Mad Bubble
Mad Bubble
Food 02.02.2026

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Θρεπτικές επιλογές που σου λύνουν τα χέρια στο καθημερινό μαγείρεμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η υγιεινή διατροφή ξεκινά συχνά από την κουζίνα μας και το σπιτικό φαγητό είναι από τις καλύτερες συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν, όμως, είναι ότι δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε φρέσκα υλικά για να φτιάξουμε ένα ισορροπημένο και θρεπτικό γεύμα. Η κατάψυξη μπορεί να γίνει ο πιο πολύτιμος σύμμαχός μας, αρκεί να ξέρουμε τι αποθηκεύουμε και πώς το χρησιμοποιούμε σωστά.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα προσφέρουν ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και συχνά διατηρούν τη θρεπτική τους αξία στο ακέραιο. Για να αξιοποιήσεις στο έπακρο τον χώρο της κατάψυξής σου, διατροφολόγοι αποκαλύπτουν ποιες τροφές αξίζει να έχεις πάντα διαθέσιμες αλλά και πώς να τις καταψύχεις σωστά ώστε να παραμένουν ποιοτικές.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Πρέπει τελικά να διατηρούμε τα αυγά στο ψυγείο; Ο μικροβιολόγος απαντά

Φρούτα

Τα κατεψυγμένα φρούτα αποτελούν βασικό στοιχείο μιας έξυπνης διατροφής. Είναι ιδανικά για smoothies, πρωινό με βρώμη, σπιτικές μαρμελάδες ή ακόμη και γλυκά. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταψύχονται στο αποκορύφωμα της ωριμότητάς τους, όταν δηλαδή έχουν τη μέγιστη γεύση και θρεπτική αξία. Επιπλέον, είναι έτοιμα κομμένα, πιο οικονομικά από τα φρέσκα και πάντα διαθέσιμα. Αν σου περισσεύουν φρέσκα φρούτα, μπορείς εύκολα να τα καταψύξεις: άπλωσέ τα σε ταψί σε μία στρώση, βάλε τα στην κατάψυξη για 1-2 ώρες και έπειτα αποθήκευσέ τα σε αεροστεγές δοχείο ή σακουλάκι. Έτσι διατηρούνται σε καλή κατάσταση για αρκετούς μήνες.

Ζωμός

Ο ζωμός είναι από εκείνα τα υλικά που λύνουν τα χέρια στην κουζίνα. Χρησιμοποιείται σε σούπες, ριζότο, μαγειρευτά ενώ μπορεί να αντικαταστήσει το νερό στο μαγείρεμα, προσθέτοντας έξτρα γεύση. Στο ψυγείο διατηρείται μόνο λίγες ημέρες, αλλά στην κατάψυξη αντέχει έως και έξι μήνες. Μπορείς να τον αποθηκεύσεις σε ειδικές θήκες σιλικόνης, σε σακουλάκια κατάψυξης (τοποθετημένα επίπεδα για εξοικονόμηση χώρου) ή ακόμη και σε παγοθήκες αν χρειάζεσαι μικρές ποσότητες για σάλτσες και σοτάρισμα.

unsplash.com

Τζίντζερ

Το τζίντζερ είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Προσφέρει έντονη γεύση, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και βοηθά σημαντικά την πέψη. Το καλό νέο είναι ότι η κατάψυξη δεν μειώνει τη διατροφική του αξία. Μπορείς να καταψύξεις ολόκληρη τη ρίζα (χωρίς να την καθαρίσεις) σε σακουλάκι κατάψυξης και, όταν τη χρειαστείς, να τη τρίψεις απευθείας παγωμένη στο φαγητό σου. Εναλλακτικά, μπορείς να την κόψεις ή να την τρίψεις πριν την καταψύξεις. Το ολόκληρο τζίντζερ διατηρείται έως έξι μήνες, ενώ το κομμένο λίγο λιγότερο.

Λαχανικά

Τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι από τις πιο πρακτικές και θρεπτικές επιλογές. Συλλέγονται επίσης στην καλύτερη στιγμή τους και σου γλιτώνουν χρόνο από καθάρισμα και κόψιμο. Είναι ιδανικά για σούπες, μαγειρευτά, ομελέτες ή ακόμη και smoothies. Αν θέλεις να καταψύξεις δικά σου λαχανικά, ακολούθησε την ίδια διαδικασία με τα φρούτα: πρώτα γρήγορη κατάψυξη σε ταψί και μετά αποθήκευση σε αεροστεγές δοχείο.

unsplash.com

Δημητριακά και ζυμαρικά

Τα δημητριακά είναι βασική πηγή ενέργειας, αλλά συχνά απαιτούν χρόνο στο μαγείρεμα. Η λύση; Ετοίμασέ τα σε μεγάλες ποσότητες και κατέψυξέ τα. Άφησέ τα πρώτα να κρυώσουν, άπλωσέ τα σε ταψί και, μόλις παγώσουν, φύλαξέ τα σε σακουλάκια κατάψυξης. Όταν τα χρειαστείς, ξεπάγωσέ τα στο ψυγείο ή ζέστανέ τα απευθείας. Μπορείς να τα προσθέσεις σε σούπες, bowls ή τηγανητό ρύζι. Για τα ζυμαρικά, φρόντισε να τα έχεις βράσει al dente και να τα ανακατέψεις με λίγο λάδι πριν την κατάψυξη, ώστε να μη κολλήσουν.

Κρέας και θαλασσινά

Η κατάψυξη είναι ιδανική για να εκμεταλλευτείς προσφορές σε κρέας και ψάρι. Μπορείς να τα καταψύξεις είτε ωμά είτε μαγειρεμένα αρκεί να έχουν κρυώσει πλήρως πριν μπουν στην κατάψυξη, ώστε να μη σχηματιστούν κρύσταλλοι πάγου που αλλοιώνουν την υφή. Καλό είναι να τα χωρίζεις σε μερίδες για ευκολία και να τα επισημαίνεις με ημερομηνία. Έτσι ξέρεις πάντα τι έχεις και για πόσο καιρό βρίσκεται στην κατάψυξη.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

κατάψυξη φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό

Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό

02.02.2026
Επόμενο
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του John Rambo στην Ταϊλάνδη

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του John Rambo στην Ταϊλάνδη

02.02.2026

Δες επίσης

Όλα τα tips για περιποιηθείς σωστά τα φρύδια σου στο σπίτι
Beauty

Όλα τα tips για περιποιηθείς σωστά τα φρύδια σου στο σπίτι

02.02.2026
Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό
Life

Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό

02.02.2026
Δεν είναι οι αναταράξεις: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο αεροπλάνο
Life

Δεν είναι οι αναταράξεις: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο αεροπλάνο

01.02.2026
Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά
Life

Το απλό hack που κρατά το αβοκάντο κρεμώδες κάθε φορά

01.02.2026
Βαριέσαι το γυμναστήριο; 4 είδη χορού που μπορείς να ξεκινήσεις αύριο και καίνε τις ίδιες θερμίδες
Fitness

Βαριέσαι το γυμναστήριο; 4 είδη χορού που μπορείς να ξεκινήσεις αύριο και καίνε τις ίδιες θερμίδες

01.02.2026
Το Pattern Drenching είναι η πιο δυνατή τάση διακόσμησης για το 2026 – Πώς να το εφαρμόσεις
Life

Το Pattern Drenching είναι η πιο δυνατή τάση διακόσμησης για το 2026 – Πώς να το εφαρμόσεις

01.02.2026
Πώς να καθαρίσεις σωστά το τζάκι σου πριν και μετά το μαγείρεμα
Food

Πώς να καθαρίσεις σωστά το τζάκι σου πριν και μετά το μαγείρεμα

01.02.2026
10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
Fashion

10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

01.02.2026
Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026
Fashion

Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026

01.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία