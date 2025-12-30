Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το πρόγραμμα που ανεβάζει καρδιακούς παλμούς και δυναμώνει τα πόδια

Η γυμναστική δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και οι νέες μέθοδοι προπόνησης κατακλύζουν τα social media. Μια από αυτές που έχει ξεχωρίσει πρόσφατα είναι η μέθοδος 12-3-30, η οποία υπόσχεται αποτελεσματικότερη καύση λίπους σε σχέση με το απλό τρέξιμο.

Τι είναι η μέθοδος 12-3-30

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται αποκλειστικά στον διάδρομο και παρουσιάστηκε από την Αμερικανίδα influencer Lauren Giraldo, η οποία το έκανε viral στα social media.

Οδηγίες εφαρμογής:

Ρύθμιση διαδρόμου σε ανηφόρα 12%.

Ταχύτητα 3 μίλια/ώρα (4,8 χλμ/ώρα).

Διάρκεια 30 λεπτά.

Η ένταση προέρχεται κυρίως από την κλίση του διαδρόμου: το περπάτημα σε ανηφόρα αυξάνει τους παλμούς, βελτιώνει την αναπνοή, ενισχύει την αντοχή, προστατεύει την καρδιά και δυναμώνει τα πόδια.

Είναι το 12-3-30 καλύτερο από το τρέξιμο;

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας συνέκρινε την προπόνηση 12-3-30 με το ελεύθερο τρέξιμο. Οι ερευνητές μέτρησαν όχι μόνο τις συνολικές θερμίδες, αλλά και την προέλευσή τους από λίπος ή υδατάνθρακες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο μέθοδοι καίνε περίπου τις ίδιες θερμίδες συνολικά. Ωστόσο, το τρέξιμο φτάνει στο ίδιο αποτέλεσμα πιο γρήγορα, ενώ το 12-3-30 έχει υψηλότερο ποσοστό καύσης λίπους.

Συγκεκριμένα:

12-3-30: 40,56% λίπος

Τρέξιμο: 33% λίπος

Διαφορά: 7,48% υπέρ του 12-3-30

Αυτό συμβαίνει επειδή η μέθοδος 12-3-30 είναι χαμηλότερης έντασης, οπότε το σώμα χρησιμοποιεί περισσότερο το λίπος ως πηγή ενέργειας και λιγότερο τους υδατάνθρακες.

Γιατί γίνεται viral στο TikTok

Η απλότητα, η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα να γυμναστείς στον διάδρομο στο σπίτι κάνουν το 12-3-30 ιδανική τάση για όσους θέλουν γρήγορα αποτελέσματα χωρίς πολύπλοκα προγράμματα. Οι χρήστες αναφέρουν ότι μετά από μερικές εβδομάδες νιώθουν δυνατά πόδια και καλύτερη αντοχή.

