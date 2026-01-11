Πέθανε Bob Weir των Grateful Dead σε ηλικία 78 ετών

Ο Bob Weir, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Ιούλιο. Ο Bob Weir υπήρξε μία από τις κεντρικές φυσιογνωμίες των Grateful Dead, του συγκροτήματος που καθόρισε την ψυχεδελική ροκ σκηνή, συνδυάζοντας ροκ, φολκ, μπλουζ και κάντρι με μακροσκελείς αυτοσχεδιασμούς. Μαζί με τον Jerry Garcia και τα υπόλοιπα μέλη, οι Grateful Dead δημιούργησαν ένα φαινόμενο που ξεπέρασε τη μουσική, με μια τεράστια και αφοσιωμένη κοινότητα θαυμαστών, τους περίφημους Deadheads.

Με τον θάνατο του Bob Weir, οι μόνοι επιζώντες βασικοί πυρήνες των Grateful Dead είναι πλέον ο Mickey Hart και ο Bill Kreutzmann. Ο Jerry Garcia έφυγε από τη ζωή το 1995 και ο Phil Lesh το 2024, ενώ ο Ron McKernan, γνωστός ως Pigpen είχε πεθάνει ήδη από το 1973. Μετά τον θάνατο του Jerry Garcia, οι Grateful Dead έβαλαν επίσημα τέλος στη διαδρομή τους, ωστόσο τα εναπομείναντα μέλη συνέχισαν να διατηρούν ζωντανή την κληρονομιά τους με διάφορα σχήματα και συνεργασίες. Ο Bob Weir, ο Phil Lesh και ο Mickey Hart εμφανίστηκαν για ένα διάστημα ως The Other Ones, ενώ πιο πρόσφατα μέλη του ιστορικού σχήματος περιόδευσαν εκτενώς ως Dead & Company, με εμφανίσεις στη Sphere του Λας Βέγκας το 2024 και το 2025. Οι συναυλίες αυτές επιβεβαίωσαν ότι το πνεύμα των Grateful Dead παρέμενε ενεργό, ακόμη και δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση.

Ο Bob Weir γεννήθηκε ως Robert Hall Parber στις 16 Οκτωβρίου 1947. Όπως έμαθε πολλά χρόνια αργότερα, οι βιολογικοί του γονείς ήταν δύο φοιτητές από την Αριζόνα, ο John Parber και η Phyllis Inskeep. Η μητέρα του ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για να γεννήσει και λίγο αργότερα έδωσε το παιδί για υιοθεσία. Ο Bob Weir μεγάλωσε στο Atherton της Καλιφόρνια από τον Frederic Weir και την Eleanor Cramer Weir.

Σε νεαρή ηλικία έπαιζε κιθάρα, πιάνο και τρομπέτα. Ένα περιστατικό που πέρασε στον θρύλο των Grateful Dead συνέβη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1963, όταν ο 16χρονος Bob Weir περιπλανιόταν στο Palo Alto με έναν φίλο και άκουσε τον ήχο ενός μπάντζο. Ακολουθώντας τον ήχο, βρέθηκαν σε ένα μουσικό κατάστημα όπου ο Jerry Garcia, πέντε χρόνια μεγαλύτερός του, ετοιμαζόταν να παραδώσει μαθήματα. Ο Bob Weir θυμόταν αργότερα ότι «καθίσαμε και αρχίσαμε να παίζουμε μαζί και έγινε ένας πραγματικά ξέφρενος αυτοσχεδιασμός. Είχα την κιθάρα μου μαζί και παίξαμε λίγο και αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα jug band».

Το σχήμα Mother McCree’s Uptown Jug Champions αποτέλεσε την πρώτη εκδοχή αυτού που αργότερα θα γινόταν οι Grateful Dead. Μαζί με τον Jerry Garcia και τον Bob Weir συμμετείχε και ο Ron McKernan, όπως και άλλα πρόσωπα που θα συνδέονταν μακροχρόνια με το συγκρότημα. Το 1965, με τη συμμετοχή πλέον του Phil Lesh και του Bill Kreutzmann, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Warlocks και εκείνο το καλοκαίρι έγινε το μόνιμο συγκρότημα στα δημόσια πάρτι LSD του Ken Kesey, γνωστά ως Acid Tests.

Λίγο αργότερα, υιοθετώντας το όνομα Grateful Dead, το οποίο ο Jerry Garcia άντλησε από μια αιγυπτιακή προσευχή που εντόπισε σε βιβλίο, το συγκρότημα ταυτίστηκε άρρηκτα με την έκρηξη της ψυχεδέλειας και τις διευρυντικές ιδιότητες του LSD. Στα πρώτα του βήματα χρηματοδοτήθηκε από τον Owsley Stanley, χημικό του LSD, ο οποίος αργότερα ανέλαβε και ρόλο ηχολήπτη, δημιουργώντας ένα θρυλικό σύστημα ζωντανού ήχου.

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Grateful Dead κυκλοφόρησε από τη Warner Bros. το 1967, ωστόσο οι επόμενες δουλειές, τα «Anthem of the Sun» και «Aoxomoxoa», καθιέρωσαν το συγκρότημα ως βασικό εκφραστή της ψυχεδελικής σκηνής, με εκτεταμένους αυτοσχεδιασμούς και πειραματισμούς στο στούντιο. Το «Aoxomoxoa», με το καλειδοσκοπικό εξώφυλλο του Rick Griffin, διαμόρφωσε και μια χαρακτηριστική, παιγνιωδώς μακάβρια οπτική ταυτότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, άλμπουμ όπως τα «American Beauty» και «Workingman’s Dead» έστρεψαν τον ήχο προς μια πιο λιτή country rock αισθητική, την οποία το συγκρότημα συνέχισε να εναλλάσσει στις ζωντανές του εμφανίσεις επί δεκαετίες.

Μετά την υπογραφή τους στην Arista στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι Grateful Dead ανανέωσαν εκ νέου τον ήχο τους και το 1987 σημείωσαν τη μοναδική τους επιτυχία στο Top 10 με το «Touch of Grey», το οποίο έφτασε στο 9 του Billboard Hot 100. Εκείνη την περίοδο, ωστόσο, το συγκρότημα είχε ήδη δημιουργήσει ένα αυτάρκες καλλιτεχνικό οικοσύστημα, βασισμένο σε εκτενείς περιοδείες και σε ένα αφοσιωμένο κοινό που αγόραζε εισιτήρια και προϊόντα απευθείας από το ίδιο το συγκρότημα.

Το 2024, ο Bob Weir και οι Grateful Dead τιμήθηκαν από το Kennedy Center, εντασσόμενοι στην 47η τάξη του θεσμού. Ο Bob Weir είχε επίσης λάβει τιμητικό βραβείο Grammy για το σύνολο της προσφοράς του και είχε ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame. Στην προσωπική του ζωή, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Natascha και τις κόρες του Monet και Chloe.

