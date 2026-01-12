Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

Η ψηφιακή εποχή διαμορφώνει νέες προϋποθέσεις για ένα σύστημα υγείας πιο προσβάσιμο, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό.

Η συνύπαρξη της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιακή υγεία με τη δυναμική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα λειτουργεί ως καταλύτης για αυτήν τη μετάβαση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η αυστηρή ασφάλεια των δεδομένων και η ουσιαστική αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ανέλυσε στο πλαίσιο του «FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, εδραιώνοντας την Ελλάδα ως περιφερειακό κόμβο στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Η Γιάννα Ανδρονοπούλου τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να αλλάξει ριζικά την εμπειρία του ασθενούς, προσφέροντας «εξατομικευμένες πληροφορίες και ουσιαστική βελτίωση στην παροχή φροντίδας». Έφερε ως παράδειγμα διαβητικούς ασθενείς, όπου η ΤΝ επιτρέπει προσωποποιημένες παρεμβάσεις, αλλά και τα τμήματα επειγό­ντων, όπου η ΤΝ μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής, αναγνωρίζοντας άμεσα την προτεραιότητα και τον κατάλληλο γιατρό. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο γιατρών και νοσηλευτών, ενισχύοντας την κλινική τους κρίση. «Η πρόληψη είναι κρίσιμη – σε κάποιες περιπτώσεις έχει μειώσει τους θανάτους έως και 28%», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις προϋποθέσεις για την ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ στην υγεία, υπογράμμισε τρία βασικά στοιχεία:

• Υποδομές και διαλειτουργικότητα: Ένα σύστημα υγείας που μπορεί να ανταλλάσσει αξιόπιστα δεδομένα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

• Εκπαίδευση προσωπικού: Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που είναι πραγματικά εκπαιδευμένο στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων.

• Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας: Συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων, νεοφυών επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών, ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο ψηφιακής υγείας.

