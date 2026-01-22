Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

Αυτά είναι τα τρόφιμα μπορούν να σε κρατήσουν ξύπνιο και δραστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Αν περνάς χρόνο στο διαδίκτυο ή παρατηρείς τις ετικέτες σε δημοφιλή τρόφιμα, σίγουρα έχεις ακούσει τον όρο «σούπερ τρόφιμο». Τι σημαίνει όμως πραγματικά; Τα τρόφιμα δεν έχουν μαγικές δυνάμεις… ή μήπως έχουν; Ο όρος «σούπερ τρόφιμο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία. Όπως εξηγεί η διατροφολόγος Patricia Bannan, RDN, «Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός, αλλά ο όρος αναφέρεται σε τρόφιμα που προσφέρουν μεγάλη θρεπτική αξία για την υποστήριξη της συνολικής υγείας». Κλασικά παραδείγματα είναι τα μύρτιλα, ο σολομός, το πράσινο τσάι και το σπανάκι, γνωστά για τις αντιοξειδωτικές και θρεπτικές τους ιδιότητες.

Κάποια από αυτά τα τρόφιμα μπορούν ακόμα και να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κούρασης. Όπως εξηγεί η Bannan, «Η διατροφή παίζει βασικό ρόλο στα επίπεδα ενέργειας. Η κούραση συνδέεται συχνά με πτώσεις σακχάρου, αφυδάτωση, έλλειψη σιδήρου ή βιταμινών του συμπλέγματος Β, ή χρόνια φλεγμονή. Τα ισορροπημένα γεύματα μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή αυτών των ενεργειακών «καταρρεύσεων»». Ακολουθούν 7 τρόφιμα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να σου δώσουν σταθερή και διαρκή ενέργεια:

1. Βρώμη

Η βρώμη αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την ενέργεια, καθώς βοηθά το σώμα να χρησιμοποιεί τα τρόφιμα πιο αποτελεσματικά και κρατά τα επίπεδα σακχάρου σταθερά. Παρέχει σύνθετους υδατάνθρακες και διαλυτές ίνες, ενώ είναι πλούσια σε σίδηρο και μαγνήσιο, θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, η βρώμη έχει καρδιοπροστατευτικά οφέλη και μπορεί να μειώσει την αίσθηση κόπωσης.

2. Γάλα

Το γάλα, συχνά υποτιμημένο, είναι μια σχεδόν τέλεια πηγή ενέργειας. Περιέχει υδατάνθρακες, λίπος και πρωτεΐνη, προσφέροντας σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες πτώσεις σακχάρου. Είτε πρόκειται για κανονικό είτε για γάλα χωρίς λακτόζη, είναι πλούσιο σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνη B12 και ψευδάργυρο, που βοηθούν στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια.

3. Γιαούρτι

Το ελληνικό γιαούρτι συνδυάζει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη με προβιοτικά και βιταμίνες B, υποστηρίζοντας τόσο την πέψη όσο και τη σταθερή ενέργεια. Επιπλέον, βοηθά στην ανάρρωση μετά την άσκηση και μπορεί να βελτιώσει τη φυσική απόδοση, ενώ τα προβιοτικά του στηρίζουν την υγεία του εντέρου, έναν συχνά παραγνωρισμένο παράγοντα για την ενεργειακή κατάσταση.

4. Βραζιλιάνικα καρύδια

Οι ξηροί καρποί, και ειδικά τα βραζιλιάνικα καρύδια, μειώνουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, δύο κοινές αιτίες κόπωσης. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, σελήνιο, μαγνήσιο και βιταμίνη Ε, που ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία και παρέχουν διαρκή ενέργεια.

5. Σολομός

Ο σολομός είναι πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης και «καλών» λιπαρών, όπως τα ωμέγα-3. Συνδυάζει επίσης βιταμίνη B12, που βοηθά τον οργανισμό να παράγει ενέργεια και να μειώνει τη φλεγμονή. Η ενσωμάτωση λιγότερων επεξεργασμένων ή κόκκινων κρεάτων με ψάρια όπως ο σολομός μπορεί να βελτιώσει τα ενεργειακά επίπεδα.

6. Φασόλια Πίντο

Τα φασόλια πίντο είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, που αφομοιώνονται αργά και παρέχουν σταθερή ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, περιέχουν μαγνήσιο και βιταμίνες Β, απαραίτητα για την παραγωγή ενέργειας, ενώ η κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με μειωμένη κόπωση και προστασία από καρδιαγγειακές παθήσεις.

7. Άπαχο μοσχάρι

Το άπαχο μοσχάρι προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, βιταμίνη B12 και ψευδάργυρο, όλα απαραίτητα για τη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια. Επιπλέον, είναι καλή πηγή αίμης σιδήρου, που συμβάλλει στην οξυγόνωση του σώματος. Ωστόσο, η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνιστάται να περιορίζεται σε περίπου 100 γρ. την εβδομάδα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

