Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Η υγιεινή διατροφή ξεκινά συχνά από την κουζίνα μας και το σπιτικό φαγητό είναι από τις καλύτερες συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν, όμως, είναι ότι δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε φρέσκα υλικά για να φτιάξουμε ένα ισορροπημένο και θρεπτικό γεύμα. Η κατάψυξη μπορεί να γίνει ο πιο πολύτιμος σύμμαχός μας, αρκεί να ξέρουμε τι αποθηκεύουμε και πώς το χρησιμοποιούμε σωστά.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα προσφέρουν ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και συχνά διατηρούν τη θρεπτική τους αξία στο ακέραιο. Για να αξιοποιήσεις στο έπακρο τον χώρο της κατάψυξής σου, διατροφολόγοι αποκαλύπτουν ποιες τροφές αξίζει να έχεις πάντα διαθέσιμες αλλά και πώς να τις καταψύχεις σωστά ώστε να παραμένουν ποιοτικές.

Φρούτα

Τα κατεψυγμένα φρούτα αποτελούν βασικό στοιχείο μιας έξυπνης διατροφής. Είναι ιδανικά για smoothies, πρωινό με βρώμη, σπιτικές μαρμελάδες ή ακόμη και γλυκά. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι καταψύχονται στο αποκορύφωμα της ωριμότητάς τους, όταν δηλαδή έχουν τη μέγιστη γεύση και θρεπτική αξία. Επιπλέον, είναι έτοιμα κομμένα, πιο οικονομικά από τα φρέσκα και πάντα διαθέσιμα. Αν σου περισσεύουν φρέσκα φρούτα, μπορείς εύκολα να τα καταψύξεις: άπλωσέ τα σε ταψί σε μία στρώση, βάλε τα στην κατάψυξη για 1-2 ώρες και έπειτα αποθήκευσέ τα σε αεροστεγές δοχείο ή σακουλάκι. Έτσι διατηρούνται σε καλή κατάσταση για αρκετούς μήνες.

Ζωμός

Ο ζωμός είναι από εκείνα τα υλικά που λύνουν τα χέρια στην κουζίνα. Χρησιμοποιείται σε σούπες, ριζότο, μαγειρευτά ενώ μπορεί να αντικαταστήσει το νερό στο μαγείρεμα, προσθέτοντας έξτρα γεύση. Στο ψυγείο διατηρείται μόνο λίγες ημέρες, αλλά στην κατάψυξη αντέχει έως και έξι μήνες. Μπορείς να τον αποθηκεύσεις σε ειδικές θήκες σιλικόνης, σε σακουλάκια κατάψυξης (τοποθετημένα επίπεδα για εξοικονόμηση χώρου) ή ακόμη και σε παγοθήκες αν χρειάζεσαι μικρές ποσότητες για σάλτσες και σοτάρισμα.

Τζίντζερ

Το τζίντζερ είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Προσφέρει έντονη γεύση, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και βοηθά σημαντικά την πέψη. Το καλό νέο είναι ότι η κατάψυξη δεν μειώνει τη διατροφική του αξία. Μπορείς να καταψύξεις ολόκληρη τη ρίζα (χωρίς να την καθαρίσεις) σε σακουλάκι κατάψυξης και, όταν τη χρειαστείς, να τη τρίψεις απευθείας παγωμένη στο φαγητό σου. Εναλλακτικά, μπορείς να την κόψεις ή να την τρίψεις πριν την καταψύξεις. Το ολόκληρο τζίντζερ διατηρείται έως έξι μήνες, ενώ το κομμένο λίγο λιγότερο.

Λαχανικά

Τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι από τις πιο πρακτικές και θρεπτικές επιλογές. Συλλέγονται επίσης στην καλύτερη στιγμή τους και σου γλιτώνουν χρόνο από καθάρισμα και κόψιμο. Είναι ιδανικά για σούπες, μαγειρευτά, ομελέτες ή ακόμη και smoothies. Αν θέλεις να καταψύξεις δικά σου λαχανικά, ακολούθησε την ίδια διαδικασία με τα φρούτα: πρώτα γρήγορη κατάψυξη σε ταψί και μετά αποθήκευση σε αεροστεγές δοχείο.

Δημητριακά και ζυμαρικά

Τα δημητριακά είναι βασική πηγή ενέργειας, αλλά συχνά απαιτούν χρόνο στο μαγείρεμα. Η λύση; Ετοίμασέ τα σε μεγάλες ποσότητες και κατέψυξέ τα. Άφησέ τα πρώτα να κρυώσουν, άπλωσέ τα σε ταψί και, μόλις παγώσουν, φύλαξέ τα σε σακουλάκια κατάψυξης. Όταν τα χρειαστείς, ξεπάγωσέ τα στο ψυγείο ή ζέστανέ τα απευθείας. Μπορείς να τα προσθέσεις σε σούπες, bowls ή τηγανητό ρύζι. Για τα ζυμαρικά, φρόντισε να τα έχεις βράσει al dente και να τα ανακατέψεις με λίγο λάδι πριν την κατάψυξη, ώστε να μη κολλήσουν.

Κρέας και θαλασσινά

Η κατάψυξη είναι ιδανική για να εκμεταλλευτείς προσφορές σε κρέας και ψάρι. Μπορείς να τα καταψύξεις είτε ωμά είτε μαγειρεμένα αρκεί να έχουν κρυώσει πλήρως πριν μπουν στην κατάψυξη, ώστε να μη σχηματιστούν κρύσταλλοι πάγου που αλλοιώνουν την υφή. Καλό είναι να τα χωρίζεις σε μερίδες για ευκολία και να τα επισημαίνεις με ημερομηνία. Έτσι ξέρεις πάντα τι έχεις και για πόσο καιρό βρίσκεται στην κατάψυξη.

