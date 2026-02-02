Mad Bubble
Fashion 02.02.2026

Grammys 2026: Τα fashion looks που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

grammy_26
Τα πιο εντυπωσιακά looks από το κόκκινο χαλί των 68ων Βραβείων Grammy, με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, τολμηρές εμφανίσεις και στιλιστικές στιγμές που ήδη γράφουν ιστορία
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι μεγαλύτεροι αστέρες της μουσικής και της δισκογραφίας έδωσαν λαμπερό ραντεβού στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες για τα 68α Βραβεία Grammy, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια αληθινή πασαρέλα υψηλής ραπτικής. Εντυπωσιακές σιλουέτες, πολυτελή υλικά και τολμηρές στιλιστικές επιλογές συνέθεσαν ένα σκηνικό μόδας που ήδη γράφει ιστορία, με αρκετές εμφανίσεις να διεκδικούν επάξια μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα looks όλων των εποχών των Grammys.

Οι παρουσιάστριες Doechii και Rosé μάς άφησαν άφωνους με μακριές, δραματικές τουαλέτες που άγγιζαν το πάτωμα, ενώ pop divas όπως η Sabrina Carpenter και η Chappell Roan δεν φοβήθηκαν τη διαφάνεια, επιλέγοντας δημιουργίες Valentino και Mugler αντίστοιχα. Και φυσικά, η απόλυτη Mother Monster, Lady Gaga, προκάλεσε πανικό στο κόκκινο χαλί με μια θεατρική δημιουργία Matières Fécales, καλυμμένη εξ ολοκλήρου με μαύρα φτερά κορακιού.

grammy_26
https://www.instagram.com/grammys/

Παρακάτω, οι πιο καλοντυμένοι stars των Grammys 2026.

Lady Gaga με Matières Fécales

Η Lady Gaga ήταν απλώς καθηλωτική με μια couture δημιουργία του παριζιάνικου οίκου Matières Fécales. Το φόρεμα, καλυμμένο από την κορυφή ως τα νύχια με μαύρα φτερά που έμοιαζαν να στροβιλίζονται, αγκάλιαζε τη μέση της δημιουργώντας έντονη κλεψύδρα σιλουέτα, ενώ ο επιβλητικός γιακάς και η τούλινη ουρά απογείωναν το δραματικό αποτέλεσμα.

lady_gaga_grammy_2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sabrina Carpenter με Valentino και κοσμήματα Chopard

Υποψήφια για έξι βραβεία, η Sabrina Carpenter μάγεψε με μια αιθέρια, boho-inspired custom δημιουργία Valentino. Το λευκό φόρεμα διέθετε κεντημένο μπούστο με πέρλες και λουλουδένια μοτίβα, διάφανο cape και πολυεπίπεδη, βολάν φούστα.

sabrina_carpenter_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Olivia Dean με Chanel και κοσμήματα Cartier

Η νικήτρια του βραβείου Καλύτερης Νέας Καλλιτέχνιδας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η κομψότητα είναι δεύτερη φύση της. Η ασπρόμαυρη μακριά Chanel δημιουργία, με διπλή σατέν φούστα και ζώνη διακοσμημένη με φτερά και μεταξωτά πέταλα, συνδυάστηκε ιδανικά με διακριτικά διαμάντια Cartier.

olivia_dean_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Chappell Roan με Mugler

Τολμηρή και αφοπλιστική, η Chappell Roan εμφανίστηκε με ένα custom, διάφανο φόρεμα Mugler σε απόχρωση του κρασιού, που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Μια ριζική απόκλιση από το συνηθισμένο της στιλ, και μια επιλογή που χειροκροτήθηκε για το θάρρος της.

chappel_roan_grammy_2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Katseye με Ludovic de Saint Sernin και παπούτσια René Caovilla

Με έντονα Y2K vibes που θύμιζαν τις πρώτες μέρες των Destiny’s Child, το girl group Katseye εντυπωσίασε με custom λευκές δημιουργίες από δαντέλα και στρας, υπογεγραμμένες από τον Ludovic de Saint Sernin.

katseye_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Teyana Taylor με Tom Ford και κοσμήματα Tiffany & Co.

Λαμπερή και δυναμική, η Teyana Taylor φόρεσε μια custom Tom Ford τουαλέτα σχεδιασμένη από τον Haider Ackermann, με ασύμμετρο ντεκολτέ που αποκάλυπτε τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της. Τα κοσμήματα της συλλογής HardWear της Tiffany & Co. πρόσθεσαν μοντέρνα ένταση.

teyana_taylor
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Rosé με Giambattista Valli Couture

Η Rosé επέλεξε μια διαχρονική δημιουργία Giambattista Valli με μαύρο εφαρμοστό μπούστο και λευκή πλισέ φούστα, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή όταν συνοδεύεται από άψογη ραπτική.

rose_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Bad Bunny με Schiaparelli

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία φορώντας το πρώτο ανδρικό σύνολο που δημιούργησε ποτέ ο οίκος Schiaparelli. Με έντονους ώμους και κορσέ στο πίσω μέρος, το look συνδύαζε θεατρικότητα και ανδρική δύναμη, ολοκληρωμένο με κοσμήματα Cartier.

bad_bunny_grammy_2026
https://www.instagram.com/grammys/

Sombr με Valentino

Ο Sombr ενσάρκωσε το glam rock με ένα ασημί και κόκκινο, παγιετέ κοστούμι Valentino, σχεδιασμένο από τον Alessandro Michele. Χρυσό δαντελένιο πουκάμισο και ιδιαίτερα slippers έδωσαν έξτρα χαρακτήρα.

sombr_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Doechii με Roberto Cavalli και Chopard

Η Doechii ανέβασε τον πήχη με μια εντυπωσιακή φούστα κορσέ από μεταξωτό duchesse σε βαθύ δαμασκηνί, με ουρά τεσσάρων μέτρων, συνδυασμένη με πορτοκαλί chiffon τοπ και περίτεχνα δεσίματα.

docheii_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tyla με Dsquared2 και κοσμήματα Pandora

Η Tyla επέλεξε μια vintage Dsquared2 τουαλέτα σε καραμελέ απόχρωση, με φτερά και χρυσές λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look με lab-grown διαμάντια Pandora.

tyla_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Addison Rae με Alaïa

Η Addison Rae εμφανίστηκε με ένα λευκό Alaïa φόρεμα που τόνιζε τη σιλουέτα της, με βαθύ ντεκολτέ και ασύμμετρη φούστα που έκλεψε τις εντυπώσεις.

addison_rea_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Benson Boone με Giorgio Armani

Κομψός και εκλεπτυσμένος, ο Benson Boone φόρεσε μαύρο βελούδινο tuxedo Armani με πέτα διακοσμημένα με κρύσταλλα Swarovski και διάφανο πουκάμισο.

benson_boone_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Miley Cyrus με Celine

Η Miley Cyrus άφησε τα φορέματα στην άκρη και εμφανίστηκε με δερμάτινο σακάκι και balloon παντελόνι Celine, ολοκληρώνοντας το look με oversized χρυσή καρφίτσα.

Tate McRae με Balenciaga

Η Tate McRae εμφανίστηκε με μαύρη strapless δημιουργία Balenciaga, διακοσμημένη με φτερά και μακριά γάντια όπερας.

tate_mcrea_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Karol G με Paolo Sebastian

Η Karol G μάγεψε με μια ultra-sheer mermaid τουαλέτα Paolo Sebastian σε seafoam αποχρώσεις, γεμάτη δαντέλα και μακραμέ.

karol_g
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Billie Eilish με Hodakova

Η Billie Eilish επέλεξε ένα ανατρεπτικό σύνολο Hodakova, κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο navy μαλλί, παίζοντας με τις φόρμες και τις στρώσεις.

billie_eilish_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Hailey Bieber με Alaïa

Η Hailey Bieber συνόδευσε τον Justin Bieber φορώντας ένα διάφανο, μαύρο Alaïa φόρεμα, συνδυασμένο με εντυπωσιακά διαμάντια Lorraine Schwartz.

hailey_bieber
ΑΠΕ-ΜΠΕ

