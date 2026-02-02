Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Grammy 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της Lady Gaga για τον σύντροφό της κατά την βράβευσή της

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον Michael Polansky και έστειλε μήνυμα ενδυνάμωσης στις γυναίκες της μουσικής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Lady Gaga πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό της στα Grammy Awards 2026, συνδυάζοντας τη χαρά της βράβευσης με ένα μήνυμα έμπνευσης και ενδυνάμωσης. Η καλλιτέχνιδα απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Pop Vocal Album για το Mayhem, ανεβαίνοντας στη σκηνή εμφανώς συγκινημένη. Στον λόγο της, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή της στη μουσική, αλλά και την πίστη της στη δημιουργική επιμονή και τη σκληρή δουλειά.

«Φτιάχνω μουσική από τότε που ήμουν παιδί και κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ πάνω νιώθω σαν να ζω ξανά ένα όνειρο», ανέφερε, τονίζοντας τον σεβασμό της προς όλους τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην αίθουσα. Ιδιαίτερη στιγμή της ομιλίας της ήταν η αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια για τη διαρκή στήριξή του: «Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπό μου, τον Michael. Είσαι δίπλα μου κάθε μέρα με τρόπους που δεν χωρούν σε λόγια. Δούλεψες μαζί μου ακούραστα πάνω σε αυτόν τον δίσκο και σε αγαπώ απεριόριστα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Lady Gaga, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις προσωπικές ευχαριστίες. Απευθύνθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στις γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν: «Ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι μερικές φορές να βρίσκεσαι στο στούντιο και να προσπαθείς να ακουστείς. Να εμπιστεύεστε πάντα το ένστικτό σας, να υπερασπίζεστε τις ιδέες σας και να παλεύετε για τα τραγούδια και τον ρόλο σας ως δημιουργοί».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε το κοινό για τη συνεχή στήριξη, εξηγώντας τι σημαίνει για εκείνη το Mayhem: «Πιστεύω στην πειθαρχία, στη σκληρή δουλειά και στη δεξιοτεχνία. Αυτό ακριβώς εκπροσωπεί αυτός ο δίσκος για μένα. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την τέχνη μου».


Η Lady Gaga είχε συνολικά 7  υποψηφιότητες φέτος. Το Abracadabra διεκδίκησε διακρίσεις στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Χορευτική Pop Ηχογράφηση, ενώ το Disease ήταν υποψήφιο για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία. Το Mayhem βρέθηκε και στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ το Harlequin διεκδίκησε το βραβείο Καλύτερου Παραδοσιακού Pop Vocal Album.

