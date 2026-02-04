Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Japan Foundation, οργανώνει το Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026, από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος).

Το φεστιβάλ που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Japanese Film Screenings Overseas» του Japan Foundation, αυτή την φορά αφιερωμένο στον Κόσμο του Ιαπωνικού ANiME (κινούμενα σχέδια), παρουσιάζει επιλεγμένα έργα τριών διακεκριμένων δημιουργών της σύγχρονης ιαπωνικής animation σκηνής, οι οποίοι έχουν αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Όλες οι ταινίες, σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα, χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής έκφρασης, πρωτοτυπία και σύγχρονη αισθητική προσέγγιση.

Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Η τελετή έναρξης θα λάβει χώρα την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:30, με την προβολή της ταινίας «Children of the Sea» σε σκηνοθεσία Ayumu Watanabe.

Από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 θα προβληθούν οι ταινίες «The Time of Eve- The Movie» του Yasuhiro Yoshiura και οι «Mind Game» και «Lu Over the Wall» τουMasaaki Yuasa.

Σας καλούμε όλες και όλους να παρακολουθήσετε τις προβολές και να γνωρίσετε τη σύγχρονη ιαπωνική κινηματογραφική δημιουργία στον τομέα του animation!

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12–15 Φεβρουαρίου 2026

Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)

Εισιτήριο: 3 € ανά προβολή εδώ

Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Τηλ. 2103418550 | http://www.mcf.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Πολιτιστικό Τμήμα

Τηλ.: 210 670 9901-3

E-mail: [email protected]

https://www.gr.emb-japan.go.jp



Διοργάνωση: Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, The Japan Foundation

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ, Δεύτερο Πρόγραμμα, KOSMOS Radio, The New York Times International Edition – Kathimerini English Edition newspaper

<Πρόγραμμα Προβολών>

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

19:30 Children of the Sea (Ayumu WATANABE| 2019| 111 λ)

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

19:00 Time of EVE – The Movie (Yasuhiro YOSHIURA |2009|106λ)

21:30 Mind Game ( Masaaki YUASA |2004 |108λ）

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

19:00 Lu Over the Wall ( Masaaki YUASA |2017|112 λ)

21:30 Children of the Sea (Ayumu WATANABE |2019| 111 λ)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

19:00 Mind Game ( Masaaki YUASA |2004 |108λ）

21:30 Time of EVE– The Movie (Yasuhiro YOSHIURA |2009|106λ)





Children of the Sea | Kaiju no Kodomo

(2019, 111’)



Ο καλλιτέχνης manga Daisuke IGARASHI συνεχίζει να γοητεύει τους αναγνώστες με το χαρακτηριστικό του στυλ και την εκφραστική του γραφή. Αυτή η φανταστική περιπέτεια στα βάθη του ωκεανού – προσαρμογή του ομώνυμου manga για το οποίο έλαβε το Βραβείο Αριστείας της Ένωσης Καλλιτεχνών manga της Ιαπωνίας – από το STUDIO 4℃ (στούντιο παραγωγής της σειράς κινουμένων σχεδίων Tekkonkinkreet), προβάλει τους χαρακτήρες που αναδύονται από τη θάλασσα, χάρη στην καλλιτεχνία τού σχεδίου και τη μυστηριώδη αφήγηση. Οι λεπτεπίλεπτες απεικονίσεις του πρωτότυπου manga, που κάποτε θεωρούνταν αδύνατο να μεταφερθούν στον κινηματογράφο, αναγεννιούνται υπέροχα στην οθόνη.

Την μουσική έχει γράψει ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Joe HISAISHI, μαέστρος της κινηματογραφικής μουσικής. Ο «ήχος» του, που προσθέτει χρώμα σε αυτόν τον επισφαλή, αλλά πλούσιο και βαθύ κόσμο, μπορεί να θεωρηθεί ως η άλλη εκδοχή της ταινίας. Το θεματικό τραγούδι έχει συνθέσει ο δημοφιλής μουσικός Kenshi YONEZU.

<Υπόθεση>

Η Ruka (Mana ASHIDA), μια μαθήτρια γυμνασίου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο σχολείο, επισκέπτεται το τοπικό ενυδρείο όπου εργάζεται ο πατέρας της. Εκεί συναντά τον Umi (Yua ISHIBASHI) και τον μεγαλύτερο αδελφό του, Sora (Seishu URAKAMI) που θα την μυήσουν στον μυστηριώδη κόσμο του βυθού, ενώ παράλληλα αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα υπερφυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη…

Δανείζουν τις φωνές τους (στους πρωταγωνιστικούς ρόλους) :

Mana ASHIDA Hiiro ISHIBASHI Seishu URAGAMI Win MORISAKI

【Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Βραβεία】

Υποψηφιότητα στην κατηγορία “Contrechamp” (Annecy International Animation Film Festival, Γαλλία, 2019)

Βραβείο Κινηματογραφικής Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (74 th Mainichi Film Awards, Ιαπωνία, 2020)

Mainichi Film Awards, Ιαπωνία, 2020) Προβολή στο τμήμα “Noves Visions” (Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia, Ισπανία)

Υποψηφιότητα στον διαγωνισμό ταινιών μεγάλου μήκους (Ottawa International Animation Festival, Καναδάς, 2019)

Μέγα Βραβείο Κινηματογραφικού Animation (23rd Japan Media Arts Festival, 2020)

Time of Eve – The Movie | Ivu no Jikan– Gekijōban (2019,106’)

Πρόκειται για την κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης διαδικτυακής σειράς επιστημονικής φαντασίας έξι επεισοδίων. Στο κοντινό μέλλον όπου τα ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, η ταινία διερευνά την διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την αλληλεπίδραση ανθρώπων-ρομπότ.

Ο Yasuhiro YOSHIURA (δημοφιλής από το anime “Pale Cocoon”), είναι o δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας.

<Υπόθεση>

Σ’ ένα φουτουριστικό παρόν όπου τα ανδροειδή είναι ευρείας χρήσης ο Rikuo (Jun FUKUYAMA), μαθητής λυκείου, διερευνώντας την ασυνάρτητη συμπεριφοράς του προσωπικού του ρομπότ, της Sammy (Rie TANAKA), καταλήγει στο καφέ «Eve‘s Time», όπου, βάση κανονισμού, δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ…

Δανείζουν τις φωνές τους (στους πρωταγωνιστικούς ρόλους) :

Jun FUKUYAMA Kenji NOJIMA Rie TANAKA



Mind Game | Maindo Gēmu (2004, 108’)

Η ταινία, παραγωγής του STUDIO 4℃ (“The Animatrix”), είναι διασκευή του ομώνυμου manga του Robin NISHI. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σεναριογράφου και ιδιοφυή animator Masaaki YUASA (“Crayon Shin–chan” και “Chibi Maruko–chan”), που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό. Με τις καινοτόμες οπτικές τεχνικές του – όπως live-action, 3D και 2D – αποδίδεται μια ιστορία υψηλής έντασης και δράσης που συγκλονίζει τους λάτρεις των anime της εποχής, καταρρίπτοντας τις συμβατικές αντιλήψεις για το «κινούμενο σχέδιο». Αντιπροσωπεύει πράγματι, την εξέλιξη του ιαπωνικού κινούμενου σχεδίου.

Η μουσική του Seiichi YAMAMOTO, συνθέτη διεθνώς αναγνωρισμένου (συγκροτήματα “Rovo”, “Rashinpan”, κ.α.), προσδίδει δυναμισμό και βάθος σε αυτά τα καινοτόμα οπτικά εφέ.

<Υπόθεση>

Ο επίδοξος καλλιτέχνης manga Nishi (Koji IMADA) χάνει ξαφνικά τη ζωή του από μέλη της μαφίας που απειλούν την παιδική του φίλη Myon (Sayaka MAEDA), την οποία συναντά μετά από χρόνια, ενώ παραμένει κρυφά ερωτευμένος. Καθώς κατακλύζεται από δυνατά συναισθήματα, ο Nishi αψηφά τους θεούς για να επιστρέψει στον κόσμο των θνητών και να ζήσει μία ψυχεδελική εμπειρία αυτογνωσίας με την Myon και τους φίλους του..

Δανείζουν τις φωνές τους (στους πρωταγωνιστικούς ρόλους):

Koji IMADA Sayaka MAEDA Seiko TAKUMA Takashi FUJII Tomomitsu YAMAGUCHI

【Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Βραβεία】

Μέγα Βραβείο Κινουμένων Σχεδίων (Japan Media Arts Festival, 2004)

Βραβείο Ōfuji Noburō (Mainichi Film Awards, 2005)

Βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη, Καλύτερου Σεναρίου, Κοινού & Ειδικό

Βραβείο για Οπτικά Εφέ (Fantasia Festival, Καναδάς, 2005)

Βραβείο Κινούμενων Σχεδίων (Kinotayo Film Festival, Παρίσι, 2006)

Lu Over the Wall | Yoake tsugeru Lu no uta (2017, 112’)

Ο ιδιοσυγκρασιακός σκηνοθέτης Masaaki YUASA, παρουσιάζει την πρώτη του πλήρως πρωτότυπη κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους.

Παρακολουθούμε τη συνάντηση και τον αποχωρισμό ενός αγοριού και μιας γοργόνας μέσα από ευαίσθητες και συγχρόνως λεπτομερείς εικόνες οι οποίες προβάλλονται με ταχύτητα, καθώς η πλοκή εξελίσσεται δυναμικά.

<Υπόθεση>

Ο Kai (Shota SHIMODA), ένας εσωστρεφής μαθητής γυμνασίου, ζει με τον πατέρα και τον παππού του στο ερημικό ψαροχώρι Hinashichō. Μια μέρα, πηγαίνοντας στο νησί Mermaid για να παίξει σε μια φιλική μουσική μπάντα, συναντά τη Lu (Kanon TANI), μια χαρούμενη γοργόνα που τραγουδάει και χορεύει με κέφι. Περνώντας τις μέρες του μαζί της, ο Kai αρχίζει σταδιακά να μοιράζεται τις σκέψεις του και να εκδηλώνει τα συναισθήματά του…

Δανείζουν τις φωνές τους (στους πρωταγωνιστικούς ρόλους) :

Shota SHIMODA Kanon TANI Minako KOTOBUKI

【Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Βραβεία】

Βραβείο στην κατηγορία Cristal du long metrage (Annecy Int’l Animated Film Festival, Γαλλία, 2017)

Αργυρό Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (Fantasia Int’l Film Festival, Καναδάς, 2017)

Βραβείο Ofuji Noburo (Mainichi Film Award, Ιαπωνία, 2018)

Μέγα Βραβείο (Japan Media Arts Festival, Ιαπωνία, 2018)