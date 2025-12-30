MadWalk 2025 highlights
Food 30.12.2025

Καμαμπέρ ψητό μέσα σε ψωμί για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Ψητό καμαμπέρ μέσα σε ψωμί με λιωμένο τυρί, τραγανή κρούστα και αρωματικά βότανα, ιδανικό για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού που αναδύεται από τον φούρνο και η θέα του λιωμένου καμαμπέρ που γεμίζει το εσωτερικό ενός μικρού καρβελιού δημιουργούν αμέσως μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Ένα ορεκτικό που εντυπωσιάζει με την παρουσία του στο τραπέζι και ταυτόχρονα ξεχωρίζει για την απλότητα και την πλούσια γεύση του, ιδανικό για να ανοίξει το πρωτοχρονιάτικο δείπνο με στιλ.

Η παρασκευή του ψητού καμαμπέρ μέσα σε ψωμί συνδυάζει την κρεμώδη υφή του τυριού με την τραγανή κρούστα και τα αρωματικά βότανα. Προαιρετικές πινελιές όπως μέλι ή ψιλοκομμένα καρύδια προσθέτουν γλυκιά και τραγανή νότα, μετατρέποντας αυτό το ορεκτικό σε μια μικρή γιορτή για τον ουρανίσκο, που συνδυάζει απλότητα, κομψότητα και μοναδική γεύση.

Υλικά:

  • 1 καμαμπέρ (120–150 γρ.)
  • 1 μικρό καρβελάκι ψωμί (χωριάτικο ή προζυμένιο)
  • 1–2 κ.σ. ελαιόλαδο ή βούτυρο
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • ½ κ.γ. φύλλα από θυμάρι ή δενδρολίβανο
  • 1 κ.σ. μέλι (προαιρετικά)
  • Καρύδια ή φουντούκια ψιλοκομμένα (προαιρετικά)
Διαδικασία:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
  • Κόβουμε το καπάκι του καρβελιού και αφαιρούμε προσεκτικά την ψίχα, αφήνοντας τοιχώματα περίπου 1,5–2 εκ.
  • Αλείφουμε το εσωτερικό με ελαιόλαδο ή βούτυρο και προψήνουμε για 5–7 λεπτά χωρίς καπάκι.
  • Αφήνουμε τον καμαμπέρ εκτός ψυγείου για περίπου 20 λεπτά και χαράζουμε ελαφρά την επιφάνειά του σταυρωτά. Προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν θέλουμε, θυμάρι ή δεντρολίβανο.
  • Τοποθετούμε τον καμαμπέρ στο καρβελάκι και κλείνουμε με το καπάκι του ψωμιού.
  • Τυλίγουμε χαλαρά με αλουμινόχαρτο, αφήνοντας λίγο χώρο επάνω, και ψήνουμε για 15 λεπτά.
  • Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 2–3 λεπτά επιπλέον, μέχρι να γίνει το ψωμί τραγανό.
  • Σερβίρουμε αμέσως, ανοίγοντας το καπάκι και προσθέτοντας προαιρετικά μέλι ή ψιλοκομμένα καρύδια.

