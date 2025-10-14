31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους/τις:

STEPHEN WOOLLEY, παραγωγό (Πρόεδρος)

JESSICA KIANG, κριτικό κινηματογράφου – προγραμματίστρια

MILJA MIKKOLA, προγραμματίστρια

ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, μοντέζ

Τα διεθνή βραβεία ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ και ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και τα αγαλματίδια είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS. Οι κριτικές μας επιτροπές απονέμουν επίσης τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ενώ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα απονέμεται και το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER.

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ, της Μάσα Σιλίνσκι | THE SOUND OF FALLING by Mascha Schilinski

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Μερικές φορές μπορεί να νιώθεις ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε αυτόν τον κόσμο. Και τότε βλέπεις μια ταινία όπως αυτή, που μιλάει μια νέα κινηματογραφική γλώσσα με τέτοια ευχέρεια, ώστε η παράξενη ιστορία της – για τέσσερις γενιές διαφορετικών γυναικών που στοιχειώνονται από τα ίδια φαντάσματα – να μοιάζει ταυτόχρονα θλιβερή και παιχνιδιάρικη, κλασική και πειραματική, σύγχρονη και αιώνια. Για την εκπληκτική φιλοδοξία της, για την τεχνική της αρτιότητα και για το τρυφερό, βίαιο, όμορφο σοκ του καινούργιου που μας προσφέρει, η κριτική επιτροπή έχει την τιμή να απονείμει το Χρυσό Βραβείο Αθηνά για την Καλύτερη Ταινία στην ταινία SOUND OF FALLING, σε σκηνοθεσία της Mascha Schilinski.»

Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών | City of Athens Best Director Award

ΜΕΡΙ ΜΠΡΟΝΣΤΙΝ για την ταινία ΑΝ ΕΙΧΑ ΠΟΔΙΑ ΘΑ ΣΕ ΚΛΩΤΣΟΥΤΣΑ |MARY BRONSTEIN for the film IF I HAD LEGS I’D KICK YOU

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Η ενορχήστρωση ενός κινητικού οπτικού στυλ, ενός ασεβούς, ευφυούς σεναρίου, ενός δυναμικού, εξαιρετικά ακριβούς μοντάζ και μιας εξωφρενικά λαμπρής, κορυφαίας κεντρικής ερμηνείας αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα στη σκηνοθεσία. Για τη δημιουργία μιας ταινίας που είναι ταυτόχρονα μια κρίση πανικού και μια κωμωδία, που καταρρίπτει μια σειρά από σύγχρονα ταμπού, από τον εθισμό και την ψυχική υγεία μέχρι το βαρύ φορτίο των μη ρεαλιστικών προσδοκιών της κοινωνίας από τη μητρότητα, αλλά που δεν ξεχνά ποτέ το χιούμορ και την ανθρωπιά της, απονέμουμε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας της πόλης της Αθήνας, στη Μέρι Μπρόνστιν, για την ταινία IF I HAD LEGS I’D KICK YOU.»

Βραβείο Σεναρίου | Best Screenplay Award

ΑΝΑΜΝΗΣΗ, της Βλαντλένα Σάντου | MEMORY by Vladena Sandu

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Η δημιουργία μιας ταινίας που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και αναπαράστασης, μεταξύ της σημερινής γενιάς και της προηγούμενης, μεταξύ θυμάτων και δραστών που αποκαλύπτονται με τη σειρά τους ως θύματα, είναι ένα έργο που ξεκινάει από το σενάριο. Εδώ, αυτό το σενάριο είναι γεμάτο από έντονα προσωπικές αναμνήσεις από την ενηλικίωση εν μέσω συγκρούσεων, αλλά αφηγείται μια ευρέως καθολική ιστορία και γίνεται ένα ζωντανό μνημείο όχι μόνο για αυτή την παιδική ηλικία, αλλά για κάθε παιδική ηλικία που έχει κλαπεί από τον πόλεμο. Η κριτική επιτροπή απονέμει το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στην συγκινητική ταινία MEMORY, σε σενάριο, σκηνοθεσία και μοντάζ της Βλαντλένα Σάντου.»

Ειδική Μνεία | Special Mention

ΑΧΙΝΟΣ, του Χάρις Ντίκινσον | URCHIN, by Harris Dickinson

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Έτσι, εκτός από τα τρία επίσημα βραβεία, θέλουμε να αναγνωρίσουμε μια τέταρτη ταινία, η οποία μας εξέπληξε και μας εντυπωσίασε βαθιά ως ένα ασυνήθιστα σίγουρο, συμπονετικό και εξαιρετικά καλοφτιαγμένο ντεμπούτο. Για το συγκλονιστικό, ριψοκίνδυνο, πολύπλοκο και σπαρακτικό πορτρέτο ενός χαρακτήρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό του, ωθημένο στα όρια της κοινωνίας και στα όρια της δικής του λογικής, η κριτική επιτροπή απονέμει ειδική μνεία στην ταινία URCHIN, σε σκηνοθεσία Harris Dickinson.»

Βραβείο Κοινού Fischer | Fischer Audience Award

Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, του Χασάν Χαντί | THE PRESIDENT’S CAKE by Hasan Hadi

Το βραβείο απένειμε η Βασιλική Καψιώχα, Junior Brand Manager της Fischer, η οποία δήλωσε:

«Κάθε φορά που τα φώτα χαμηλώνουν και η οθόνη ζωντανεύει, ξεκινά μια εμπειρία που μας φέρνει κοντά. Για εμάς στη Fischer, το σινεμά δεν είναι απλώς εικόνες σε μια οθόνη· είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται μετά από κάθε προβολή. Και γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το Βραβείο Κοινού – γιατί κάθε κινηματογραφική εμπειρία γίνεται πραγματικά μοναδική, με μια παγωμένη μπίρα Fischer.»

ΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | INTERNATIONAL DOCUMENTARIES COMPETITION

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ, σκηνοθέτιδα (Πρόεδρος)

ALEXANDER NANAU, σκηνοθέτης, παραγωγός, κινηματογραφιστής, μοντέρ

FABIENNE MORIS, προγραμματίστρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ, δημοσιογράφος

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ | Golden Athena Best Documentary Award

ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ, της Σεπιντέ Φαρσί | PUT YOUR SOUL IN YOUR HAND AND WALK, by Sepideh Farsi

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας για αυτή την πρόσκληση. Παρακολουθήσαμε 12 ταινίες από διαφορετικές χώρες, με ιδιαίτερες ευαισθησίες, ποικίλα θέματα και ξεχωριστές υφολογικές προσεγγίσεις. Θα θέλαμε να χαιρετίσουμε αυτή την κινηματογραφική ποικιλομορφία που προσφέρει το φεστιβάλ, καθώς και το έργο που επιτελούν οι δημιουργοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και θάρρος, ανάλογα με τις χώρες όπου γύρισαν τις ταινίες και την πραγματικότητα που αντιμετώπισαν. Στις μέρες μας ο πόλεμος είναι παντού. Στην πολιτική, στην οικογένεια, στο περιβάλλον, στη ζωή στην ύπαιθρο ή στην πόλη, στο ποδόσφαιρο, στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε μέρος αυτού του πολέμου είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Στο πρόσωπο της Φάτμα Χασσόνα — μιας νεαρής γυναίκας, μιας εξαιρετικής φωτογράφου —εγγράφεται με καθηλωτική αμεσότητα η πορεία προς τον αφανισμό. Ο πόλεμος καταστρέφει, αποθηριώνει. Κι όμως η Φάτμα διατήρησε την ανθρωπιά της. Παρέμεινε αφοσιωμένη σε έναν σκοπό — να βοηθήσει κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και να καταθέσει τη μαρτυρία της ως καλλιτέχνις. Η δύναμή της ήταν ο σκοπός της: να διασώσει τις εικόνες μέσω του φωτογραφικού φακού, να μιλήσει για όσα συνέβαιναν. Και αυτή η δύναμη ήταν, τελικά, ελπίδα. Η κινηματογραφική γλώσσα της σκηνοθέτιδας αποδεικνύει ότι, στα σωστά χέρια, ο κινηματογράφος μπορεί να υπάρξει ακόμη και υπό τις πιο σκληρές συνθήκες. Από την ερμητικά αποκλεισμένη Γάζα, κατεχόμενη και πολιορκημένη, η ταινία δίνει εικόνα και φωνή στον κόσμο της Φάτμα — στην εξαιρετική της ανθρωπιά, στην πολυπλοκότητά της και, μέσα από τον φακό της, στην ανείπωτη πραγματικότητα της εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Μόλις μία μέρα μετά την ανακοίνωση της επιλογής της ταινίας για τις Κάννες, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το οικογενειακό σπίτι της Φάτμα, σκοτώνοντας την ίδια και δέκα στενούς συγγενείς της. Μόνο η μητέρα της επέζησε. Αυτό το ντοκιμαντέρ μας επιτρέπει να «ακούσουμε» μέσα από τη χειρότερη δυνατή συνθήκη και να «δούμε» μέσα από τη χαμηλή ανάλυση μιας βιντεοκλήσης. Διότι αυτό που είναι πραγματικά σε “υψηλή ανάλυση” είναι το ίδιο το θέμα. Το πρόσωπο της Φάτμα Χασσόνα — το θάρρος και η αξιοπρέπειά της —παραμένει η εικόνα που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας απονέμεται στη Σεπιντέ Φαρσί για την ταινία ΒΑΛΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ».

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ σχεδιάστηκαν από τον designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.

Βρείτε τις κάρτες των Διεθνών Βραβείων του 31ων Νυχτών Πρεμιέρας ΕΔΩ

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου.

Οι αίθουσες που φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ και ΤΡΙΑΝΟΝ.

Βρείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας.

Εισιτήρια στο more.com.

Αυτές οι Νύχτες μένουν!

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» | GREEK SHORT STORIES AWARDS

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΚΑΡΙΔΗ, σκηνοθέτη (Πρόεδρο)

ΜΥΡΤΩ ΑΛΙΚΑΚΗ, ηθοποιό

ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ηθοποιό

ΕΥΑ ΓΟΥΛΑΚΟΥ, ενδυματολόγο – σκηνογράφο

ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΗ, δημιουργό κόμικς

Για την φετινή 31η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, 51 ελληνικές μικρές ιστορίες – ανάμεσα στον αριθμό ρεκόρ των 423 συμμετοχών – διεκδίκησαν τα παρακάτω βραβεία.

ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

OR HOW TO DISAPPEAR του Γιώργου Αγγελόπουλου | OR HOW TO DISAPPEAR by Giorgos Aggelopoulos

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Η επιτροπή τιμά μια ταινία που δεν ζητά να αρέσει, αλλά να υπάρξει — με όλο το ρίσκο, την ωμότητα και την αλήθεια που αυτό συνεπάγεται. Ένα έργο βαθιά σωματικό· μια εμπειρία ηλεκτρισμένη, που διαπερνά τον θεατή με την ίδια ένταση που πάσχει και ο ήρωάς του. Η ταινία τολμά να κοιτάξει κατάματα τον πόνο, τη φθορά, την απώλεια του εαυτού — και το κάνει όχι μέσα από ψυχολογικό ρεαλισμό, αλλά μέσα από μια εικαστική, αναρχική, εσωτερική ματιά, όπου τα ετερόκλητα μέσα ενώνονται σε μια εκρηκτική, ενστικτώδη αφήγηση. Κάθε καρέ πάλλεται σαν νεύρο, σαν μια κραυγή που αρνείται να εξημερωθεί. Η ταινία θυμίζει γιατί υπάρχει ο κινηματογράφος: για να εκφράζει εκεί που τα λόγια δεν φτάνουν».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΗΝΑ Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής | Silver Athena Award

ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ ΧΑΟΥΖΕΝ: ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ του Γιάννη Καρπούζη | MAGDALENA HAUSEN: FROZEN TIME by Yannis Karpouzis

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Είναι από τις λίγες φορές που μία ταινία φαίνεται τόσο πλήρης ως προς την κατασκευαστική της αρτιότητα, το βαθύ περιεχόμενο της και τον οργανικό τρόπο που αυτά τα δυο συνδέονται. Η σύνθεση των κολαζιακών στοιχείων μετουσιώνονται εδώ δια μέσου της σχέσης ημερολογίου και εικόνων σε μια αληθινά μυθοπλαστική έκρηξη. Ο παγωμένος χρόνος των φωτογραφιών αρχίζει να πάλλεται, όχι μόνο μέσα από τις τρεμάμενες εικόνες, αλλά κυρίως μέσα από την ακρίβεια και την απλότητα που δημιουργούν τα συναισθήματα που μας προκαλούνται. Ακόμη και η πολιτική διάσταση των γεγονότων αποκτά έναν ακραίο συναισθηματισμό αποφεύγοντας κάθε εύκολη καταγγελία. Γίνεται προσωπικό βίωμα».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ | Best Director Award

I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW του Ταουφίκ Μπαρχόμ | I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW by Tawfeek Barhom

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Μια ταινία που τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα συμφώνησαν ότι αξίζει το βραβείο Σκηνοθεσίας. Για την τολμηρή και ευφάνταστη σκηνοθεσία, που δεν τελειώνει με τους τίτλους, αλλά συνεχίζει να ανασαίνει μέσα σου, να σε αλλάζει λίγο κάθε φορά που τη σκέφτεσαι. Σήμερα, σε μια στιγμή που ακούγονται ξανά οι λέξεις «κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα,θα θέλαμε να ευχηθούμε τα δύο αδέλφια της ταινίας να μπορέσουν, να επιστρέψουν σε μια γη ελεύθερη και ειρηνική».

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, τo οποίo συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | Best Screenplay Award

Δημήτρης Παπαθανάσης για το ΧΟΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΣΕΙ | Dimitris Papathanasis for the movie DUST TO DUST

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Μια ταινία κλασικής αφήγησης με πολυεπίπεδο σενάριο που μπαλαντζαρει μεταξύ μαύρου χιούμορ και ωμού ρεαλισμού. Μια ταινία που σου κρατά το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι και το τέλος».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | Best Female Performance Award

Φήλια Παπαγγελίδη για την ταινία ΜΙΤΣΗ της Γεύης Δημητρακοπούλου | Filia Papaggelidi for the movie MITCH by Gevi Dimitrakopoulou

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Για την ερμηνεία της που συνδυάζει ευαλωτότητα και δύναμη, για την παρουσία της που είναι εύθραυστη και δωρική ταυτόχρονα, με ένα κυρίαρχο σώμα και ένα βλέμμα που γίνεται δικό μας και μας διαπερνά, για τον τρόπο που ενσαρκώνει την αγωνία μιας εφηβείας που αναμετριέται με την ίδια της τη μετάβαση, τη στιγμή που ένα κορίτσι καλείται να γίνει γυναίκα χωρίς ακόμη να ξέρει τι σημαίνει αυτό, και για τη μυστηριακή ένταση με την οποία αποκαλύπτει τη μεταφυσική δύναμη του άγνωστου μέσα της».

Το βραβείο συνοδεύεται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | Best Male Performance Award

Ιερώνυμος Καλετσάνος για την ταινία ΜΙΚΡΟ ΣΩΜΑ του Γιάννη Συμβώνη | Ieronymos Kaletsanos for the movie MIKRO SOMA by Jon Simvonis

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Οι ανδρικές ερμηνείες σ’ αυτό το Φεστιβάλ ήταν πολύ σπουδαίες και δυσκολευτήκαμε να πάρουμε την απόφαση. Τελικά το βραβείο απονέμεται στον Ιερώνυμο Καλετσάνο για τη βαθιά υπαρξιακή του ερμηνεία».

Το βραβείο συνοδεύεται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ | Special Mention for Animation

HOLY SHIT των Ταξιάρχη Δεληγιάννη & Βασίλη Τσιουβάρα | HOLY SHIT by Taxiarchis Deligiannis & Vasilis Tsiouvaras

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την απίστευτη δουλειά που χρειάζεται για κάθε δευτερόλεπτο μιας animation ταινίας, χαίρομαι πολύ που σαν επιτροπή αποφασίσαμε να δώσουμε μια ειδική μνεία σε μία ταινία κινουμένων σχεδίων. Η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη, διότι κάθε μία από τις animation ταινίες φέτος είχε από πίσω σκληρή δουλειά, έμπνευση και μεράκι. Επειδή όμως έπρεπε να ξεχωρίσουμε μόνο μία, καταλήξαμε σε αυτή που νιώθουμε ότι μέσα από μια πολύ φρέσκια, χιουμοριστική κι ανατρεπτική ματιά είδε ένα πολύ δύσκολο θέμα που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας».

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ | Special Mention for Documentary

ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΑ του Χρήστου Καρτέρη | BEWARE OF THE SOUTHERN STARS by Christos Karteris

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Στην επιτροπή σκεφτήκαμε πως ήταν εντυπωσιακή η παρουσία των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά σ’ αυτό, παρότι δεν υπάρχει επίσημο βραβείο.».

ONASSIS FILM AWARD

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ του Χρίστου Αρτεμίου | PRELUDE TO A SUPERNOVA by Christos Artemiou

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«To Onassis Film Award απονέμεται σε μια ταινία ολοκληρωμένη αφηγηματικά και άρτια τεχνικά, που ρίχνει φως στο απόλυτο σκοτάδι, αποτυπώνοντας με αληθινό τρόπο – χωρίς διάθεση ωραιοποίησης – την ευθραυστότητα μιας συνθήκης σκληρής αλλά πραγματικής».

Η κριτική επιτροπή του Onassis Film Award, τελεί υπό την Διεύθυνση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτης Παναγιωτάκου και απαρτίζεται από:

τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή του Ιδρύματος Ωνάση, τη Βάσω Βασιλάτου, Θεατρολόγο, την Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου, Σεναριογράφο, τη Χριστίνα Πιτούλη, Παραγωγό, τον Χρήστο Σαρρή, Σκηνοθέτη και τη Δέσποινα Σιφνιάδου, Παραγωγό.

Onassis Film Award, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ που προσφέρει το ONASSIS CULTURE. Το βραβείο απονέμεται σε σκηνοθέτες/-ιδες για την ανάπτυξη του σεναρίου της μεγάλου μήκους ταινίας τους. Πρόκειται για βραβείο ανάπτυξης (development), με την έννοια ότι προσφέρεται μεν ως επιβράβευση μιας συγκεκριμένης ταινίας αλλά θεωρείται μία οικονομική ενίσχυση του επόμενου έργου του/της σκηνοθέτη/-ίδας (δικής του/της επιλογής), και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα κατά τα πρότυπα των διεθνών και εγχώριων βραβείων ανάπτυξης. Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι από τις ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνίζονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, θα εξαιρεθούν από την βράβευση με το Onassis Award όσες ταινίες μικρού μήκους έχουν λάβει κατά την παραγωγή τους την υποστήριξη του Onassis Culture καθώς και όσες αντίστοιχα θα έχουν ήδη βραβευτεί με το ίδιο βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

ΒΡΑΒΕΙΟ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | GSC AWARD FOR BEST CINEMATOGRAPHY

Γιάννης Γεωργίου για την ταινία ΛΟΥΔΙΑΣ του Ακη Πολύζου | Giannis Georgiou for the movie LUDYAS by Akis Polyzos

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Για την ανεπιτήδευτη και ατμοσφαιρική κινηματογράφηση, την τρυφερή απεικόνιση της εποχής της ταινίας, καθώς και για τις ανήσυχες, σκοτεινές περιοχές στα πλάνα, το Βραβείο Καλύτερης Κινηματογράφησης Μικρού Μήκους GSC απονέμεται στον Γιάννη Γεωργίου για την ταινία «Λουδίας» του Ακη Πολύζου».

Βραβείο GSC Καλύτερης Κινηματογράφησης, με την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών που συνοδεύεται από χορηγία της Cinecrane, που περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφησης της επιλογής της/του (κάμερα, φακοί, φωτιστικά σώματα, κ.ά.) αξίας 4.000€, για την επόμενη ταινία της/του.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | GSC Special Mention for Best Cinematography

Κωνσταντίνος Κουκουλιός για την ταινία LAST TROPICS του Θανάση Τρουμπούκη | Konstantinos Koukoulios for the movie LAST TROPICS by Thanasis Trouboukis

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής:

«Για την απαιτητική, καλά προετοιμασμένη, κι όμως με αυτοσχέδιο ύφος, τολμηρή, ανθρώπινη και αφυπνιστική φωτογραφία​».

H ειδική Κριτική Επιτροπή που απένειμε το Βραβείο GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ αποτελούνταν από τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης: Χριστίνα Μουμούρη, Θύμιο Μπακατάκη και Σίμο Σαρκετζή.

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή και Αργυρή Αθηνά σχεδιάστηκαν από τον designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.

ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ .

#aiff31 #greekshortstories

Οι αίθουσες που φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ και ΤΡΙΑΝΟΝ.

Βρείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας.

Εισιτήρια στο more.com.

Την αφίσα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ .

Αυτές οι Νύχτες μένουν!