Πέθανε η εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg σε ηλικία 35 ετών

Η κόρη της Caroline Kennedy άφησε πίσω της ένα βαθιά ανθρώπινο κείμενο για τη μάχη της με τη λευχαιμία που συγκίνησε τη διεθνή κοινή γνώμη

Η Tatiana Schlossberg, περιβαλλοντική δημοσιογράφος, κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του προέδρου John F. Kennedy, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 35 ετών. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram από το John F. Kennedy Library Foundation εκ μέρους της οικογένειάς της, χωρίς να γνωστοποιηθεί ο τόπος όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Tatiana Schlossberg είχε συγκλονίσει το παγκόσμιο κοινό τον Νοέμβριο με ένα προσωπικό δοκίμιο στο περιοδικό «The New Yorker», στο οποίο περιέγραφε με σπάνια ειλικρίνεια τη μάχη της με μια σπάνια και επιθετική μορφή λευχαιμίας. Το κείμενο δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στις 22 Νοεμβρίου, ημερομηνία που συνέπιπτε με την 62η επέτειο της δολοφονίας του παππού της, και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο έντυπο τεύχος του περιοδικού.

Στο δοκίμιό της, η Tatiana Schlossberg αφηγούνταν πώς πληροφορήθηκε τη διάγνωσή της λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της τον Μάιο του 2024. Όπως έγραφε, μια ανωμαλία στις εξετάσεις αίματος οδήγησε τον γιατρό της να της πει ότι θα μπορούσε να σχετίζεται με την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, αλλά υπήρχε και το ενδεχόμενο της λευχαιμίας. Τελικά επρόκειτο για λευχαιμία με σπάνια μετάλλαξη, σε μια περίοδο που η ίδια είχε μόλις αποκτήσει νεογέννητο παιδί και ήταν ήδη μητέρα ενός αγοριού 2 ετών. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μιλούσαν για μένα», έγραφε. «Την προηγούμενη ημέρα είχα κολυμπήσει 1 μίλι, ήμουν 9 μηνών έγκυος και ένιωθα υγιέστατη. Έτρεχα συστηματικά 5 έως 10 μίλια στο Central Park και κάποτε είχα διασχίσει κολυμπώντας τον ποταμό Hudson για φιλανθρωπικό σκοπό».

Η θεραπευτική της πορεία υπήρξε εξαντλητική και επώδυνη. Υποβλήθηκε σε μήνες χημειοθεραπείας, αντιμετώπισε σοβαρή αιμορραγία μετά τον τοκετό που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή και στη συνέχεια προχώρησε σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Δότρια ήταν η μικρότερη αδελφή της, Rose Schlossberg, ενώ ο αδελφός της, Jack Schlossberg, προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσφερθεί ως δότης μερικής συμβατότητας. Μετά τη μεταμόσχευση, όταν τα μαλλιά της άρχισαν να πέφτουν, ο Jack Schlossberg ξύρισε το κεφάλι του σε ένδειξη συμπαράστασης.

Η Tatiana Schlossberg περιέγραφε επίσης τον πόνο του να μην μπορεί να φροντίσει την κόρη της λόγω του κινδύνου μόλυνσης και το γεγονός ότι οι θεραπείες την κράτησαν μακριά από το σπίτι για σχεδόν τον μισό πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού της. «Δεν ξέρω ποια πιστεύει ότι είμαι», έγραφε, «ούτε αν θα θυμάται ότι είμαι η μητέρα της όταν φύγω». Παρά περιόδους ύφεσης, η ασθένεια επανεμφανίστηκε. Συμμετείχε σε κλινικές δοκιμές, υποβλήθηκε σε δεύτερη μεταμόσχευση από μη συγγενή δότη και αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές, ανάμεσά τους και τη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της τον Οκτώβριο, ήταν πλέον τόσο αδύναμη που δεν μπορούσε να σηκώσει τα παιδιά της. Ο θεράπων ιατρός της τής είχε εκμυστηρευθεί ότι ίσως να μπορούσε να παρατείνει τη ζωή της για περίπου 1 ακόμη χρόνο.

Η μητέρα της, Caroline Kennedy, πρώην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αυστραλία και την Ιαπωνία, έχει βιώσει από νεαρή ηλικία βαριές οικογενειακές απώλειες. Ήταν 5 ετών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας της John F. Kennedy το 1963 και 10 ετών όταν σκοτώθηκε ο θείος της Robert F. Kennedy το 1968. Το 1999 έχασε τον αδελφό της John F. Kennedy Jr., ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τη σύζυγό του Carolyn Bessette Kennedy και την αδελφή της Lauren Bessette.

Η Tatiana Celia Kennedy Schlossberg γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1990 στο Μανχάταν. Ήταν το μεσαίο παιδί της Caroline Kennedy και του Edwin Schlossberg. Σπούδασε Ιστορία στο Yale University, από όπου αποφοίτησε το 2012, και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Oxford University, τις οποίες ολοκλήρωσε το 2014. Εργάστηκε στη συνέχεια στη «The New York Times» ως ρεπόρτερ στο μητροπολιτικό και επιστημονικό ρεπορτάζ, ενώ είχε διακριθεί το 2012 ως Rookie of the Year από την Ένωση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων του New Jersey.

Το 2019 εξέδωσε το βιβλίο «Inconspicuous Consumption», στο οποίο ανέλυε τον αφανή περιβαλλοντικό αντίκτυπο της καθημερινής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το έργο τιμήθηκε το 2020 με το Rachel Carson Environment Book Award από την Society of Environmental Journalists. Η ίδια πίστευε ότι η κλιματική κρίση δεν έπρεπε να οδηγεί σε παράλυση και φόβο, αλλά σε συνειδητές αλλαγές. «Δεν χρειάζεται να ζούμε με ενοχές και φόβο για το μέλλον, γιατί η αλλαγή είναι εφικτή», είχε γράψει. Η Tatiana Schlossberg αφήνει πίσω της τους γονείς της, τα αδέλφια της, τον σύζυγό της George Moran, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2017, και τα 2 μικρά τους παιδιά. Πριν από την ασθένειά της, ετοίμαζε το επόμενο δημοσιογραφικό της εγχείρημα για την κλιματική αλλαγή και τους ωκεανούς, ένα έργο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, αλλά που ενσάρκωνε το βαθύ της πιστεύω ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωτίστως ζήτημα δικαιοσύνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

