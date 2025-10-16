Netflix Alert! Αυτές είναι οι 10 ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Οκτώβριο

Βυθίσου σε συναρπαστικά δράματα, ζεστές αληθινές ιστορίες και περιπέτειες που θα σε κρατήσουν ξύπνιο μέχρι την τελευταία σκηνή

Βράδυ, σκοτάδι, καναπές, και μια αίσθηση πως η οθόνη είναι το παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο. Θες κάτι που να σε ταξιδεύει, να σε αναστατώνει, να σου «μιλάει» με ιστορίες που είτε σε γεμίζουν συγκίνηση είτε σε κάνουν να γελάς είτε σε σοκάρουν. Αυτές ακριβώς τις ταινίες του Netflix σου προτείνουμε να δεις μιας και έχουν κάνει χαμό παντού!

Από ρομαντισμό και δράση μέχρι ντοκιμαντέρ και θρίλερ, ο κατάλογος είναι μεγάλος και διαφορετικός, ώστε να διαλέξεις ανάλογα με τη διάθεσή σου.

Διάβασε επίσης: Man vs Baby: Η νέα σειρά του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος

Οι 10 ταινίες που βλέπουν τώρα όλοι στο Netflix

Swim to Me (2025)

Μια νεαρή από την Χιλή ταξιδεύει στην πρωτεύουσα για να δουλέψει ως οικιακή βοηθός σε προνομιούχο οικογένεια· η σύνδεσή της με την κόρη αυτή της οικογένειας μεγαλώνει, μέχρι που οι μεταξύ τους διαφορές ανατρέπουν την καθημερινότητα.

French Lover (2025)

Σε ένα φωτεινό Παρίσι, ένας ηθοποιός που ψάχνει νόημα στη ζωή του γνωρίζει μια σερβιτόρα με προβλήματα. Η τυχαία συνάντηση τους μεταμορφώνεται σε ρομαντική ιστορία, με τη δημόσια ζωή να εισβάλλει και να ταράζει τη σχέση τους.

The Secret Life of Pets 2 (2019)

Τα γνωστά μας σκυλιά, ο Max και ο Duke, προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που περιλαμβάνει ένα μωρό στην οικογένεια. Μαζί με τους φίλους τους ζώα, αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες περιπέτειες και προκλήσεις που δοκιμάζουν τον δεσμό τους.

Aquaman and the Lost Kingdom (2023)

Ο Aquaman καλείται να συνεργαστεί με τον ετεροθαλή αδελφό του ενάντια σε έναν επικίνδυνο εχθρό, που διαθέτει πανίσχυρα όπλα αρχαίων και σκοτεινών μυστικών. Μια περιπέτεια γεμάτη δράση στα βάθη της θάλασσας.

KPop Demon Hunters (2025)

Τρεις αστέρες της K-pop που γεμίζουν στάδια μετατρέπονται σε ήρωες υπόγειων μαχών, όταν κακοί δαίμονες απειλούν τους θαυμαστές τους. Καθώς τραγουδούν και χορεύουν, παλεύουν για να προστατεύσουν όσους αγαπούν.

Aquaman (2018)

Ο Arthur Curry, μισός άνθρωπος, μισός υπεράνθρωπος του βυθού, ανακαλύπτει την ταυτότητά του και τη δύναμή του και καλείται να ενώσει δύο κόσμους και να αποτρέψει μια απειλή που λυγίζει τα νερά και την επιφάνεια.

My Father, the BTK Killer (2025)

Η κόρη ενός διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου ανοίγει τα αρχεία του παρελθόντος της. Μέσα από προσωπικές εξομολογήσεις και σπάνιο υλικό, προσπαθεί να κατανοήσει πώς ήταν να μεγαλώνει δίπλα σε έναν άνθρωπο με διπλή ταυτότητα.

Dune (2021)

Σε έναν μακρινό, αφιλόξενο πλανήτη, ένας νέος άνδρας παλεύει με μοίρες, πολιτικές ίντριγκες και τεράστιες επικίνδυνες δυνάμεις. Το έπος αυτό γίνεται μια βαθιά εμπειρία πάνω στην επιβίωση, την εξουσία και τη θυσία.

Caramelo (2025)

Ένας μάγειρας που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά μετά από μια σοβαρή διάγνωση, βρίσκει παρηγοριά και σύνδεση μέσα από τη φιλία του με ένα αδέσποτο σκυλί. Μια ιστορία ζεστασιάς, ελπίδας και απλών χαρών.

The Woman in Cabin 10 (2025)

Μια δημοσιογράφος σε πολυτελές σκάφος βλέπει κάτι σοκαριστικό, μια γυναίκα εξαφανίζεται από καμπίνα στο νερό αλλά κανείς δεν την πιστεύει. Τώρα πρέπει να ξετυλίξει την αλήθεια, παίζοντας με την ψυχή του μυστηρίου.

Διάβασε επίσης: Το Bridgerton επιστρέφει στο Netflix με 2 μέρη, μυστήρια και πάθη! Δείτε το πρώτο trailer