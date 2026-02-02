Ο Γιώργος Λιάγκας στο J2US με ρόλο-έκπληξη

Η μεγάλη επιστροφή του show και οι εκπλήξεις στην κριτική επιτροπή

Ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται πως θα είναι ένας από τους guest κριτές στο δημοφιλές show «J2US» με τον Νίκο Κοκλώνη, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η πληροφορία δόθηκε με επιφύλαξη από την Ναταλία Γερμανού και τους συνεργάτες της, καθώς όπως τόνισε η παρουσιάστρια, η 4η θέση στην κριτική επιτροπή, που αφήνει κενή η Δέσποινα Βανδή, θα φιλοξενεί κάθε εβδομάδα και διαφορετικό guest κριτή. Σχολιάζοντας με χιούμορ, η Ναταλία είπε: «Είμαι σαν αυτόν που τα μαθαίνει όλα τελευταίος», αναφερόμενη στην αποκάλυψη για τον Γιώργο Λιάγκα.

Διάβασε επίσης: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επεσήμανε ότι ο Νίκος Κοκλώνης είχε αναφέρει πως θα υπάρχει ένας «special μυστικός πρωινός κριτής», ενώ ο Χρήστος Κούτρας πρόσθεσε ότι ίσως το είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του.





Παράλληλα, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για τη μεγάλη επιστροφή του «J2US», αναφέροντας πόσο συγκινημένος ένιωσε από τα μηνύματα των τηλεθεατών στο Instagram και τονίζοντας την ανάγκη για ψυχαγωγία σε δύσκολες εποχές. Ο παρουσιαστής σημείωσε τη σημασία της σχέσης του με τους μόνιμους κριτές του, περιγράφοντας την αμέριστη στήριξη που έχει δεχθεί από την Βίκυ Σταυροπούλου, την Καίτη Γαρμπή και τον Σταμάτη Φασουλή.





Τέλος, εξήγησε γιατί φέτος δεν θα συμμετέχει η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή: λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο μαγαζί της και διαφορετικών ωραρίων, αλλά διαβεβαίωσε πως η φετινή επιτροπή θα έχει σταθερό κορμό 3 κριτών και έναν guest που θα αλλάζει κάθε εβδομάδα, προσφέροντας πολλές εκπλήξεις.

Διάβασε επίσης: Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

Δες κι αυτό…