MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Screen News 31.12.2025

Πέθανε ο Isiah Whitlock Jr του The Wire σε ηλικία 71 ετών

Σπουδαία διαδρομή δεκαετιών για τον Isiah Whitlock Jr του The Wire και των ταινιών του Spike Lee που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην υποκριτική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Αμερικανός ηθοποιός Isiah Whitlock Jr, γνωστός για τον εμβληματικό ρόλο του διεφθαρμένου πολιτικού στο τηλεοπτικό δράμα «The Wire» και για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Spike Lee, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του Brian Liebman με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Brian Liebman εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του φίλου και συνεργάτη του. «Με τεράστια λύπη μοιράζομαι την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου Isiah Whitlock Jr. Αν τον γνώριζες, τον αγαπούσες. Ένας λαμπρός ηθοποιός και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος», ανέφερε.

Ο Isiah Whitlock Jr αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό για την ερμηνεία του ως Clay Davis στη σειρά «The Wire», όπου ενσάρκωσε έναν κυνικό και διεφθαρμένο γερουσιαστή. Η σειρά, δημιουργία του πρώην δημοσιογράφου David Simon, αποτύπωσε με ωμό ρεαλισμό τον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών και της πολιτικής διαφθοράς στη Βαλτιμόρη. Οι σεναριογράφοι αξιοποίησαν στο έπακρο τη χαρακτηριστική ατάκα του ρόλου του, τη μακρόσυρτη εκφορά της λέξης «shit», που έμεινε στη μνήμη των θεατών ως «sheeeee it». Ο David Simon τίμησε τον ηθοποιό με ανάρτηση φωτογραφίας του Isiah Whitlock Jr, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός, συνοδεύοντας την εικόνα με λόγια σεβασμού και συγκίνησης για την απώλειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών

Με περισσότερες από 125 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, η καριέρα του Isiah Whitlock Jr εκτεινόταν σε βάθος δεκαετιών. Ξεχώρισε ιδιαίτερα μέσα από τις πολυάριθμες συνεργασίες του με τον Spike Lee στις ταινίες «She Hate Me», «25th Hour», «Red Hook Summer», «Chi Raq», «BlacKkKlansman», «Da 5 Bloods». Ο Spike Lee αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας «Ο αγαπημένος μου αδελφός».

Στην τηλεόραση, ο Isiah Whitlock Jr είχε επίσης αξιομνημόνευτη παρουσία στη σατιρική σειρά «Veep», όπου υποδύθηκε τον υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβάλλοντας στην καυστική απεικόνιση του πολιτικού περιβάλλοντος της Ουάσινγκτον.

Από τους πρώτους του κινηματογραφικούς ρόλους ήταν η συμμετοχή του στην ταινία «Goodfellas» του Martin Scorsese, όπου εμφανίστηκε ως γιατρός που χορηγεί Valium στον γκάνγκστερ Henry Hill. Η βαθιά βαρύτονη φωνή του ακούστηκε επίσης σε ταινίες κινουμένων σχεδίων και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Lightyear» και «Cars 3».

Ο Isiah Whitlock Jr γεννήθηκε στην πολιτεία της Ιντιάνα και μεγάλωσε ως το μεσαίο παιδί σε οικογένεια 10 παιδιών. Ο πατέρας του εργαζόταν σε χαλυβουργία. Σπούδασε στο Southwest State University και συνέχισε τις θεατρικές του σπουδές στο American Conservatory Theater του Σαν Φρανσίσκο, θέτοντας τα θεμέλια για μια πορεία που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική υποκριτική.

Κεντρική φωτογραφία:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Isiah Whitlock ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

31.12.2025
Επόμενο
Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Το αγπημένo look της Lily Collins από το Emily in Paris είναι η ιδανική έμπνευση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

31.12.2025

Δες επίσης

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το μεγάλο φινάλε της σειράς
Cinema

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το μεγάλο φινάλε της σειράς

31.12.2025
Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο
Cinema

Οι 4+1 ταινίες που πρέπει να δεις για να μπει η χρονιά με γέλιο

31.12.2025
Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος
Cinema

Stranger Things 5: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε – Η ακριβής ώρα Ελλάδος

31.12.2025
Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια
Cinema

Ryan Coogler: Αποκαλύπτει το αρχικό όραμα για το «Black Panther 2» και υπόσχεται συνέχεια

31.12.2025
Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος
Cinema

Η τρελή οικογένεια του Malcolm  επιστρέφει με περισσότερο χάος

30.12.2025
Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)
Cinema

Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

30.12.2025
Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού
Cinema

Πωλήθηκε το ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε το φιλμ Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού

30.12.2025
Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

30.12.2025
Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά
Cinema

Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού