MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 16.10.2025

Αυτό το βήμα πριν το λούσιμο θα αλλάξει για πάντα την εμφάνιση των μαλλιών σου

pre_sampoo_mallia
Το pre-shampoo γίνεται το νέο απαραίτητο βήμα στη ρουτίνα ομορφιάς σου, χαρίζοντας μαλλιά υγιή, λαμπερά και ανθεκτικά σε κάθε styling
Μαρία Χατζηγιάννη

Πόσες φορές κοιτάζεις τα μαλλιά σου στον καθρέφτη και νιώθεις ότι κάτι λείπει; Ακόμα κι αν τα φροντίζεις με τα σωστά σαμπουάν και μάσκες, ακόμα κι αν κόβεις τακτικά τις άκρες τους, συχνά η εικόνα τους δεν ανταμείβει την προσπάθεια. Το κλειδί για τη διαφορά μπορεί να βρίσκεται σε ένα βήμα που συχνά παραβλέπεις: το pre-shampoo.

Το pre-shampoo είναι μια θεραπεία που εφαρμόζεις πριν το λούσιμο. Μπορεί να είναι έλαιο, μάσκα, conditioner ή ακόμα και scrub για το τριχωτό της κεφαλής. Αν και η έννοια του δεν είναι νέα, η δημοτικότητά του έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια, χάρη στην αυξανόμενη έμφαση στην πρόληψη των φθορών και τη βαθιά ενυδάτωση των μαλλιών.

healthy_hair
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

Η βασική λειτουργία του pre-shampoo είναι προστατευτική. Δημιουργεί ένα στρώμα που θωρακίζει τα μαλλιά κατά τη διάρκεια του λουσίματος, ειδικά όταν χρησιμοποιείς σαμπουάν με έντονη καθαριστική δράση. Παράλληλα, ενυδατώνει, μαλακώνει και ενισχύει την ανθεκτικότητα της τρίχας, διευκολύνοντας και το επόμενο styling. Ανάλογα με τη σύνθεση του προϊόντος, μπορεί να σου προσφέρει και πιο εξειδικευμένα οφέλη, όπως απολέπιση του τριχωτού, μείωση λιπαρότητας, θρέψη ή ενδυνάμωση των αδύναμων μαλλιών.

pre_sampoo
Pinterest

Η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες των μαλλιών σου. Τα προϊόντα για το τριχωτό είναι ιδανικά αν αντιμετωπίζεις λιπαρότητα, ξηρότητα ή φαγούρα, ενώ τα προϊόντα για τα μήκη και τις άκρες εστιάζουν στην ενυδάτωση, την προστασία και την επανόρθωση. Αν έχεις λιπαρά μαλλιά, προτίμησε συνθέσεις με άργιλο ή αιθέρια έλαια, ενώ αν τα μαλλιά σου είναι βαμμένα ή ταλαιπωρημένα, τα έλαια και οι μάσκες που θρέφουν σε βάθος βοηθούν και στην προστασία του χρώματος.

mallia
Pinterest

Η ενσωμάτωση του στη ρουτίνα ομορφιάς σου μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα των μαλλιών σου. Πρόκειται για ένα απλό αλλά αποτελεσματικό βήμα που συνδυάζει πρόληψη, φροντίδα και λάμψη, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές η διαφορά κρύβεται σε λεπτομέρειες που συχνά παραβλέπεις. Τα μαλλιά σου γίνονται πιο απαλά, υγιή και ζωντανά, έτοιμα να αναδείξουν κάθε styling ή χτένισμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Προϊόντα για να δοκιμάσεις 

L’Oréal Professionnel Serie Expert Metal Detox

pre_sampoo_loreal

Kerastase Premiere Περιποίηση πριν το λούσιμο Concentre Decalcifiant

kerastase_pre_sampoo

NUXE Pre-Shampoo Nourishing Mask

nuxe_pre_sampoo

Olaplex No.0 Intensive Bond Building Hair Treatment

olaplex_presampoo

Διάβασε επίσης: Οι 4 συνήθειες που «σκοτώνουν» τις μπούκλες σου και δες πώς θα το διορθώσεις!

beauty μαλλιά ομορφιά
