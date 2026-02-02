Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Grammy 2026: Το επικό μπέρδεμα της Cher που έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια

Το μπέρδεμα, οι ατάκες και το λάθος που έκανε όλο το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Cher χάρισε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές των Grammy Awards 2026 και το έκανε χωρίς να τραγουδήσει ούτε μία νότα. Η 79χρονη θρύλος της pop ανέβηκε στη σκηνή του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής, για να παραλάβει το Lifetime Achievement Award από τη Recording Academy, στην πρώτη της εμφάνιση στα Grammy έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια. Αντί όμως για μια τυπική παρουσία, η Cher πρόσφερε ένα απολαυστικό, αυθόρμητο και απόλυτα… Cher στιγμιότυπο.

Αφού παρέλαβε το βραβείο της από τον παρουσιαστή της βραδιάς, Trevor Noah, η εμβληματική καλλιτέχνιδα επρόκειτο στη συνέχεια να ανακοινώσει τους υποψήφιους για το Record of the Year. Τα πράγματα, όμως, δεν κύλησαν ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχικά, ζήτησε από το κοινό να καθίσει, λέγοντας με χιούμορ: «Καθίστε παρακαλώ… δεν είμαι και πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Βάλτε μου ένα μικρόφωνο και λίγη μουσική και είμαι τέλεια!».

https://www.instagram.com/grammys/

Διάβασε επίσης: Grammys 2026: Τα fashion looks που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Στη συνέχεια μίλησε για τα όνειρα και την επιμονή, λέγοντας στο κοινό: «Αν κάτι δεν συμβαίνει τώρα, θα συμβεί σύντομα. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ!» Το κοινό την καταχειροκρότησε, όμως η Cher κοίταξε γύρω της αμήχανα και σχολίασε: «Υποθέτω ότι τώρα πρέπει να φύγω από τη σκηνή. Εντάξει!» Άρχισε μάλιστα να αποχωρεί αργά προς τα παρασκήνια, μέχρι που ο Trevor Noah εμφανίστηκε ξανά τρέχοντας: «Πριν φύγεις, Cher! Μπορείς να ανακοινώσεις τους υποψήφιους; Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά δεν είναι το ίδιο!»

Η Cher επέστρεψε στο κέντρο της σκηνής, λέγοντας γελώντας: «Όπως βλέπετε, ήθελα να κατέβω», και αυτή τη φορά διάβασε κανονικά τους υποψήφιους. Το μπέρδεμα, ωστόσο, δεν είχε τελειώσει. Όταν ήρθε η στιγμή να ανακοινώσει τον νικητή, κράτησε τον φάκελο, κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα την κάμερα και αναφώνησε: «Μα μου είπαν ότι θα το έβλεπα στο autocue!».


Γέλασε και ανακοίνωσε τον νικητή, που ήταν το τραγούδι «Luther» των Kendrick Lamar και SZA από το 2024. Ωστόσο, πολλοί θεατές άκουσαν αρχικά το όνομα ως «Luther Vandross», τον αείμνηστο θρύλο της soul, του οποίου το έργο έχει δανειστεί ο Lamar στο κομμάτι. Η Cher διόρθωσε αμέσως το λάθος της, φωνάζοντας: «Όχι, Kendrick Lamar!», την ώρα που ο καλλιτέχνης ανέβαινε στη σκηνή. Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Kendrick Lamar τίμησε τον Luther Vandross, που έφυγε από τη ζωή το 2005: «Πρώτα απ’ όλα, ένα μεγάλο χειροκρότημα στον σπουδαίο Luther Vandross. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να διατηρήσουμε την ακεραιότητα αυτού του τραγουδιού», δήλωσε.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Η Billie Eilish στέλνει ηχηρό μήνυμα υπέρ των μεταναστών

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Cher Grammy Grammy 2026 ΒΡΑΒΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

02.02.2026
Επόμενο
Grammy 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της Lady Gaga για τον σύντροφό της κατά την βράβευσή της

Grammy 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της Lady Gaga για τον σύντροφό της κατά την βράβευσή της

02.02.2026

Δες επίσης

Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026
Μουσικά Νέα

Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026

02.02.2026
Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

02.02.2026
Ρία Ελληνίδου – Εξηγήστε Μου: Το νέο τραγούδι για τον απαγορευμένο έρωτά της
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου – Εξηγήστε Μου: Το νέο τραγούδι για τον απαγορευμένο έρωτά της

02.02.2026
Ο Justin Bieber επέστρεψε… ημίγυμνος στη σκηνή των Grammy 2026 μετά από 4 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Justin Bieber επέστρεψε… ημίγυμνος στη σκηνή των Grammy 2026 μετά από 4 χρόνια

02.02.2026
Grammy 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της Lady Gaga για τον σύντροφό της κατά την βράβευσή της
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της Lady Gaga για τον σύντροφό της κατά την βράβευσή της

02.02.2026
Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026
Μουσικά Νέα

Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

02.02.2026
Grammy 2026: Η Billie Eilish στέλνει ηχηρό μήνυμα υπέρ των μεταναστών
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Η Billie Eilish στέλνει ηχηρό μήνυμα υπέρ των μεταναστών

02.02.2026
Grammy 2026: Ο Bad Bunny μετέτρεψε τη βράβευσή του σε διαμαρτυρία και αποθεώθηκε (video)
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ο Bad Bunny μετέτρεψε τη βράβευσή του σε διαμαρτυρία και αποθεώθηκε (video)

02.02.2026
Οι 16 στιγμές που ξεχώρισαν στα Grammy 2025 και καθόρισαν τη βραδιά
Μουσικά Νέα

Οι 16 στιγμές που ξεχώρισαν στα Grammy 2025 και καθόρισαν τη βραδιά

31.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία