Η πίτα πεκάν που δεν μπορεί να λείπει από καμία μάζωξη στο σπίτι

Ακαταμάχητη πίτα με τραγανά πεκάν με βουτυρένια ζύμη, η γιορτινή λιχουδιά που θα σε κερδίσει από την πρώτη μπουκιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κλασική πίτα πεκάν είναι ένα γλυκό που συνδυάζει την τραγανή υφή των ξηρών καρπών με μια γλυκιά, ζουμερή γέμιση, ψημένη σε μια βουτυρένια και αφράτη ζύμη. Είναι μια πίτα πλούσια σε γεύση και υφή, ιδανική για τα οικογενειακά τραπέζια ή για κάθε στιγμή που θέλεις να απολαύσεις ένα ιδιαίτερο γλυκό. Τα πεκάν παραμένουν τραγανά μέσα στη ζεστή, κολλώδη γέμιση, ενώ η ζύμη αποκτά χρυσαφένιο χρώμα και αφράτη υφή που συμπληρώνει τέλεια τη γεύση της γέμισης.

Η συνταγή είναι απλή και εύκολη. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο, και το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη προσοχή στη θερμοκρασία του φούρνου και στη σωστή ψύξη της πίτας. Η χρήση υγρού γλυκαντικού, όπως σιρόπι καλαμποκιού ή μέλι, εξασφαλίζει την απαλή, κολλώδη υφή της γέμισης, ενώ το μείγμα ζάχαρης βοηθά την πίτα να σταθεροποιηθεί μόλις κρυώσει. Το αποτέλεσμα είναι ένα επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο με την εμφάνιση όσο και με τη γεύση του.

Υλικά

  • Ζύμη για πίτα (σπιτική ή έτοιμη)
  • Πεκάν (ωμά ή ελαφρώς ψημένα)
  • Σιρόπι καλαμποκιού
  • Ζάχαρη λευκή ή μείγμα με καστανή
  • Αυγά
  • Βούτυρο λιωμένο
  • Εκχύλισμα βανίλιας
  • Αλάτι
Εκτέλεση

Τοποθετείς τη ζύμη σε ένα βαθύ ταψί και την αφήνεις για λίγο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, ώστε να σταθεροποιηθεί πριν προσθέσεις τη γέμιση. Στη συνέχεια, ετοιμάζεις τη γέμιση ανακατεύοντας το σιρόπι καλαμποκιού με τη ζάχαρη και τα αυγά μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως. Προσθέτεις το λιωμένο βούτυρο, τη βανίλια και το αλάτι, ώστε να δημιουργηθεί ένα λείο και πηχτό μείγμα. Ανακατεύεις μέσα τα ψιλοκομμένα πεκάν και ρίχνεις τη γέμιση πάνω στη ζύμη. Προαιρετικά, μπορείς να τοποθετήσεις μερικά ολόκληρα πεκάν στην κορυφή για διακόσμηση.

Ψήνεις την πίτα αρχικά σε υψηλή θερμοκρασία (220°C) για περίπου 15 λεπτά, ώστε η βάση να σταθεροποιηθεί και να παραμείνει τραγανή. Στη συνέχεια, μειώνεις τη θερμοκρασία στους 175°C και συνεχίζεις το ψήσιμο για 35–40 λεπτά. Η πίτα είναι έτοιμη όταν η γέμιση φουσκώσει και το κέντρο της έχει μια ελαφρά κίνηση κατά το «jiggle test», χωρίς να είναι ρευστή. Αφήνεις να κρυώσει εντελώς σε σχάρα πριν την κόψεις σε φέτες.

