Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

Στο party του Madwalk 2025 by Three Cents βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13/10 η Τάνια Μπρεάζου, η οποία μίλησε με χαρά στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους.

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια απάντησε στο αν ο γάμος βρίσκεται στα κοντινά της σχέδια.

«Παιδιά, είμαστε πολύ καλά, αγαπιόμαστε, περνάμε υπέροχα και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Ο Γιώργος Αμούτζας είναι ο άντρας της ζωής μου», είπε η Τάνια Μπρεάζου.





Να υπενθυμίσουμε πως η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός γνώριστηκαν στο J2US, όπου δεν άργησαν να έρθουν κοντά και να ερωτευτούν. Παρόλο που κρατούν όσο μπορούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν είναι λίγες οι φορές που μιλά ο ένας για τον άλλον στις τηλεοπτικές κάμερες με τα πιο γλυκά και τρυφερά λόγια.

«Δέχτηκα μια πολύ καλή πρόταση για να περνάω καλά. Δεν περίμενα ότι θα γνωρίσω την Τάνια και θα εξελιχθεί σε όλο αυτό και ότι θα είναι μια από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου. Με την Τάνια ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Είχε κλειστεί στο ασανσέρ, είχε πάθει κρίση πανικού και με το που βγήκε από το ασανσέρ, έπεσε πάνω μου και η πρώτη μας γνωριμία ήταν αντί να είναι “γεια, είμαι ο Γιώργος που θα είμαστε μαζί”, ήταν όλη η εκτόνωση της κρίσης πανικού που είχε πάθει, οπότε εγώ γέλαγα. Είπα “είναι αρκετά τρελή, οπότε μου κάνει”. Η Τάνια είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων και όταν ανεβαίνει στη σκηνή μεταμορφώνεται, σαν ροκ σταρ. Σαν να της ανήκει ο κόσμος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αμούτζας σε πρόσφατη συνέντευξη για την αγαπημένη του.

