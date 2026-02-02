Mad Bubble
Mad Bubble
TV 02.02.2026

Ο Γιώργος Λιάγκας στο J2US με ρόλο-έκπληξη

Η μεγάλη επιστροφή του show και οι εκπλήξεις στην κριτική επιτροπή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται πως θα είναι ένας από τους guest κριτές στο δημοφιλές show «J2US» με τον Νίκο Κοκλώνη, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η πληροφορία δόθηκε με επιφύλαξη από την Ναταλία Γερμανού και τους συνεργάτες της, καθώς όπως τόνισε η παρουσιάστρια, η 4η  θέση στην κριτική επιτροπή, που αφήνει κενή η Δέσποινα Βανδή, θα φιλοξενεί κάθε εβδομάδα και διαφορετικό guest κριτή. Σχολιάζοντας με χιούμορ, η Ναταλία είπε: «Είμαι σαν αυτόν που τα μαθαίνει όλα τελευταίος», αναφερόμενη στην αποκάλυψη για τον Γιώργο Λιάγκα.

Διάβασε επίσης: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επεσήμανε ότι ο Νίκος Κοκλώνης είχε αναφέρει πως θα υπάρχει ένας «special μυστικός πρωινός κριτής», ενώ ο Χρήστος Κούτρας πρόσθεσε ότι ίσως το είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του.


Παράλληλα, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για τη μεγάλη επιστροφή του «J2US», αναφέροντας πόσο συγκινημένος ένιωσε από τα μηνύματα των τηλεθεατών στο Instagram και τονίζοντας την ανάγκη για ψυχαγωγία σε δύσκολες εποχές. Ο παρουσιαστής σημείωσε τη σημασία της σχέσης του με τους μόνιμους κριτές του, περιγράφοντας την αμέριστη στήριξη που έχει δεχθεί από την Βίκυ Σταυροπούλου, την Καίτη Γαρμπή και τον Σταμάτη Φασουλή.


Τέλος, εξήγησε γιατί φέτος δεν θα συμμετέχει η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή: λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο μαγαζί της και διαφορετικών ωραρίων, αλλά διαβεβαίωσε πως η φετινή επιτροπή θα έχει σταθερό κορμό 3 κριτών και έναν guest που θα αλλάζει κάθε εβδομάδα, προσφέροντας πολλές εκπλήξεις.

Διάβασε επίσης: Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Alpha TV J2US ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ Νίκος Κοκλώνης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga

Grammy: Επίθεση της PETA στη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga

02.02.2026
Επόμενο
Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

02.02.2026

Δες επίσης

Αγαπημένη εκπομπή επιστρέφει στο MEGA μετά από χρόνια
TV

Αγαπημένη εκπομπή επιστρέφει στο MEGA μετά από χρόνια

02.02.2026
Το τελευταίο νησί: Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ
TV

Το τελευταίο νησί: Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ

02.02.2026
Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor
TV

Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor

02.02.2026
Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»
TV

Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

01.02.2026
Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.01.2026
Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark
TV

Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark

31.01.2026
Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

30.01.2026
Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

30.01.2026
Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει