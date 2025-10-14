Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada

Η Lady Gaga προστίθεται στο εντυπωσιακό καστ της συνέχειας της εμβληματικής ταινίας «The Devil Wears Prada» από την 20th Century Studios, αναλαμβάνοντας ρόλο που παραμένει ακόμη μυστικός. Αν και το στούντιο δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις, η συμμετοχή της έγινε γνωστή όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026.

Η νέα παραγωγή φέρνει πίσω τους βασικούς πρωταγωνιστές της αρχικής ταινίας, με τη Meryl Streep να επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο της Miranda Priestly, την Anne Hathaway να υποδύεται ξανά την Andy Sachs και την Emily Blunt να επιστρέφει ως η φιλόδοξη Emily Charlton. Ο Stanley Tucci θα επαναλάβει επίσης τον ρόλο του Nigel, προσδίδοντας συνέχεια στο κινηματογραφικό σύμπαν που καθόρισε τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Η ιστορία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα εξερευνήσει αυτή τη φορά την οπτική της Miranda Priestly, καθώς η ισχυρή εκδότρια του κόσμου της μόδας βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρακμή του έντυπου Τύπου και την άνοδο των ψηφιακών μέσων.

Η σκηνοθεσία ανήκει εκ νέου στον David Frankel, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και την ταινία του 2006, ενώ το σενάριο υπογράφει η Aline Brosh McKenna. Στο καστ, εκτός από τα αρχικά μέλη, θα συμμετέχουν και οι Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom και Patrick Brammall, ενώ οι Tracie Thoms και Tibor Feldman θα επανεμφανιστούν στους ρόλους τους από την πρώτη ταινία.

Η αρχική ταινία «The Devil Wears Prada», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, κυκλοφόρησε το 2006 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, αποσπώντας δύο υποψηφιότητες για Oscar και καθιερώνοντας τη Meryl Streep στον ρόλο της πιο εμβληματικής «αφεντικίνας» του σινεμά.

Για τη Lady Gaga, η νέα αυτή κινηματογραφική συνεργασία έρχεται σε μια χρονιά γεμάτη καλλιτεχνικές επιτυχίες. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός κυκλοφόρησε τον Μάρτιο το άλμπουμ «Mayhem», το οποίο συνόδευσε με την παγκόσμια περιοδεία «Mayhem Ball Tour» που ξεκίνησε τον Ιούλιο, ενώ τον ίδιο μήνα υπήρξε headliner στο φεστιβάλ Coachella 2025. Παράλληλα, εμφανίζεται στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Wednesday», στον ρόλο της Rosaline Rotwood, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να κινείται με άνεση ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική.

Με τη Lady Gaga να εισέρχεται δυναμικά στο σύμπαν του «The Devil Wears Prada», το sequel αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026. Η συνάντηση της Meryl Streep, της Anne Hathaway και της Lady Gaga υπό τη ματιά του David Frankel προμηνύει μια ιστορία γεμάτη φιλοδοξία, στυλ και εκρηκτικές ερμηνείες, ένα πραγματικό fashion statement για τη νέα κινηματογραφική εποχή της Disney και της 20th Century Studios.

