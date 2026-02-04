Mad steilto
04.02.2026

Στον αέρα το 1ο trailer για το J2US στο Open

Η μουσική εκπομπή επιστρέφει στο OPEN με νέο teaser, μοναδικά acts, διάσημους συμμετέχοντες και εκπλήξεις στην κριτική επιτροπή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μουσική εκπομπή J2US επιστρέφει δυναμικά στο OPEN, και το πρώτο teaser ήδη έχει βγει στον «αέρα», υπόσχοντας ξανά Σάββατα γεμάτα μουσική, χορό και απρόσμενα acts. Ο Νίκος Κοκλώνης εργάζεται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση του trailer, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ομάδα των διαγωνιζόμενων και την κριτική επιτροπή.

Μερικά ονόματα έχουν ήδη γίνει γνωστά, αν και οι τελικές συμφωνίες δεν έχουν κλείσει ακόμα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ποιοι θα ανέβουν στη μουσική σκηνή και θα μας χαρίσουν μοναδικές εμφανίσεις, με φωνητικά acts που θα μείνουν αξέχαστα. Η πρεμιέρα αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου ή, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, μέσα στον ίδιο μήνα όπως επιθυμεί ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης. Το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε δίνει ήδη μια γεύση από την ενέργεια και τη λάμψη της νέας σεζόν, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις, τόσο στους διαγωνιζόμενους όσο και στην κριτική επιτροπή.

J2US

Ο Γιώργος Λιάγκας στο J2US με ρόλο-έκπληξη

Όσον αφορά τους κριτές, η Δέσποινα Βανδή δεν θα είναι μέρος της φετινής σεζόν λόγω των νυχτερινών της εμφανίσεων. Ωστόσο, ο Νίκος Κοκλώνης εξέφρασε την επιθυμία του να δει στη σκηνή Άννα Βίσση, Σοφία Καρβέλα, Νατάσα Θεοδωρίδου και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και πρόσωπα-έκπληξη, με ζευγάρια από το παρελθόν και celebrities που θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές στη σκηνή. Όπως αποκάλυψε ο Κοκλώνης, οι διαπραγματεύσεις είναι σε τελικό στάδιο, με την πιθανότητα συμμετοχής του Λάκη Γαβαλά και άλλων γνωστών προσώπων να προσθέτουν έξτρα ενδιαφέρον στο φετινό line-up.

Με την ενέργεια, τη λάμψη και τις εκπλήξεις που υπόσχεται η νέα σεζόν, το J2US φαίνεται έτοιμο να επαναφέρει τη διασκέδαση στα Σάββατα μας. Οι φαν του σόου μπορούν να περιμένουν μοναδικές φωνητικές ερμηνείες, εντυπωσιακά acts και ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό, όπως μόνο το J2US ξέρει να προσφέρει.


Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

J2US Open TV TRAILER Νίκος Κοκλώνης
