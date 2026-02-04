Mad steilto
Υγεία 04.02.2026

Μην αμελείς την υγεία σου: Οι εξετάσεις που πρέπει να κάνεις κάθε χρόνο

Από τον οδοντίατρο μέχρι τον γυναικολογικό και δερματολογικό έλεγχο, ένας πρακτικός οδηγός για να μην παραμελείς την υγεία σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καθημερινότητα είναι γεμάτη υποχρεώσεις και συχνά αφήνουμε πίσω μας αυτά που αφορούν την υγεία μας. Ίσως θυμάσαι πότε πήγες τελευταία φορά για τις ετήσιες εξετάσεις σου ή αν είσαι πλήρως ενημερωμένος για όλα τα ραντεβού που χρειάζονται. Πολλοί αναβάλλουν επισκέψεις σε γιατρούς για λόγους χρόνου, κόστους ή απλά από αναβλητικότητα, ακόμη και όταν υπάρχουν συμπτώματα ή γνωστά προβλήματα υγείας.

Το να κρατάς μια βασική ρουτίνα υγείας μπορεί να είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζεις. Ακολουθεί ένας οδηγός για τις εξετάσεις που αξίζει να προγραμματίζεις, ώστε να έχεις πλήρη εικόνα για την υγεία σου.

Κάθε 6 μήνες:

Οδοντιατρικός έλεγχος

Δύο επισκέψεις τον χρόνο στον οδοντίατρο βοηθούν στην πρόληψη τερηδόνας, ουλίτιδας και άλλων προβλημάτων του στόματος. Η στοματική υγιεινή επηρεάζει πολύ περισσότερα από τα δόντια, προσφέροντας ενδείξεις για τη συνολική σου υγεία.

Κάθε χρόνο:

Γενικός έλεγχος

Ο ετήσιος φυσικός έλεγχος δίνει μια συνολική εικόνα της υγείας σου, καλύπτοντας σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά στοιχεία. Συνήθως περιλαμβάνει μέτρηση ύψους, βάρους, πίεσης και σφυγμού, αλλά και συζήτηση για τυχόν συμπτώματα ή αλλαγές στην υγεία σου.

Αιματολογικές εξετάσεις

Ένας πλήρης αιματολογικός έλεγχος και ένας έλεγχος για τη λειτουργία ήπατος και νεφρών μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα με τον ετήσιο έλεγχο, μειώνοντας τα ραντεβού και τον κόπο.

Γυναικολογικός έλεγχος

Για τις γυναίκες, ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει συζήτηση για την υγεία, φυσική εξέταση και, ανάλογα με την ηλικία, κλινική εξέταση μαστών και πυελική εξέταση.To τεστ ΠΑΠ  μπορεί να γίνει ανάλογα με την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου.

Δερματολογικός έλεγχος

Μια πλήρης εξέταση δέρματος, νυχιών και τριχωτού της κεφαλής βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων σπίλων ή αλλοιώσεων, που μπορεί να υποδεικνύουν καρκίνο του δέρματος. Αν υπάρχει ιστορικό ή υψηλός αριθμός σπίλων, ίσως χρειαστεί πιο συχνός έλεγχος.

Οφθαλμολογικός έλεγχος

Ακόμα και αν η όρασή σου φαίνεται καλή, μια ετήσια επίσκεψη βοηθά στην πρόληψη προβλημάτων και στην έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών καταστάσεων όπως διαβήτη, υπέρταση ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Κάθε 3-5 χρόνια:

ΠΑΠ τεστ

Για τις γυναίκες, το ΠΑΠ τεστ συνιστάται γενικά κάθε 3-5 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου. Για ηλικίες άνω των 30 ετών, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με τεστ HPV, που επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ εξετάσεων χωρίς να χάνεται η παρακολούθηση.

Η υγεία σου αξίζει προτεραιότητα. Προγραμμάτισε αυτές τις εξετάσεις, κράτησε ένα ημερολόγιο ή υπενθύμιση για κάθε ραντεβού και αντιμετώπισέ τα σαν μη-διαπραγματεύσιμες υποχρεώσεις. Έτσι, θα έχεις πλήρη εικόνα της υγείας σου και θα προλάβεις πιθανά προβλήματα πριν γίνουν σοβαρά.

