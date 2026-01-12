Mad Bubble
Food 12.01.2026

Η σούπα γλυκοπατάτας που θα ζεστάνει το σώμα και την καρδιά σου

Μια ζεστή, αρωματική βελουτέ σούπα που συνδυάζει τη φυσική γλύκα της γλυκοπατάτας με τη φίνα πολυτέλεια της τρούφας
Με τον ερχομό του χειμώνα και την πτώση της θερμοκρασίας, οι μέρες μικραίνουν και τα βράδια μας καλούν να μείνουμε λίγο παραπάνω στο σπίτι, τυλιγμένοι με μια κουβέρτα και κάτι ζεστό στα χέρια. Είναι εκείνη η εποχή που η κουζίνα γεμίζει ατμούς, αρώματα και ήχους από κατσαρόλες που σιγοβράζουν, δημιουργώντας την πιο καθησυχαστική αίσθηση θαλπωρής.

Μέσα σε αυτό το απόλυτα cozy σκηνικό, μια βελουτέ σούπα είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η φυσική γλύκα της γλυκοπατάτας συναντά το φίνο άρωμα του λαδιού τρούφας και δίνει ένα πιάτο κομψό, ζεστό και απολαυστικό, ιδανικό είτε για ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι είτε για ένα πιο προσεγμένο δείπνο με αγαπημένα πρόσωπα.

Βελουτέ σούπα γλυκοπατάτας με λάδι τρούφας

Υλικά:

  • 1 κιλό γλυκοπατάτες
  • 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 2 πράσα (μόνο το λευκό μέρος), ψιλοκομμένα
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • 40 γρ. βούτυρο
  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 lt ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου
  • 150 ml κρέμα γάλακτος (προαιρετικά)
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγο μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)
  • Λάδι τρούφας, για το τελείωμα
  • Φουντούκια ελαφρώς καβουρδισμένα και χοντροκομμένα
Εκτέλεση:

  • Καθαρίζουμε τις γλυκοπατάτες και τις κόβουμε σε κύβους. Ψιλοκόβουμε το πράσο και το κρεμμύδι.
  • Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το βούτυρο μαζί με το ελαιόλαδο, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
  • Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το πράσο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το σκόρδο και το αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να βγάλει τα αρώματά του.
  • Ρίχνουμε τις γλυκοπατάτες, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε (αν θέλουμε) το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε για 1–2 λεπτά.
  • Προσθέτουμε τον ζωμό μέχρι να καλύψει τα λαχανικά. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να σιγοβράσει για 20–25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά οι γλυκοπατάτες.
  • Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία και βελούδινη. Για ακόμα πιο φίνα υφή, μπορούμε προαιρετικά να την περάσουμε από σίτα.
  • Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε. Αν χρειάζεται, ρυθμίζουμε την πυκνότητα με λίγο επιπλέον ζωμό ή αφήνουμε να βράσει λίγο ακόμη.
  • Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα και ολοκληρώνουμε με 1–2 σταγόνες λάδι τρούφας και τα καβουρδισμένα φουντούκια.

Tip: Το λάδι τρούφας δεν μπαίνει ποτέ στην κατσαρόλα. Το προσθέτουμε πάντα στο τέλος, στο σερβίρισμα, για να διατηρήσει το άρωμά του.

