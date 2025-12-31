Πέθανε ο Isiah Whitlock Jr του The Wire σε ηλικία 71 ετών

Ο Αμερικανός ηθοποιός Isiah Whitlock Jr, γνωστός για τον εμβληματικό ρόλο του διεφθαρμένου πολιτικού στο τηλεοπτικό δράμα «The Wire» και για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Spike Lee, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του Brian Liebman με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Brian Liebman εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του φίλου και συνεργάτη του. «Με τεράστια λύπη μοιράζομαι την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου Isiah Whitlock Jr. Αν τον γνώριζες, τον αγαπούσες. Ένας λαμπρός ηθοποιός και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος», ανέφερε.

Ο Isiah Whitlock Jr αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό για την ερμηνεία του ως Clay Davis στη σειρά «The Wire», όπου ενσάρκωσε έναν κυνικό και διεφθαρμένο γερουσιαστή. Η σειρά, δημιουργία του πρώην δημοσιογράφου David Simon, αποτύπωσε με ωμό ρεαλισμό τον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών και της πολιτικής διαφθοράς στη Βαλτιμόρη. Οι σεναριογράφοι αξιοποίησαν στο έπακρο τη χαρακτηριστική ατάκα του ρόλου του, τη μακρόσυρτη εκφορά της λέξης «shit», που έμεινε στη μνήμη των θεατών ως «sheeeee it». Ο David Simon τίμησε τον ηθοποιό με ανάρτηση φωτογραφίας του Isiah Whitlock Jr, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός, συνοδεύοντας την εικόνα με λόγια σεβασμού και συγκίνησης για την απώλειά του.

Με περισσότερες από 125 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, η καριέρα του Isiah Whitlock Jr εκτεινόταν σε βάθος δεκαετιών. Ξεχώρισε ιδιαίτερα μέσα από τις πολυάριθμες συνεργασίες του με τον Spike Lee στις ταινίες «She Hate Me», «25th Hour», «Red Hook Summer», «Chi Raq», «BlacKkKlansman», «Da 5 Bloods». Ο Spike Lee αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας «Ο αγαπημένος μου αδελφός».

Στην τηλεόραση, ο Isiah Whitlock Jr είχε επίσης αξιομνημόνευτη παρουσία στη σατιρική σειρά «Veep», όπου υποδύθηκε τον υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβάλλοντας στην καυστική απεικόνιση του πολιτικού περιβάλλοντος της Ουάσινγκτον.

Από τους πρώτους του κινηματογραφικούς ρόλους ήταν η συμμετοχή του στην ταινία «Goodfellas» του Martin Scorsese, όπου εμφανίστηκε ως γιατρός που χορηγεί Valium στον γκάνγκστερ Henry Hill. Η βαθιά βαρύτονη φωνή του ακούστηκε επίσης σε ταινίες κινουμένων σχεδίων και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Lightyear» και «Cars 3».

Ο Isiah Whitlock Jr γεννήθηκε στην πολιτεία της Ιντιάνα και μεγάλωσε ως το μεσαίο παιδί σε οικογένεια 10 παιδιών. Ο πατέρας του εργαζόταν σε χαλυβουργία. Σπούδασε στο Southwest State University και συνέχισε τις θεατρικές του σπουδές στο American Conservatory Theater του Σαν Φρανσίσκο, θέτοντας τα θεμέλια για μια πορεία που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική υποκριτική.

