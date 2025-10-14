Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

Κάποιες φορές, το καλύτερο beauty hack είναι... να μην κάνεις τίποτα

Ένα Q&A μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα και απάντησε σε μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που της θέτουν οι ακόλουθοί της που αφορούν φυσικά τα μαλλιά της, ένα από τα στοιχεία που τραβούν πάντα την προσοχή, ακόμα και στις πιο απλές της εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, μία follower τη ρώτησε αν το υπέροχο καστανό χρώμα των μαλλιών της είναι φυσικό, και η απάντηση της Αλεξάνδρας ήταν ξεκάθαρη: «Ναι. Δεν τα έχω βάψει ποτέ και ούτε σκοπεύω να το κάνω προς το παρόν. Μου αρέσει να τα διατηρώ όσο πιο φυσικά γίνεται».

Διάβασε επίσης: Αλεξάνδρα Νίκα: Η αποκάλυψη που έκανε για τον τοκετό – «Δεν ήταν εύκολο»

Σε μια εποχή όπου τα έντονα βαμμένα μαλλιά, οι αλλαγές χρώματος και τα εξεζητημένα styles κυριαρχούν, η επιλογή της Αλεξάνδρας να παραμείνει πιστή στο φυσικό της look αποτελεί μια διαφορετική, αλλά εξίσου στιβαρή δήλωση. Το βαθύ, σοκολατί καστανό χρώμα της δεν έχει αγγίξει βαφή και όμως δείχνει υγιές, γεμάτο λάμψη και πραγματικά εντυπωσιακό, χωρίς καμία τεχνητή παρέμβαση. Η ίδια δείχνει να υποστηρίζει με συνέπεια τη φιλοσοφία του «less is more», αποπνέοντας διακριτική κομψότητα και γνήσια αυτοπεποίθηση.

Το να διατηρείς το αυθεντικό σου χρώμα δεν είναι πλέον απλά θέμα ευκολίας. Είναι μια τάση που επανέρχεται δυναμικά στον κόσμο της ομορφιάς, με έμφαση όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στην υγεία και φροντίδα των μαλλιών. Αντί να καλύπτουμε ή να διορθώνουμε, πλέον ενισχύουμε και αναδεικνύουμε ό,τι είναι ήδη εκεί.

Η περίπτωση της Αλεξάνδρας Νίκα δείχνει πώς η πραγματική λάμψη ξεκινά από τη σωστή περιποίηση, και όχι από το χρώμα. Το focus μετατοπίζεται στην υφή, τη θρέψη και τη φυσική κίνηση των μαλλιών.

Tips για όσους αγαπούν το φυσικό look

Αν θέλεις κι εσύ να αναδείξεις το δικό σου φυσικό χρώμα, δες μερικές πρακτικές συμβουλές:

Ενυδάτωση: Προτίμησε σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και conditioner με φυσικά έλαια, όπως αργκάν ή jojoba.

Προτίμησε σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και conditioner με φυσικά έλαια, όπως αργκάν ή jojoba. Μάσκα μαλλιών 1-2 φορές την εβδομάδα: Ιδανικά με συστατικά όπως κερατίνη ή πρωτεΐνες σιταριού.

Ιδανικά με συστατικά όπως κερατίνη ή πρωτεΐνες σιταριού. Θερμική προστασία: Αν χρησιμοποιείς συσκευές θερμότητας, ένα θερμοπροστατευτικό spray είναι απαραίτητο.

Αν χρησιμοποιείς συσκευές θερμότητας, ένα θερμοπροστατευτικό spray είναι απαραίτητο. Προστασία από τον ήλιο: Μη ξεχνάς ένα αντηλιακό spray για τα μαλλιά ή ένα καπέλο τις ηλιόλουστες μέρες.

Μη ξεχνάς ένα αντηλιακό spray για τα μαλλιά ή ένα καπέλο τις ηλιόλουστες μέρες. Διατροφή με καλά λιπαρά: Τροφές πλούσιες σε Ω3, όπως ο σολομός και οι ξηροί καρποί, κάνουν τη διαφορά στη λάμψη και την αντοχή της τρίχας

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τα βαπτιστικά ρούχα υψηλής ραπτικής του γιου της, Βασίλη (Video)