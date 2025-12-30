MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Living 30.12.2025

Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το αν στρώνεις ή όχι το κρεβάτι σου κάθε πρωί
Τι πραγματικά αποκαλύπτει η συνήθεια να αφήνεις το κρεβάτι σου άστρωτο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν είσαι απαραίτητα τεμπέλης αν αφήνεις τα σκεπάσματά σου χύμα ή χωρίς τάξη. Ούτε είναι ένδειξη «ελεύθερου πνεύματος». Οι ψυχολόγοι, όμως, έχουν ανακαλύψει ότι το να μη στρώνεις ποτέ το κρεβάτι σου μπορεί να λέει πολλά για τη προσωπικότητ άσου και μάλιστα με τρόπους που ίσως δεν είχες φανταστεί.

Μπορεί να μην προλαβαίνεις, να το κάνεις επίτηδες ή… να κάνεις καλό στην υγεία σου χωρίς να το γνωρίζεις.

Το κρεβάτι που δεν στρώνεται και η υγεία σου

Έρευνα του Kingston University δείχνει ότι αφήνοντας το κρεβάτι ξέστρωτο για λίγες ώρες, το στρώμα αερίζεται καλύτερα. Αυτό μειώνει την υγρασία που αφήνει το σώμα κατά τη διάρκεια της νύχτας και περιορίζει τα ακάρεα, που αγαπούν τη ζέστη και την υγρασία. Αν το στρώνεις αμέσως μόλις σηκωθείς, ουσιαστικά… τα προσκαλείς.

Το στρωμένο κρεβάτι και η ψυχική υγεία

Από την άλλη, σύμφωνα με άρθρο στο Psychology Today, το στρώσιμο του κρεβατιού μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σου ευεξία. Πώς;

  • Μειώνει το άγχος
  • Δίνει αίσθηση ολοκλήρωσης
  • Δημιουργεί σταθερή καθημερινή ρουτίνα
  • Όλα αυτά οδηγούν στην παραγωγή ντοπαμίνης, της ορμόνης της ευχαρίστησης, και σε βοηθούν να ξεκινάς τη μέρα με πιο συγκεντρωμένο μυαλό
Το κρεβάτι σου ως καθρέφτης της προσωπικότητας

Το στρωμένο ή μη κρεβάτι μπορεί να λειτουργεί σαν το πιο ειλικρινές ημερολόγιό σου. Αν δεν το τακτοποιείς, ίσως δείχνει ότι δεν σε απασχολεί πολύ η τάξη και η συγκέντρωση αλλά και ότι κάνεις κάτι καλό για την υγεία σου χωρίς να το ξέρεις.

