το «Number Ones» Stray Kids με το «DO IT» A$AP Rocky με το «Don’t Be Dumb» Lily Allen με το «West End Girl»

