Beauty 14.10.2025

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

Αλεξάνδρα Νίκα
Κάποιες φορές, το καλύτερο beauty hack είναι... να μην κάνεις τίποτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα Q&A μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα και απάντησε σε μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που της θέτουν οι ακόλουθοί της που αφορούν φυσικά τα μαλλιά της, ένα από τα στοιχεία που τραβούν πάντα την προσοχή, ακόμα και στις πιο απλές της εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, μία follower τη ρώτησε αν το υπέροχο καστανό χρώμα των μαλλιών της είναι φυσικό, και η απάντηση της Αλεξάνδρας ήταν ξεκάθαρη: «Ναι. Δεν τα έχω βάψει ποτέ και ούτε σκοπεύω να το κάνω προς το παρόν. Μου αρέσει να τα διατηρώ όσο πιο φυσικά γίνεται».

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Διάβασε επίσης: Αλεξάνδρα Νίκα: Η αποκάλυψη που έκανε για τον τοκετό – «Δεν ήταν εύκολο»

Σε μια εποχή όπου τα έντονα βαμμένα μαλλιά, οι αλλαγές χρώματος και τα εξεζητημένα styles κυριαρχούν, η επιλογή της Αλεξάνδρας να παραμείνει πιστή στο φυσικό της look αποτελεί μια διαφορετική, αλλά εξίσου στιβαρή δήλωση. Το βαθύ, σοκολατί καστανό χρώμα της δεν έχει αγγίξει βαφή και όμως δείχνει υγιές, γεμάτο λάμψη και πραγματικά εντυπωσιακό, χωρίς καμία τεχνητή παρέμβαση. Η ίδια δείχνει να υποστηρίζει με συνέπεια τη φιλοσοφία του «less is more», αποπνέοντας διακριτική κομψότητα και γνήσια αυτοπεποίθηση.

Το να διατηρείς το αυθεντικό σου χρώμα δεν είναι πλέον απλά θέμα ευκολίας. Είναι μια τάση που επανέρχεται δυναμικά στον κόσμο της ομορφιάς, με έμφαση όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στην υγεία και φροντίδα των μαλλιών. Αντί να καλύπτουμε ή να διορθώνουμε, πλέον ενισχύουμε και αναδεικνύουμε ό,τι είναι ήδη εκεί.

Η περίπτωση της Αλεξάνδρας Νίκα δείχνει πώς η πραγματική λάμψη ξεκινά από τη σωστή περιποίηση, και όχι από το χρώμα. Το focus μετατοπίζεται στην υφή, τη θρέψη και τη φυσική κίνηση των μαλλιών.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Tips για όσους αγαπούν το φυσικό look

Αν θέλεις κι εσύ να αναδείξεις το δικό σου φυσικό χρώμα, δες μερικές πρακτικές συμβουλές:

  • Ενυδάτωση: Προτίμησε σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και conditioner με φυσικά έλαια, όπως αργκάν ή jojoba.
  • Μάσκα μαλλιών 1-2 φορές την εβδομάδα: Ιδανικά με συστατικά όπως κερατίνη ή πρωτεΐνες σιταριού.
  • Θερμική προστασία: Αν χρησιμοποιείς συσκευές θερμότητας, ένα θερμοπροστατευτικό spray είναι απαραίτητο.
  • Προστασία από τον ήλιο: Μη ξεχνάς ένα αντηλιακό spray για τα μαλλιά ή ένα καπέλο τις ηλιόλουστες μέρες.
  • Διατροφή με καλά λιπαρά: Τροφές πλούσιες σε Ω3, όπως ο σολομός και οι ξηροί καρποί, κάνουν τη διαφορά στη λάμψη και την αντοχή της τρίχας
Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός συναυλία
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τα βαπτιστικά ρούχα υψηλής ραπτικής του γιου της, Βασίλη (Video)

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις

Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις

14.10.2025
Επόμενο
Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

14.10.2025

Δες επίσης

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή
Fashion

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

14.10.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look
Fashion

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

14.10.2025
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025
Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025
Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη
Fashion

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

14.10.2025
Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη
City Guide

Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη

14.10.2025
Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό
Life

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

13.10.2025
Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά
Life

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

13.10.2025
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025
Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα
Beauty

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

13.10.2025
4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

13.10.2025
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk
Fashion

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης
Life

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025
Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace
Life

Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

13.10.2025
Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα
Beauty

Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα

13.10.2025
Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween
Life

Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween

12.10.2025
5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Life

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

12.10.2025
Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη
Life

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025