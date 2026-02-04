Mad steilto
TV 04.02.2026

Αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ για το Survivor

Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι ιθύνοντες του ΣΚΑΪ, με το ενδεχόμενο παράτασης του reality να παραμένει ανοιχτό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά φαίνεται πως είναι τα πρώτα στοιχεία που έχει στα χέρια του ο ΣΚΑΪ για την πορεία του Survivor, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου σε δημοσίευμά της στην εφημερίδα Real Life. Το reality επιβίωσης δείχνει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του καναλιού, γεγονός που έχει δημιουργήσει αισιοδοξία στα στελέχη του Φαλήρου.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, το Survivor εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι του προγραμματισμού του ΣΚΑΪ, με τη μέχρι τώρα τηλεοπτική του εικόνα να κρίνεται ικανοποιητική. Οι υπεύθυνοι του σταθμού εμφανίζονται θετικοί ως προς την απόδοση του project και παρακολουθούν στενά τα νούμερα τηλεθέασης, προκειμένου να αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα.

Survivor 2026: Η πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας αποκαλύπτεται

Διάβασε επίσης: Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση

Αρχικός σχεδιασμός του καναλιού ήταν το παιχνίδι επιβίωσης να έχει περιορισμένη διάρκεια και να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 3 μήνες, ακολουθώντας το μοντέλο των πρώτων, επιτυχημένων κύκλων του. Ωστόσο, τα δεδομένα που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα φαίνεται να οδηγούν σε σκέψεις αναθεώρησης του αρχικού πλάνου.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Φάληρο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης του Survivor, εφόσον διατηρηθεί η θετική δυναμική που καταγράφεται αυτή την περίοδο. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει παράταση της προβολής του reality ακόμη και πέρα από το τρίμηνο, με πιθανό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, με βασικό κριτήριο τη σταθερότητα των επιδόσεων του παιχνιδιού.

Survivor 2026: 6 ακόμα Επαρχιώτες αποκαλύπτονται

Διάβασε επίσης: Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Η ημερομηνία πρεμιέρας και το μεγάλο έπαθλο

Survivor survivor 2026 ΣΚΑΪ
