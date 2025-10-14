Fashion 14.10.2025

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

balenciaga_ss_26
Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 έφερε νέα εποχή στα catwalks, με τους δημιουργούς να επαναπροσδιορίζουν τους οίκους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μόλις ολοκληρώθηκε και οι πασαρέλες έδωσαν το σήμα για το τι πρόκειται να ορίσει τη νέα χρονιά στη μόδα. Οι συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 σηματοδότησαν μια στιγμή αλλαγής, μια μεταβατική περίοδο όπου οι μεγαλύτεροι οίκοι ανανέωσαν την ταυτότητά τους μέσα από νέες καλλιτεχνικές διευθύνσεις.

Από τον Jonathan Anderson που παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Dior, μέχρι τον Pierpaolo Piccioli που ανέλαβε τα ηνία του οίκου Balenciaga, και τον Matthieu Blazy που υπέγραψε το ντεμπούτο του στη Chanel, η μόδα διανύει μια νέα, τολμηρή εποχή. Οι ανακατατάξεις αυτές δεν άλλαξαν μόνο τη δυναμική των οίκων, αλλά χάραξαν και τη νέα αισθητική κατεύθυνση του 2026.

chanel_ss_26
Chanel

Διάβασε επίσης: Όλα τα βλέμματα στο Παρίσι! Τα highlights της Fashion Week που έγραψαν ιστορία για την Άνοιξη 2026!

Αναγέννηση μέσα από το παρελθόν

Πολλοί σχεδιαστές φέτος έστρεψαν το βλέμμα στο παρελθόν για να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον. Στον Dior, το εμβληματικό Bar Jacket απέκτησε νέα μορφή, πιο cropped, πιο δυναμική, πιο σύγχρονη. Στον οίκο Chanel, ο Blazy έδωσε νέα πνοή στο tweed, παντρεύοντάς το με sheer υφές και μίντι φούστες με ανεπιτήδευτη θηλυκότητα. Στον οίκο Balenciaga, υπό τον Piccioli, συνδύασε το κλασικό savoir-faire με το φουτουριστικό όραμα του οίκου, παρουσιάζοντας μια «recalibrated» εκδοχή της κομψότητας του Cristóbal.

balenciaga_leuko_poukamiso
https://www.balenciaga.com/

Νέα κεφάλαια, νέες υπογραφές

Παρά τη νοσταλγία, η αίσθηση του καινούργιου κυριάρχησε. Ο Blazy στη Chanel δήλωσε πως αντιμετώπισε το show «σαν να ήταν το τελευταίο», και αυτό φάνηκε. Η συλλογή του ήταν δυναμική, εμπνευσμένη και βαθιά προσωπική. Αντίστοιχα, ο Haider Ackermann στην Tom Ford, ο Jonathan Anderson στον Dior και ο Michael Rider στη Celine παρουσίασαν ντεμπούτα που όρισαν το νέο λεξιλόγιο της μόδας, γεμάτο αυτοπεποίθηση, καθαρές γραμμές και ελευθερία έκφρασης.

dior_mini_foustes
https://www.instagram.com/dior/?hl=el

Το νέο preppy style 

Η επιστροφή του «modern prep» είναι γεγονός. Στη Celine, ο Rider αναβίωσε τον παριζιάνικο preppy χαρακτήρα μέσα από tailored trench coats, μεταξωτά φουλάρια και statement αξεσουάρ. Η Miu Miu συνέχισε το παιχνίδι με τις σιλουέτες του κολεγιακού στιλ, ενώ η Loewe και η Ralph Lauren πρόσφεραν μια πιο παιχνιδιάρικη, πολύχρωμη εκδοχή του. Το preppy επιστρέφει με νέα ενέργεια, πιο απελευθερωμένο και πιο cool από ποτέ.

chanel_ss_26
Chanel

Η αισιοδοξία του χρώματος

Οι αποχρώσεις της χαράς κυριάρχησαν στις συλλογές. Από τα φωτεινά florals της Chloé μέχρι τα πολύχρωμα layering της Loewe, η χρωματική παλέτα της σεζόν μιλά για αισιοδοξία. Το φούξια, το βαθύ μπλε και το κίτρινο πρωταγωνιστούν, δίνοντας τον τόνο για ένα καλοκαίρι γεμάτο φως και ελευθερία.

loewe_ss_26
https://www.instagram.com/loewe/

Η επιστροφή του sex appeal

Η σεζόν σηματοδότησε και την επιστροφή της αποπλάνησης. Στον Tom Ford, ο Haider Ackermann παρουσίασε μια συλλογή που ανέδειξε τη δύναμη του σώματος μέσα από σατέν κοστούμια, ανοιχτές πλάτες και διαφάνειες. Οι Schiaparelli και Hermès επανερμήνευσαν τον αισθησιασμό με πιο καλλιτεχνικό βλέμμα, λεπτά δέρματα, κορσέδες και ημιδιάφανες υφές που εξισορροπούν τη δύναμη και τη θηλυκότητα.

Η νέα θηλυκότητα

Η Sarah Burton στη Givenchy διερεύνησε την «ισχυρή θηλυκότητα», αποδομώντας την παραδοσιακή ραπτική για να αποκαλύψει κάτι πιο ελεύθερο και ειλικρινές. Οι συλλογές της The Row και της Dior κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα, εξερευνώντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την απλότητα, την κομψότητα και την απογύμνωση.

Η σεζόν SS26 θα μείνει στην ιστορία ως η απαρχή μιας νέας εποχής στη μόδα. Μιας εποχής όπου οι οίκοι ξαναγράφουν το DNA τους, οι δημιουργοί επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους και η πασαρέλα γίνεται για ακόμη μία φορά καθρέφτης της εποχής: τολμηρή, ελεύθερη και απρόβλεπτα όμορφη.

Διάβασε επίσης: Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Παρισιού μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

14.10.2025
Επόμενο
Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada

Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada

14.10.2025

Δες επίσης

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MAD Walk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MAD Walk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025
Όλα όσα έγιναν στο party του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλα όσα έγιναν στο party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025
Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό
Life

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

13.10.2025
Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά
Life

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

13.10.2025
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025
Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα
Beauty

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

13.10.2025
4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

13.10.2025
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk
Fashion

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης
Life

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025
Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace
Life

Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

13.10.2025
Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα
Beauty

Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα

13.10.2025
Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween
Life

Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween

12.10.2025
5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Life

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

12.10.2025
Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη
Life

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025
Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Life

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui
Life

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025