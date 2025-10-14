Screen News 14.10.2025

Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada

Η πολυβραβευμένη Lady Gaga εντάσσεται στο καστ του πολυαναμενόμενου sequel της ταινίας «The Devil Wears Prada» μαζί με τη Meryl Streep και την Anne Hathaway
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lady Gaga προστίθεται στο εντυπωσιακό καστ της συνέχειας της εμβληματικής ταινίας «The Devil Wears Prada» από την 20th Century Studios, αναλαμβάνοντας ρόλο που παραμένει ακόμη μυστικός. Αν και το στούντιο δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις, η συμμετοχή της έγινε γνωστή όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Lady Gaga σπάει ρεκόρ με την The Mayhem Ball tour

Η νέα παραγωγή φέρνει πίσω τους βασικούς πρωταγωνιστές της αρχικής ταινίας, με τη Meryl Streep να επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο της Miranda Priestly, την Anne Hathaway να υποδύεται ξανά την Andy Sachs και την Emily Blunt να επιστρέφει ως η φιλόδοξη Emily Charlton. Ο Stanley Tucci θα επαναλάβει επίσης τον ρόλο του Nigel, προσδίδοντας συνέχεια στο κινηματογραφικό σύμπαν που καθόρισε τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Η ιστορία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα εξερευνήσει αυτή τη φορά την οπτική της Miranda Priestly, καθώς η ισχυρή εκδότρια του κόσμου της μόδας βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρακμή του έντυπου Τύπου και την άνοδο των ψηφιακών μέσων.

www.imdb.com

Η σκηνοθεσία ανήκει εκ νέου στον David Frankel, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και την ταινία του 2006, ενώ το σενάριο υπογράφει η Aline Brosh McKenna. Στο καστ, εκτός από τα αρχικά μέλη, θα συμμετέχουν και οι Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom και Patrick Brammall, ενώ οι Tracie Thoms και Tibor Feldman θα επανεμφανιστούν στους ρόλους τους από την πρώτη ταινία.

Η αρχική ταινία «The Devil Wears Prada», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, κυκλοφόρησε το 2006 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, αποσπώντας δύο υποψηφιότητες για Oscar και καθιερώνοντας τη Meryl Streep στον ρόλο της πιο εμβληματικής «αφεντικίνας» του σινεμά.

www.imdb.com

Για τη Lady Gaga, η νέα αυτή κινηματογραφική συνεργασία έρχεται σε μια χρονιά γεμάτη καλλιτεχνικές επιτυχίες. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός κυκλοφόρησε τον Μάρτιο το άλμπουμ «Mayhem», το οποίο συνόδευσε με την παγκόσμια περιοδεία «Mayhem Ball Tour» που ξεκίνησε τον Ιούλιο, ενώ τον ίδιο μήνα υπήρξε headliner στο φεστιβάλ Coachella 2025. Παράλληλα, εμφανίζεται στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Wednesday», στον ρόλο της Rosaline Rotwood, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να κινείται με άνεση ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική.

Lady Gaga Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Με τη Lady Gaga να εισέρχεται δυναμικά στο σύμπαν του «The Devil Wears Prada», το sequel αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026. Η συνάντηση της Meryl Streep, της Anne Hathaway και της Lady Gaga υπό τη ματιά του David Frankel προμηνύει μια ιστορία γεμάτη φιλοδοξία, στυλ και εκρηκτικές ερμηνείες, ένα πραγματικό fashion statement για τη νέα κινηματογραφική εποχή της Disney και της 20th Century Studios.

Lady Gaga Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Kεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Island of the Dolls: Η ανατριχιαστική ιστορία του νησιού όπου γυρίστηκε το Dead Dance της Lady Gaga

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Anne Hathaway Lady Gaga Meryl Streep The Devil Wears Prada
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

14.10.2025
Επόμενο
Όλα όσα έγιναν στο party του MadWalk 2025 by Three Cents

Όλα όσα έγιναν στο party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025

Δες επίσης

Το Bridgerton επιστρέφει στο Netflix με 2 μέρη, μυστήρια και πάθη! Δείτε το πρώτο trailer
Cinema

Το Bridgerton επιστρέφει στο Netflix με 2 μέρη, μυστήρια και πάθη! Δείτε το πρώτο trailer

14.10.2025
Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ
Cinema

Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

14.10.2025
Το Netflix γίνεται κονσόλα και φέρνει τα video games στο σαλόνι σου
Cinema

Το Netflix γίνεται κονσόλα και φέρνει τα video games στο σαλόνι σου

14.10.2025
Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix
Cinema

Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix

13.10.2025
Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend
Cinema

Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend

12.10.2025
Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου
Cinema

Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

11.10.2025
Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven
Cinema

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

11.10.2025
4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις
Cinema

4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις

11.10.2025
Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ
Cinema

Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

10.10.2025
Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!
Cinema

Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!

10.10.2025
The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
Cinema

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

10.10.2025
Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Cinema

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες
Cinema

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

10.10.2025
Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles
Cinema

Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

10.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα
Cinema

Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

09.10.2025
Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer
Cinema

Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

09.10.2025
Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!
Cinema

Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

09.10.2025
H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού
Cinema

H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

08.10.2025
Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία
Cinema

Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

08.10.2025
Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone
Cinema

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025