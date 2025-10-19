MadWalk 2025 by Τhree Cents
Netflix: Η ζωή και η καριέρα του Eddie Murphy ζωντανεύουν στο «Being Eddie»
Προσωπικές ιστορίες και σπάνιο υλικό που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το μεγάλο όνομα
Το Netflix ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Being Eddie», το οποίο επικεντρώνεται στη ζωή και τη μακρόχρονη πορεία του εμβληματικού ηθοποιού και κωμικού Eddie Murphy. Η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον βραβευμένο με δύο Όσκαρ Angus Wall, ο οποίος καταγράφει τη διαδρομή ενός μοναδικού καλλιτέχνη που κατάφερε να παραμείνει στο επίκεντρο της δημοσιότητας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, χωρίς να απομακρυνθεί από την ουσία του ταλέντου και της προσωπικότητάς του.

Στην επίσημη περίληψη του ντοκιμαντέρ αναφέρεται: «There is only one Eddie Murphy. No other teenage comedian shared the stage with Jerry Seinfeld at 17 and then joined the cast of ‘Saturday Night Live’ straight out of high school.»

Το κείμενο συνεχίζει, λέγοντας πως: «No other actor has played a cop, a doctor and a donkey while conquering every part of Hollywood they touched. Even fewer have remained A-list stars for over forty years without falling victim to the dark side of fame.»

Eddie Murphy Netflix
Το «Being Eddie» φωτίζει τον ιδιαίτερο συνδυασμό εκρηκτικής γοητείας, ακατέργαστου ταλέντου, καθαρής φιλοδοξίας και βαθιάς ωριμότητας που έκαναν τον Eddie Murphy μια κατηγορία από μόνος του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει μαρτυρίες και εμφανίσεις από σημαντικές προσωπικότητες που μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες μαζί του, όπως οι Arsenio Hall, Brian Grazer, Chris Rock, Dave Chappelle, Jamie Foxx, Jerry Bruckheimer, Jerry Seinfeld, Tracee Ellis Ross και Tracy Morgan.

Eddie Murphy Netflix

Την παραγωγή υπογράφουν οι John Davis, John Fox, Sharice Hewitt-Webster, Terry Leonard και Kent Kubena, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, εξασφαλίζοντας μια άρτια και προσεγμένη παρουσίαση για έναν καλλιτέχνη που άφησε (και συνεχίζει να αφήνει) το αποτύπωμά του σε κάθε του βήμα στο Χόλιγουντ.

