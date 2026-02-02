Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Ο Justin Bieber επέστρεψε… ημίγυμνος στη σκηνή των Grammy 2026 μετά από 4 χρόνια

Ο pop star τραγούδησε το «Yukon» σχεδόν ημίγυμνος, σε μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια από τις πιο απρόσμενες και μινιμαλιστικές εμφανίσεις της βραδιάς στα Grammy Awards 2026 ανήκε στον Justin Bieber. Ο pop star επέστρεψε στη σκηνή μετά από 4  χρόνια με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε: σχεδόν γυμνός, φορώντας μόνο το μποξεράκι του και ένα ζευγάρι κάλτσες, με μια μωβ κιθάρα περασμένη στον ώμο.

Η εμφάνισή του προκάλεσε άμεσο ενθουσιασμό. Από τη στιγμή που ακούστηκε η φωνή του, το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, καθώς ο Bieber παρουσίασε μια ωμή, εξομολογητική εκδοχή του τραγουδιού «Yukon». Σε πλήρη αντίθεση με τα φαντασμαγορικά σκηνικά και τις πολυπρόσωπες παραγωγές της βραδιάς, ο 31χρονος καλλιτέχνης επέλεξε την απόλυτη απλότητα. Τραγουδούσε σχεδόν ψιθυριστά, με τα χέρια σφιγμένα στο στήθος και τα μάτια κλειστά στο μεγαλύτερο μέρος της ερμηνείας, δημιουργώντας μια αίσθηση βαθιάς οικειότητας με το κοινό.

hailey_bieber
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Με το τέλος του τραγουδιού, ο Justin Bieber αποχώρησε αθόρυβα από τη σκηνή, αφήνοντας το κοινό αιφνιδιασμένο και εμφανώς συγκινημένο. Ο Bieber ήταν υποψήφιος συνολικά σε 4 κατηγορίες, ανάμεσά τους το Album of the Year και το Best Pop Vocal Album για το R&B άλμπουμ του Swag. Το «Yukon» διεκδίκησε το βραβείο Best R&B Performance, το οποίο τελικά κατέληξε στο «Folded» της Kehlani, ενώ ο τραγουδιστής ήταν υποψήφιος και για Best Pop Solo Performance με το «Daisies».


Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή του Justin Bieber στις ζωντανές εμφανίσεις. Από το 2022 είχε περιορίσει δραστικά την παρουσία του στη σκηνή, μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας Justice, εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Τον Απρίλιο, ωστόσο, αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά ονόματα του Coachella, γεγονός που θα αποτελέσει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στις ΗΠΑ μετά από χρόνια.

Το Swag, το 7ο  στούντιο άλμπουμ του, κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά τον Ιούλιο και σηματοδοτεί την επιστροφή του στη δισκογραφία μετά το Justice του 2021. Πρόκειται για έναν δίσκο που απομακρύνεται από τον καθαρό pop ήχο, στρεφόμενος σε πιο soulful και R&B φόρμες. Η εμφάνισή του στα Grammy ήρθε σε μια πιο ήρεμη φάση της ζωής του. Το 2024, ο Justin Bieber έγινε πατέρας για πρώτη φορά, αποκτώντας τον γιο του Jack Blues Bieber με τη σύζυγό του Hailey Bieber. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, η κάμερα εστίασε στη Hailey Bieber, η οποία παρακολουθούσε τον σύζυγό της χαμογελώντας διακριτικά.

Διάβασε επίσης: Οι beauty τάσεις που κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί των Grammys 2026

Δες κι αυτό…

