Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης

Από το συλλογικό τραύμα και τη σταλινική κόλαση, μέχρι την επιβίωση, τον τρόμο, τη μουσική έκσταση και τη δύναμη της φαντασίας

Αυτή την εβδομάδα οι σκοτεινές αίθουσες γεμίζουν με ιστορίες που ταξιδεύουν από το παρελθόν στο παρόν, από την ωμή πραγματικότητα στον εφιάλτη και από την προσωπική μνήμη στη συλλογική εμπειρία. Το νέο κινηματογραφικό πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα στο καλλιτεχνικό σινεμά, το πολιτικό δράμα, την καθαρόαιμη ψυχαγωγία και τις ταινίες-γεγονός που απευθύνονται σε κάθε ηλικία και γούστο. Μια εβδομάδα, λοιπόν, γεμάτη αντιθέσεις: πόνος και λύτρωση, τρόμος και χιούμορ, ιστορία και φαντασία, πολιτική και καθαρό συναίσθημα. Το σινεμά ανοίγει τις πόρτες του και μας καλεί -όπως πάντα- να δούμε τον κόσμο λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο σκοτεινά, αλλά και λίγο πιο ελεύθερα.

Διάβασε επίσης: 13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell

Ο Ήχος της Πτώσης

Ένα μυστικό ενώνει τέσσερις γενιές γυναικών

(«Sound of Falling») Δραματική ταινία Γερμανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία της Masa Schilinski με τους Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler, Hannah Hecht κ.ά.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Γερμανίδας Masa Schilinski η οποία κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών αλλά και τη Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Με λίγα λόγια… Τέσσερα νεαρά κορίτσια μεγαλώνουν σε μια απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία. Τα χωρίζουν δεκαετίες αλλά καθώς οι ιστορίες τους ξεδιπλώνονται αναδύονται όλα όσα τα ενώνουν θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν. Η Masa Schilinski χρησιμοποιεί έναν μη γραμμικό τρόπο αφήγησης για να αναδείξει πώς το συλλογικό γυναικείο τραύμα και τα ανομολόγητα μυστικά μεταφέρονται από τη μία γενιά στην άλλη. Η ταινία εστιάζει στην ψυχολογία της μνήμης και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος γεωγραφικός χώρος μπορεί να εγκλωβίσει ή να απελευθερώσει το πεπρωμένο διαφορετικών ανθρώπων.

Stray Kids: The dominATE Experience

Επική μουσική ταινία για τους Stray Kids, το K-pop φαινόμενο

(«Stray Kids: The dominATE Experience») Μουσική ταινία Αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία των Paul Dugdale και Farah X με τους Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, I.N.

Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids το διεθνές φαινόμενο της K-Pop σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος το «Stray Kids: The dominATE Experience» είναι μια επική συναυλιακή ταινία που αποτυπώνει τις sold-out εμφανίσεις του K-pop συγκροτήματος στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Η ταινία συνδυάζει αριστοτεχνικά πλάνα από τη συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας dominATE των Stray Kids με υλικό από τα παρασκήνια αναδεικνύοντας την ένταση της προετοιμασίας και τη μοναδική χημεία των μελών του γκρουπ με τους θαυμαστές τους. Οι σκηνοθέτες εστιάζουν στην ενέργεια της σκηνής αλλά και στις ανθρώπινες στιγμές των μελών προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι σημαίνει να είσαι στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας σήμερα.

Δύο Εισαγγελείς

Γράμμα από την κόλαση των γκουλάγκ αναζητά δικαίωση στη Μόσχα

(«Zwei Staatsanwälte») Δραματική ταινία Γαλλογερμανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία του Sergei Loznitsa με Anatoliy Belyy, Aleksandr Kuznetsov, Alexander Filippenko κ.ά.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Sergei Loznitsa επιστρέφει στη μυθοπλασία με ένα ιστορικό δράμα που κέρδισε το Βραβείο François Chalais στο Φεστιβάλ Καννών. Σοβιετική Ένωση 1937.

Με λίγα λόγια… Χιλιάδες επιστολές κρατουμένων που έχουν φυλακιστεί άδικα από την κυβέρνηση καίγονται σε ένα κελί φυλακής. Σχεδόν από θαύμα μία από αυτές φτάνει στον προορισμό της στο γραφείο του νεοδιορισμένου τοπικού εισαγγελέα Alexander Kornyev ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να συναντήσει τον κρατούμενο θύμα πρακτόρων της μυστικής αστυνομίας της NKVD.

Αφοσιωμένος μπολσεβίκος με ακεραιότητα ο νεαρός εισαγγελέας υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Η αναζήτησή του για δικαιοσύνη θα τον οδηγήσει μέχρι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Μόσχα. Ο Sergei Loznitsa χτίζει ένα εφιαλτικό πορτρέτο της σταλινικής τρομοκρατίας όπου η ηθική ακεραιότητα ενός ανθρώπου έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με έναν κρατικό μηχανισμό που τρέφεται από τον φόβο και την παραποίηση της αλήθειας.

Διάβασε επίσης: 4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

Βοήθεια!

Επιβίωση σε έρημο νησί με τους όρους μιας αδικημένης υπαλλήλου

(«Send Help») Θρίλερ Aμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Edil Ismail, Rachel McAdams, Dylan O’Brien κ.ά.

Από τον Sam Raimi της τριλογίας του «Spider-Man» στην αρχή των 2000 και του «Evil Dead» ένα θρίλερ επιβίωσης με την Rachel McAdams να παίρνει την εκδίκησή της.

Με λίγα λόγια… Η εργατική μα αδικημένη υπάλληλος μιας εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων και ο αλαζονικός ιδιοκτήτης της ναυαγούν σε ένα έρημο νησί μοναδικοί επιζώντες ενός αεροπορικού δυστυχήματος. Εκείνος όμως είναι τραυματισμένος και εκείνη έχοντας κάνει στο παρελθόν αίτηση συμμετοχής στο «Survivor» έχει πλέον το πάνω χέρι.

Η ταινία εξερευνά την ανατροπή των κοινωνικών ιεραρχιών σε συνθήκες ακραίας ανάγκης. Ο Sam Raimi συνδυάζει την ένταση του ψυχολογικού θρίλερ με στοιχεία μαύρου χιούμορ καθώς η πρωταγωνίστρια ανακαλύπτει πως οι δεξιότητες επιβίωσης που απέκτησε από την τηλεόραση είναι πιο ισχυρές από οποιαδήποτε επιχειρηματική στρατηγική του πρώην αφεντικού της.

Κάποτε στη Γάζα

Η διακίνηση ναρκωτικών, μια απρόσμενη ταινία δράσης

(«Once Upon a Time in Gaza») Σινεφίλ ταινία Παλαιστινιακής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία των Arab και Tarzan Nasser με τους Majd Eid, Nader Abd Alhai, Ramzi Maqdisi κ.ά.

Με λίγα λόγια… Γάζα 2007. Ο Yahya ένας νεαρός φοιτητής αναπτύσσει μια φιλία με τον Osama έναν χαρισματικό ιδιοκτήτη εστιατορίου με μεγάλη καρδιά. Μαζί αρχίζουν να διακινούν ναρκωτικά παράλληλα με τις παραδόσεις φαλάφελ όμως σύντομα αναγκάζονται να αναμετρηθούν με έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και το μεγάλο εγώ του.

Δύο χρόνια αργότερα ο Yahya καταλήγει να πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία δράσης γυρισμένη στη Γάζα η οποία αντικατοπτρίζει τα πραγματικά εγκλήματα στα οποία ήταν μάρτυρας. Οι σκηνοθέτες Arab και Tarzan Nasser χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη αισθητική για να μιλήσουν για την πολυπλοκότητα της ζωής σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου η επιβίωση απαιτεί συχνά τη διάσχιση ηθικών ορίων και η τέχνη γίνεται το μόνο μέσο καταγραφής της αλήθειας.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 3

Το τελικό ξεκαθάρισμα με τους μασκοφόρους δολοφόνους

(«The Strangers: Chapter 3») Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία του Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Ema Horvath, Richard Brake, Janis Ahern κ.ά.

Η τριλογία του «The Strangers» σε σκηνοθεσία του Renny Harlin φτάνει στο τέλος της με ένταση και σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Με λίγα λόγια… Έχοντας ξεφύγει από τους μασκοφόρους δολοφόνους η Maya προσπαθεί να φτάσει σε ασφαλές μέρος δεν ξέρει όμως ποιον να εμπιστευτεί. Πέφτει πάνω στο σερίφη Rotter αλλά η ύποπτη συμπεριφορά του την αναγκάζει να του κλέψει το περιπολικό και να τραπεί σε φυγή.

Το τρίτο μέρος της σειράς ολοκληρώνει την πορεία της Maya προς την επιβίωση ή την οριστική πτώση. Ο Renny Harlin κλιμακώνει την ένταση χρησιμοποιώντας το κλειστοφοβικό περιβάλλον της επαρχιακής πόλης και την αίσθηση ότι ο κίνδυνος μπορεί να κρύβεται πίσω από κάθε πρόσωπο εξουσίας. Η ταινία υπόσχεται να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα των εισβολέων.

Διάβασε επίσης: Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί

Επιστροφή Στο Silent Hill

Ολέθρια πρόσκληση σε μια πόλη που κατοικείται από εφιάλτες

(«Return to Silent Hill») Αμερικανογαλλική ταινία τρόμου του 2026 σε σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Robert Strange, Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson κ.ά.

Ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 2001 «Silent Hill 2» το οποίο πούλησε πάνω από 1.000.000 αντίτυπα μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες της επανακυκλοφορίας του.

Με λίγα λόγια… Ενώ έχουν πλέον χωρίσει ο James λαμβάνει μια επιστολή από τη Mary με την οποία είναι ακόμα ερωτευμένος. Τον καλεί να τη συναντήσει στην πόλη της το Silent Hill αλλά όταν εκείνος φτάνει εκεί βρίσκει έναν έρημο τόπο γεμάτο θανάσιμες απειλές.

Ο Christophe Gans ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και την πρώτη ταινία του franchise επιστρέφει για να αποδώσει την ατμόσφαιρα του ψυχολογικού τρόμου που έκανε το βιντεοπαιχνίδι θρυλικό. Η ταινία εστιάζει στην εσωτερική κάθοδο του James στην κόλαση των δικών του ενοχών με τα τέρατα της πόλης να αποτελούν προβολές του υποσυνειδήτου του.

Διπλόδοκος, το Δεινοσαυράκι

Από το χαρτί του δημιουργού… στον αληθινό κόσμο

(«Diplodocus») Ταινία animation Πολωνικής παραγωγής του 2024 σε σκηνοθεσία του Wojtek Wawszczyk. Η ταινία είναι μεταγλωτισμένη στα Ελληνικά με τις φωνές των: Βασιλικής Σούτη, Βασίλη Παπαστάθη, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Ακίνδυνου Γκίκα, Χριστίνας Παπαδοπούλου, Βαγγέλη Ρόκκου, Αγγελίνας Τερσενίδου, Στέλιου Ψαρουδάκη, Νικολέτας Κουνενιδάκη, Μαρίας Καλαμποκιά, Χριστίνας-Βασιλικής Γιανούτσου.

Με λίγα λόγια… Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες αποφασίζει να τους βρει. Ο μικρός πράσινος δεινόσαυρος ταξιδεύει μέσα στις σελίδες ενός κόμικ για να φέρει ξανά το χρώμα στο σπίτι του.

Στην πορεία του συνεργάζεται με εκκεντρικούς χαρακτήρες και ανακαλύπτει πως η δύναμη της δημιουργικότητας και της φαντασίας μπορεί να αλλάξει ακόμα και την πιο σκληρή πραγματικότητα. Η ταινία χρησιμοποιεί μια πρωτότυπη τεχνική που συνδυάζει το κλασικό animation με την αίσθηση του εικονογραφημένου βιβλίου προσφέροντας ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τους μικρούς θεατές.

Rosemary

Ένας απαγορευμένος έρωτας αντιμέτωπος με τον σκοτεινό φανατισμό

(«Rosemary») Δραματική ταινία Ελληνικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Μαράκη-Μπούρκα με τους Αλέξανδρο Μαράκη-Μπούρκα, Θαλή Πολίτη, Δάφνη Ατία κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ο Στέφανος με την ποίησή του αγγίζει την καρδιά του νεαρού ζωγράφου Παύλου και οι δύο τους αναπτύσσουν μια μοναδική γλώσσα επικοινωνίας ζώντας μια ρομαντική και αθώα σχέση. Όταν η οικογένεια του Παύλου ανακαλύπτει τη σχέση τους προσπαθεί με βασανιστικά μέσα να τον «εξαγνίσει» από τον «δαίμονα» που πιστεύουν ότι κατοικεί μέσα του.

Η ταινία αποτελεί μια σκληρή σπουδή πάνω στην καταπίεση της διαφορετικότητας και τη λυτρωτική δύναμη της τέχνης απέναντι στον κοινωνικό και θρησκευτικό συντηρητισμό. Ο σκηνοθέτης εστιάζει στην αντίθεση ανάμεσα στην ομορφιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη βιαιότητα του φανατισμού προβάλλοντας την ανάγκη για αποδοχή και ελευθερία έκφρασης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

Δες κι αυτό…