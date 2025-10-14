MadWalk 14.10.2025

Όλα όσα έγιναν στο party του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι καλεσμένοι, το venue κι όλα όσα θα δούμε στο φετινό Madwalk
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents ξεκίνησε με τον πιο λαμπερό και δυναμικό τρόπο, μέσα από ένα εντυπωσιακό Kick-Off Party που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο ιστορικό Athénée, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, μόδα και φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, καλλιτέχνες, celebrities, influencers και δημοσιογράφοι έδωσαν το παρών, απολαμβάνοντας ξεχωριστά cocktails από τη Three Cents και χορεύοντας υπό τους ήχους του dj set του Αντώνη Δημητριάδη.

Διάβασε επίσης: Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

Ποιοι celebrities εμφανίστηκαν

Ανάμεσα στους celebrities που ξεχώρισαν με την παρουσία τους ήταν οι:
Σπύρος Μαρτίκας, Emilia Vodos, Ακύλας, Κυάνα, Δέσποινα Μοιραράκη, Τάνια Μπρεάζου, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Τζο, Ραμόνα Βλαντή, Χάρης Χριστόπουλος με τη σύζυγό του Αννίτα Μπραντ, Γιάννης Δρυμωνάκος, Μάνος Καμακάρης, Fipster, GingerBread, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Dr. Chris, Νικολίνα Νικολούζου, Ναυσικά Παναγιωταροπούλου και Σάρα Εσκενάζυ.

Όταν η διασκέδαση συναντά τη μόδα – το απόλυτο MadWalk vibe

Η ατμόσφαιρα στο Athénée ήταν απόλυτα ανεβαστική και γεμάτη θετική ενέργεια. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν κάθε στιγμή, χόρεψαν, αντάλλαξαν χαμόγελα, φωτογραφήθηκαν και φυσικά, τίμησαν τα απολαυστικά cocktails της Three Cents που έδιναν έναν extra γευστικό τόνο στη βραδιά. Ήταν ένα πάρτι γεμάτο ανεμελιά, στυλ και αυθεντική διασκέδαση, το ιδανικό ξεκίνημα για τον πιο εκρηκτικό θεσμό που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

Μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και η ανακοίνωση της νέας τιμητικής διάκρισης MadWalk of Fame, που έρχεται να αναδείξει τα πρόσωπα της μόδας που έγραψαν ιστορία πίσω από τις κάμερες και τα φώτα. Πρώτη τιμώμενη, η εμβληματική φωτογράφος Calliope, με ένα συγκινητικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα στη διαδρομή της.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο. Φέτος, ενώνει τις δυνάμεις του με τον σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, στηρίζοντας τη σημαντική αποστολή του με το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά».

Η τηλεοπτική μετάδοση του event θα γίνει αποκλειστικά από το MEGA, ενώ η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο www.mad.gr.

Υβόννη Ντόστα και Ραμόνα Βλαντή στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent

Η Νικολίνα Νικολούζου στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Χάρης Χριστόπουλος και Αννίτα Μπραντ στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Δέσποινα Μοιραράκη στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Ο Μάνος Καμακάρης στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent

Η Ιλένια Ουίλιαμς στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Τάνια Μπρεάζου στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Ιλένια Ουίλιαμς στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Ο Γιάννης Δρυμωνάκος στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Gingerbread και Fipster στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
O Dr Chris στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Δέσποινα Μοιραράκη στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Αθηνά Κλήμη στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Ο Dj Αντώνης Δημητριάδης στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent
Η Αλέξανδρα Παναγιώταρου στο Party του MadWalk 2025 by Three Cent

Party MadWalk 2025 by Three Cent

Διάβασε επίσης: To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

