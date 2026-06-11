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Screen News 11.06.2026

Emma Stone – Matt Damon: Η απρόσμενη συνεργασία στο νέο φιλμ των Daniels

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Η Emma Stone βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο νέο, φιλόδοξο Sci-Fi blockbuster των Daniels, δίπλα στον Matt Damon
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Daniels ετοιμάζουν νέα, άτιτλη ταινία επιστημονικής φαντασίας με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η ταινία θα είναι ένα υπερηρωικό μπλοκμπάστερ με θέμα την κλιματική αλλαγή και ταξίδι στον χρόνο.
  • Ο Matt Damon θα υποδυθεί τον πατέρα εφήβων, ενώ η Emma Stone βρίσκεται σε συζητήσεις για συμμετοχή.
  • Η πλοκή θα διαδραματίζεται ανάμεσα στη δεκαετία του 1980 και το σήμερα, με στοιχεία κωμωδίας και δράσης.
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Μετά τον θρίαμβο του «Everything Everywhere All at Once», το σκηνοθετικό δίδυμο των Daniels ετοιμάζει την πιο ακριβή και τολμηρή ταινία της καριέρας του. Με τον Matt Damon  να έχει ήδη δώσει τα χέρια και την Emma Stone να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις, το νέο, άτιτλο πρότζεκτ της Universal Pictures υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει το είδος της επιστημονικής φαντασίας.

https://www.instagram.com/ninapark/
https://www.instagram.com/ninapark/

Το Hollywood ανυπομονεί για το επόμενο βήμα του Daniel Kwan και του Daniel Scheinert, και οι πληροφορίες που διαρρέουν σκιαγραφούν ένα κινηματογραφικό «τέρας» με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για ένα υπερηρωικό μπλοκμπάστερ με κεντρικό άξονα την κλιματική αλλαγή, το οποίο όμως εμπλουτίζεται με το αγαπημένο στοιχείο των σκηνοθετών: το ταξίδι στον χρόνο. Η αφήγηση φέρεται να «πηγαινοέρχεται» ανάμεσα στη δεκαετία του 1980 και το σήμερα, με τον Matt Damon να υποδύεται τον πατέρα μιας παρέας εφήβων που πρωταγωνιστεί στα γεγονότα της δεκαετίας του ’80.

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Ένα στοίχημα με «μεγάλη καρδιά»

Παρά τις φήμες για καθυστερήσεις, ο Daniel Kwan έχει διευκρινίσει ότι οι αλλαγές στο σενάριο κρίθηκαν απαραίτητες για να συμβαδίζει η ιστορία με τις ραγδαίες εξελίξεις της πραγματικότητας. Ο ίδιος περιέγραψε το φιλμ ως μια «διασκεδαστική sci-fi κωμωδία δράσης με μεγάλη καρδιά», μια περιγραφή που προδιαθέτει για κάτι εξίσου συναισθηματικό και σουρεαλιστικό, όπως ακριβώς μας συνήθισαν στο οσκαρικό τους αριστούργημα. Η συμμετοχή της Emma Stone, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο κύρος στο καστ, σε μια χρονιά που η ηθοποιός φαίνεται να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε απαιτητικά projet, όπως η ρομαντική κομεντί «The Catch».

Οι ηθοποιοί Matt Damon και Ben Affleck στην ταινία The Rip του Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Universal Pictures ποντάρει πολλά σε αυτή τη συνεργασία, δίνοντας στους δημιουργούς την ελευθερία να πειραματιστούν σε μια κλίμακα που δεν έχουν αγγίξει ξανά. Με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τον φετινό Αύγουστο και την επίσημη πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2027, το κοινό έχει μπροστά του μια μακρά αναμονή. Ωστόσο, η ποιότητα της δουλειάς των Daniels και η συγκυρία ενός τόσο ισχυρού καστ, καθιστούν το άτιτλο αυτό φιλμ ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επερχόμενες παραγωγές του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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Emma Stone Matt Damon νέα ταινία
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