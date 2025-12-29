David Spade: Η πλάκα που ο Eddie Murphy έκανε 25 χρόνια να συγχωρήσει

Ο David Spade αποκάλυψε ότι χρειάστηκε σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Eddie Murphy, έπειτα από ένα σατιρικό σχόλιο που έκανε εις βάρος του στο «Saturday Night Live». Ο Αμερικανός κωμικός μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό, περιγράφοντας πώς από θαυμαστής του Eddie Murphy βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της δυσαρέσκειάς του. Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Fly on the Wall», ο David Spade ανέφερε ότι χρειάστηκαν 25 χρόνια για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του ηθοποιού, μετά από ένα αιχμηρό σχόλιο που έκανε στην ενότητα «Weekend Update» για την ταινία «Vampire in Brooklyn». Όπως είπε χαρακτηριστικά «ήταν παράξενο να περνάς από το να είσαι φανατικός θαυμαστής στο να σε μισεί κάποιος από τη μια μέρα στην άλλη και να προσπαθείς για 25 χρόνια να το διορθώσεις».

Ο David Spade εξήγησε ότι το περιστατικό συνέβη στα πρώτα του βήματα στο «Saturday Night Live», όταν η αποστολή του ήταν να σατιρίζει δημόσια πρόσωπα της επικαιρότητας. «Στην αρχή υπήρξαν κάποια δύσκολα σημεία. Ήμουν καινούργιος στο “Weekend Update”, κορόιδευα όλους τους διάσημους και κάποια στιγμή έκανα πλάκα και με τον Eddie Murphy. Δεν πήγε καλά. Με πήρε τηλέφωνο και τα είπαμε έντονα», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της αντιπαράθεσης ένιωθε ενοχές που είχε μιλήσει αρνητικά για έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ήρωά του. Στο επίμαχο σχόλιο, με αφορμή την εμπορική αποτυχία της ταινίας «Vampire in Brooklyn» σε σκηνοθεσία Wes Craven, ο David Spade είχε δηλώσει στον αέρα «Κοιτάξτε παιδιά, ένα πεφταστέρι. Κάντε μια ευχή. Για να φτιάξεις μια ομελέτα στο Χόλιγουντ, πρέπει να σπάσεις μερικά αυγά».

Από την πλευρά του, ο Eddie Murphy είχε εξηγήσει αργότερα στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Being Eddie» ότι το συγκεκριμένο αστείο τον απομάκρυνε για χρόνια από το «Saturday Night Live». Όπως είπε «το αστείο είχε περάσει από όλα τα στάδια έγκρισης και μετά βγήκε στον αέρα. Δεν σκέφτηκα να κατηγορήσω μόνο τον David Spade. Είπα στον εαυτό μου τι είναι αυτό που μου κάνουν. Αυτό πιστεύουν για μένα. Και γι’ αυτό δεν επέστρεψα για χρόνια». Η οριστική συμφιλίωση ήρθε, σύμφωνα με τον David Spade, στη διάρκεια του εορτασμού «SNL50» την περσινή χρονιά. Εκεί οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, συζήτησαν και άφησαν πίσω τους το παρελθόν. «Τον έχω δει μία ή δύο φορές και μετά τον είδα στην 50η επέτειο. Μιλήσαμε λίγο και όλα ήταν καλά. Αργότερα τον ρώτησαν και είπε ότι είμαστε εντάξει. Οπότε ναι, είμαστε όλοι καλά», κατέληξε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

