Fashion 02.02.2026

Chappell Roan: Το naked dress που έφερε τα ’90s στα Grammys 2026

chapel_roan
Η Chappell Roan στα Grammys 2026 επαναφέρει την iconic σιλουέτα του Mugler με ένα τολμηρό vintage merlot φόρεμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το κόκκινο χαλί των Grammys πάντα επιβραβεύει τις τολμηρές εμφανίσεις, και φέτος η Chappell Roan ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η τραγουδίστρια, υποψήφια για Record of the Year και Best Pop Solo Performance, εμφανίστηκε σε ένα merlot φόρεμα που στερεωνόταν στο στήθος με nipple piercings, προσφέροντας μια σύγχρονη, τολμηρή εκδοχή του θρυλικού «naked dress».

Το look της δεν είναι απλώς ένα στιγμιαίο statement. Βασίζεται στην ιστορία της μόδας, αντλώντας έμπνευση από τη θρυλική συλλογή του Thierry Mugler «Lingerie Revisited» του 1998, όπου η συγκεκριμένη σιλουέτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μαύρο χρώμα. Σήμερα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Miguel Castro Freitas, η Mugler επανεφηύρε το σχέδιο για την άνοιξη 2026, και η Roan το έκανε πραγματικότητα στην κόκκινη μοκέτα των Grammys.

chappel_roan_grammy_2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:Grammys 2026: Τα fashion looks που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Η Chappell Roan συνδύασε το φόρεμα με μια κάπα  και προσέθεσε λεπτομέρειες με εντυπωσιακά σχέδια στο στήθος και την πλάτη, πιθανώς προσωρινά τατουάζ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο look. Το χρώμα του κρασιού δέθηκε αρμονικά με τα κατσαρά και πλεξουδωτά μαλλιά της, ολοκληρώνοντας ένα σύνολο που ισορροπεί μεταξύ θράσους και κομψότητας.

Για όσους παρακολουθούν τη μόδα στα Grammys, η Roan έχει αποδείξει ότι αγαπά τα vintage και iconic κομμάτια: πέρσι εμφανίστηκε με ένα λαμπερό Jean Paul Gaultier από τις αρχές των 2000, και φέτος δε δίστασε να αγκαλιάσει πλήρως την κληρονομιά του Mugler.

Στο κόκκινο χαλί όπου κυριαρχεί η τόλμη, η Chappell Roan έκλεψε τις εντυπώσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο μια τάση που συνδέει τη μόδα του παρελθόντος με το σήμερα — και επιβεβαιώνοντας ότι μερικές φορές, ένα φόρεμα μπορεί να γίνει statement χωρίς λόγια.

Διάβασε επίσης: Οι beauty τάσεις που κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί των Grammys 2026

Δες κι αυτό…

Chappell Roan Fashion Grammy
