Προπόνηση 12-3-30: Η νέα τάση στο TikTok που καίει περισσότερο λίπος από το τρέξιμο

Η γυμναστική δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και οι νέες μέθοδοι προπόνησης κατακλύζουν τα social media. Μια από αυτές που έχει ξεχωρίσει πρόσφατα είναι η μέθοδος 12-3-30, η οποία υπόσχεται αποτελεσματικότερη καύση λίπους σε σχέση με το απλό τρέξιμο.
Τι είναι η μέθοδος 12-3-30
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται αποκλειστικά στον διάδρομο και παρουσιάστηκε από την Αμερικανίδα influencer Lauren Giraldo, η οποία το έκανε viral στα social media.
Οδηγίες εφαρμογής:
- Ρύθμιση διαδρόμου σε ανηφόρα 12%.
- Ταχύτητα 3 μίλια/ώρα (4,8 χλμ/ώρα).
- Διάρκεια 30 λεπτά.
Η ένταση προέρχεται κυρίως από την κλίση του διαδρόμου: το περπάτημα σε ανηφόρα αυξάνει τους παλμούς, βελτιώνει την αναπνοή, ενισχύει την αντοχή, προστατεύει την καρδιά και δυναμώνει τα πόδια.
Είναι το 12-3-30 καλύτερο από το τρέξιμο;
Έρευνα του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας συνέκρινε την προπόνηση 12-3-30 με το ελεύθερο τρέξιμο. Οι ερευνητές μέτρησαν όχι μόνο τις συνολικές θερμίδες, αλλά και την προέλευσή τους από λίπος ή υδατάνθρακες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο μέθοδοι καίνε περίπου τις ίδιες θερμίδες συνολικά. Ωστόσο, το τρέξιμο φτάνει στο ίδιο αποτέλεσμα πιο γρήγορα, ενώ το 12-3-30 έχει υψηλότερο ποσοστό καύσης λίπους.
Συγκεκριμένα:
- 12-3-30: 40,56% λίπος
- Τρέξιμο: 33% λίπος
- Διαφορά: 7,48% υπέρ του 12-3-30
Αυτό συμβαίνει επειδή η μέθοδος 12-3-30 είναι χαμηλότερης έντασης, οπότε το σώμα χρησιμοποιεί περισσότερο το λίπος ως πηγή ενέργειας και λιγότερο τους υδατάνθρακες.
Γιατί γίνεται viral στο TikTok
Η απλότητα, η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα να γυμναστείς στον διάδρομο στο σπίτι κάνουν το 12-3-30 ιδανική τάση για όσους θέλουν γρήγορα αποτελέσματα χωρίς πολύπλοκα προγράμματα. Οι χρήστες αναφέρουν ότι μετά από μερικές εβδομάδες νιώθουν δυνατά πόδια και καλύτερη αντοχή.
