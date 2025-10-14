Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 έφερε νέα εποχή στα catwalks, με τους δημιουργούς να επαναπροσδιορίζουν τους οίκους

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μόλις ολοκληρώθηκε και οι πασαρέλες έδωσαν το σήμα για το τι πρόκειται να ορίσει τη νέα χρονιά στη μόδα. Οι συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 σηματοδότησαν μια στιγμή αλλαγής, μια μεταβατική περίοδο όπου οι μεγαλύτεροι οίκοι ανανέωσαν την ταυτότητά τους μέσα από νέες καλλιτεχνικές διευθύνσεις.

Από τον Jonathan Anderson που παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Dior, μέχρι τον Pierpaolo Piccioli που ανέλαβε τα ηνία του οίκου Balenciaga, και τον Matthieu Blazy που υπέγραψε το ντεμπούτο του στη Chanel, η μόδα διανύει μια νέα, τολμηρή εποχή. Οι ανακατατάξεις αυτές δεν άλλαξαν μόνο τη δυναμική των οίκων, αλλά χάραξαν και τη νέα αισθητική κατεύθυνση του 2026.

Αναγέννηση μέσα από το παρελθόν

Πολλοί σχεδιαστές φέτος έστρεψαν το βλέμμα στο παρελθόν για να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον. Στον Dior, το εμβληματικό Bar Jacket απέκτησε νέα μορφή, πιο cropped, πιο δυναμική, πιο σύγχρονη. Στον οίκο Chanel, ο Blazy έδωσε νέα πνοή στο tweed, παντρεύοντάς το με sheer υφές και μίντι φούστες με ανεπιτήδευτη θηλυκότητα. Στον οίκο Balenciaga, υπό τον Piccioli, συνδύασε το κλασικό savoir-faire με το φουτουριστικό όραμα του οίκου, παρουσιάζοντας μια «recalibrated» εκδοχή της κομψότητας του Cristóbal.

Νέα κεφάλαια, νέες υπογραφές

Παρά τη νοσταλγία, η αίσθηση του καινούργιου κυριάρχησε. Ο Blazy στη Chanel δήλωσε πως αντιμετώπισε το show «σαν να ήταν το τελευταίο», και αυτό φάνηκε. Η συλλογή του ήταν δυναμική, εμπνευσμένη και βαθιά προσωπική. Αντίστοιχα, ο Haider Ackermann στην Tom Ford, ο Jonathan Anderson στον Dior και ο Michael Rider στη Celine παρουσίασαν ντεμπούτα που όρισαν το νέο λεξιλόγιο της μόδας, γεμάτο αυτοπεποίθηση, καθαρές γραμμές και ελευθερία έκφρασης.

Το νέο preppy style

Η επιστροφή του «modern prep» είναι γεγονός. Στη Celine, ο Rider αναβίωσε τον παριζιάνικο preppy χαρακτήρα μέσα από tailored trench coats, μεταξωτά φουλάρια και statement αξεσουάρ. Η Miu Miu συνέχισε το παιχνίδι με τις σιλουέτες του κολεγιακού στιλ, ενώ η Loewe και η Ralph Lauren πρόσφεραν μια πιο παιχνιδιάρικη, πολύχρωμη εκδοχή του. Το preppy επιστρέφει με νέα ενέργεια, πιο απελευθερωμένο και πιο cool από ποτέ.

Η αισιοδοξία του χρώματος

Οι αποχρώσεις της χαράς κυριάρχησαν στις συλλογές. Από τα φωτεινά florals της Chloé μέχρι τα πολύχρωμα layering της Loewe, η χρωματική παλέτα της σεζόν μιλά για αισιοδοξία. Το φούξια, το βαθύ μπλε και το κίτρινο πρωταγωνιστούν, δίνοντας τον τόνο για ένα καλοκαίρι γεμάτο φως και ελευθερία.

Η επιστροφή του sex appeal

Η σεζόν σηματοδότησε και την επιστροφή της αποπλάνησης. Στον Tom Ford, ο Haider Ackermann παρουσίασε μια συλλογή που ανέδειξε τη δύναμη του σώματος μέσα από σατέν κοστούμια, ανοιχτές πλάτες και διαφάνειες. Οι Schiaparelli και Hermès επανερμήνευσαν τον αισθησιασμό με πιο καλλιτεχνικό βλέμμα, λεπτά δέρματα, κορσέδες και ημιδιάφανες υφές που εξισορροπούν τη δύναμη και τη θηλυκότητα.

Η νέα θηλυκότητα

Η Sarah Burton στη Givenchy διερεύνησε την «ισχυρή θηλυκότητα», αποδομώντας την παραδοσιακή ραπτική για να αποκαλύψει κάτι πιο ελεύθερο και ειλικρινές. Οι συλλογές της The Row και της Dior κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα, εξερευνώντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την απλότητα, την κομψότητα και την απογύμνωση.

Η σεζόν SS26 θα μείνει στην ιστορία ως η απαρχή μιας νέας εποχής στη μόδα. Μιας εποχής όπου οι οίκοι ξαναγράφουν το DNA τους, οι δημιουργοί επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους και η πασαρέλα γίνεται για ακόμη μία φορά καθρέφτης της εποχής: τολμηρή, ελεύθερη και απρόβλεπτα όμορφη.

