Beauty 02.02.2026

Οι beauty τάσεις που κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί των Grammys 2026

rose
Τα πιο εντυπωσιακά beauty looks από το κόκκινο χαλί των Grammys, με μαλλιά, μακιγιάζ και μανικιούρ που έθεσαν τις τάσεις της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Grammys δεν είναι απλώς μια μουσική βραδιά, είναι ένα από τα πιο δυνατά beauty moments της χρονιάς. Το κόκκινο χαλί μετατρέπεται σε ζωντανό moodboard, όπου τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα νύχια αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και λειτουργούν ως προέκταση της προσωπικότητας κάθε καλλιτέχνη.

Από τη διακριτική ρομαντική λάμψη της Sabrina Carpenter μέχρι το τολμηρό glam της Doechii, την avant-garde αισθητική της Lady Gaga και τη θεατρικότητα της Chappell Roan, οι εμφανίσεις της φετινής βραδιάς απέδειξαν ότι το beauty στα Grammys δεν ακολουθεί κανόνες, τους δημιουργεί. Στο ίδιο spotlight βρέθηκαν και ανερχόμενα ονόματα, όπως η Addison Rae, η Olivia Dean και οι Katseye, φέρνοντας φρέσκια ενέργεια και σύγχρονες beauty τάσεις στο red carpet.

olivia_dean_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter μάς έδειξε τη ρομαντική, πιο απαλή πλευρά της με ένα εξαιρετικά διακριτικό glam. Ελάχιστη μάσκαρα, φωτεινές εσωτερικές γωνίες στα μάτια και ροδαλά μάγουλα και χείλη δημιούργησαν ένα look ξεκούραστο και φρέσκο. Τα μαλλιά της, πιασμένα χαμηλά και χαλαρά, ολοκλήρωσαν τη dreamy αισθητική, ενώ το απλό γαλλικό μανικιούρ με διακριτική λάμψη στις άκρες απέδειξε ότι το less is more παραμένει πάντα επίκαιρο.

sabrina_carpenter
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tyla

Η Tyla φαίνεται αποφασισμένη να δοκιμάσει όλα τα χτενίσματα… ταυτόχρονα. Τα μακριά ombré μαλλιά της έπεφταν μυστηριωδώς πάνω από το ένα μάτι, με μία λεπτή πλεξούδα να χάνεται μέσα στο σπαστό χτένισμα, ενώ το υπόλοιπο μαλλί ήταν πιασμένο σε μια πλούσια αλογοουρά. Το μακιγιάζ κινήθηκε σε ζεστούς τόνους, με διακριτικό winged liner και χρυσοκάστανο κραγιόν που τόνιζε τη φυσική της λάμψη.

tyla_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Miley Cyrus

Η Miley Cyrus απέδειξε πως το ανεπιτήδευτο μπορεί να είναι απίστευτα chic. Επέλεξε μια χαμηλή κοτσίδα με χαλαρές τούφες και curtain bangs, δημιουργώντας ένα χαλαρό, almost undone αποτέλεσμα. Το μακιγιάζ της παρέμεινε low-key glam, με απαλά σβησμένο eyeliner, φυσικούς τόνους στα μάτια και peachy-pink glossy χείλη.

Rosé

Η Rosé αποχαιρέτησε τα μακριά μαλλιά και υιοθέτησε ένα κοντό, σγουρό bob που έκλεψε την παράσταση. Οι ανάλαφρες μπούκλες έδιναν ακόμη πιο κοντό και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα, ενώ η απαλή, κρεμώδης ξανθιά απόχρωση ταίριαζε ιδανικά με την πορσελάνινη επιδερμίδα της. Το μακιγιάζ περιορίστηκε σε διακριτικό ρουζ, αφήνοντας τα μαλλιά να πρωταγωνιστήσουν.

rose_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Olivia Dean

Οι μεγάλες, απαλές μπούκλες της Olivia Dean ήταν από μόνες τους ένα beauty statement. Τα μαλλιά της είχαν όγκο, κίνηση και απόλυτη υγεία, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε φυσικό αλλά προσεγμένο, με έμφαση στα μάτια και βάση που άφηνε τις φακίδες της να φαίνονται. Ένα look που συνδυάζει τη φρεσκάδα με τη διαχρονική κομψότητα.

olivia_dean
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Chappell Roan

Η Chappell Roan μπορεί να συζητήθηκε για το φόρεμά της, αλλά τα μαλλιά της ήταν αυτά που έκλεψαν την παράσταση. Ένας καταρράκτης από μπορντό μπούκλες, με μείγμα από κυματισμούς και πλεξούδες, έδινε μια almost theatrical διάσταση στο look. Το μακιγιάζ κινήθηκε σε έντονους, smoky τόνους, με lips σε απόχρωση που ταίριαζε απόλυτα με το φόρεμα.

chappel_roan_grammy_2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Doechii

Η Doechii εμφανίστηκε με μια ψηλή αλογοουρά γεμάτο σφιχτές, ελαστικές μπούκλες που έδιναν κίνηση και ένταση. Το μακιγιάζ ακολούθησε τη χρωματική παλέτα του outfit της, με μπρονζέ και plum αποχρώσεις, ενώ το κοντό γαλλικό μανικιούρ με διακριτική λάμψη στις άκρες ήταν η απόδειξη ότι ακόμα και τα short nails μπορούν να είναι statement.

docheii_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Hailey Bieber

Η Hailey Bieber επέλεξε ένα βαθύ, σκούρο mauve μανικιούρ, το οποίο ταίριαζε σχεδόν απόλυτα με το κραγιόν της, τη μοναδική πιο έντονη πινελιά σε ένα κατά τα άλλα minimal μακιγιάζ. Τα μαλλιά της ήταν sleek, τραβηγμένα προς τα πίσω με χωρίστρα στη μέση, αποπνέοντας καθαρή, polished κομψότητα.

hailey_bieber
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Lady Gaga

Όταν η Lady Gaga επιλέγει drama, το κάνει με απόλυτο έλεγχο. Τα πλατινέ μαλλιά και φρύδια της δημιούργησαν έντονη αντίθεση με το μαύρο φτερωτό φόρεμα, ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε σε nude, γήινους τόνους με ελάχιστο καφέ liner για definition. Το μαύρο μανικιούρ ήταν η ιδανική τελική πινελιά.

lady_gaga_grammy_2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Teyana Taylor

Η Teyana Taylor εμφανίστηκε με slicked-back μπούκλες και flipped ends, συνδυάζοντας δομή και κίνηση. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ζεστούς καφέ και μπρονζέ τόνους που ταίριαζαν άψογα με τη λαμπερή bronze τουαλέτα της, ενώ το chrome μανικιούρ της ολοκλήρωσε ένα από τα πιο δυνατά beauty looks της βραδιάς.

teyana_taylor
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Zara Larsson

Η Zara Larsson έμοιαζε με σύγχρονη γοργόνα, με ultra-long κυματιστά μαλλιά που έκλεψαν εξίσου την παράσταση με το χρυσοκίτρινο σύνολό της. Ένα look που σε κάνει αμέσως να σκέφτεσαι hair growth routines και extra shine προϊόντα.

zara_larsson
https://www.instagram.com/zaralarsson/

