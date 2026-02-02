Grammy 2026: Το επικό μπέρδεμα της Cher που έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια

Η Cher χάρισε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές των Grammy Awards 2026 και το έκανε χωρίς να τραγουδήσει ούτε μία νότα. Η 79χρονη θρύλος της pop ανέβηκε στη σκηνή του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής, για να παραλάβει το Lifetime Achievement Award από τη Recording Academy, στην πρώτη της εμφάνιση στα Grammy έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια. Αντί όμως για μια τυπική παρουσία, η Cher πρόσφερε ένα απολαυστικό, αυθόρμητο και απόλυτα… Cher στιγμιότυπο.

Αφού παρέλαβε το βραβείο της από τον παρουσιαστή της βραδιάς, Trevor Noah, η εμβληματική καλλιτέχνιδα επρόκειτο στη συνέχεια να ανακοινώσει τους υποψήφιους για το Record of the Year. Τα πράγματα, όμως, δεν κύλησαν ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχικά, ζήτησε από το κοινό να καθίσει, λέγοντας με χιούμορ: «Καθίστε παρακαλώ… δεν είμαι και πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Βάλτε μου ένα μικρόφωνο και λίγη μουσική και είμαι τέλεια!».

Στη συνέχεια μίλησε για τα όνειρα και την επιμονή, λέγοντας στο κοινό: «Αν κάτι δεν συμβαίνει τώρα, θα συμβεί σύντομα. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ!» Το κοινό την καταχειροκρότησε, όμως η Cher κοίταξε γύρω της αμήχανα και σχολίασε: «Υποθέτω ότι τώρα πρέπει να φύγω από τη σκηνή. Εντάξει!» Άρχισε μάλιστα να αποχωρεί αργά προς τα παρασκήνια, μέχρι που ο Trevor Noah εμφανίστηκε ξανά τρέχοντας: «Πριν φύγεις, Cher! Μπορείς να ανακοινώσεις τους υποψήφιους; Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά δεν είναι το ίδιο!»

Η Cher επέστρεψε στο κέντρο της σκηνής, λέγοντας γελώντας: «Όπως βλέπετε, ήθελα να κατέβω», και αυτή τη φορά διάβασε κανονικά τους υποψήφιους. Το μπέρδεμα, ωστόσο, δεν είχε τελειώσει. Όταν ήρθε η στιγμή να ανακοινώσει τον νικητή, κράτησε τον φάκελο, κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα την κάμερα και αναφώνησε: «Μα μου είπαν ότι θα το έβλεπα στο autocue!».





Γέλασε και ανακοίνωσε τον νικητή, που ήταν το τραγούδι «Luther» των Kendrick Lamar και SZA από το 2024. Ωστόσο, πολλοί θεατές άκουσαν αρχικά το όνομα ως «Luther Vandross», τον αείμνηστο θρύλο της soul, του οποίου το έργο έχει δανειστεί ο Lamar στο κομμάτι. Η Cher διόρθωσε αμέσως το λάθος της, φωνάζοντας: «Όχι, Kendrick Lamar!», την ώρα που ο καλλιτέχνης ανέβαινε στη σκηνή. Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Kendrick Lamar τίμησε τον Luther Vandross, που έφυγε από τη ζωή το 2005: «Πρώτα απ’ όλα, ένα μεγάλο χειροκρότημα στον σπουδαίο Luther Vandross. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να διατηρήσουμε την ακεραιότητα αυτού του τραγουδιού», δήλωσε.

