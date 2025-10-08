Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό

Από τη Miss America του ’20 έως τις πασαρέλες του σήμερα, το πουά συνεχίζει να μαγνητίζει σε κάθε του εκδοχή

Υπάρχουν prints που δεν πεθαίνουν ποτέ, απλώς αλλάζουν εποχή, διαθέσεις και υφές. Το πουά, αυτό το παιχνιδιάρικο σύμβολο της ανεμελιάς και της διαχρονικής θηλυκότητας, επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί του την αίσθηση μιας εποχής όπου το στιλ ήταν ταυτόχρονα ρομαντικό και επαναστατικό. Από τα μπικίνι της Miss America τη δεκαετία του ’20 έως τα φορέματα των starlets του Old Hollywood, οι μικρές κουκίδες έχουν διανύσει μια λαμπερή διαδρομή γεμάτη φαντασία, ελευθερία και νοσταλγία.

Σήμερα, οι οίκοι υψηλής ραπτικής το ανακαλύπτουν εκ νέου, όχι ως ένα απλό μοτίβο, αλλά ως στάση ζωής. Το πουά του 2026 δεν είναι πια απλώς ρομαντικό ή ρετρό, είναι ένα εικαστικό μανιφέστο που παίζει με το φως, τη διαφάνεια και τη γεωμετρία. Από τα κομψά μοτίβα του Valentino έως τις υπερθεατρικές σιλουέτες των Viktor & Rolf, το πουά γίνεται το σύμβολο μιας μόδας που γνωρίζει την ιστορία της, αλλά δεν διστάζει να τη διαταράξει.

Valentino: Ιταλική χρυσή νεότητα

Μία καραμελέ μπλούζα με μαύρα πουά και φιόγκο lavaliere μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, στα 70s της ιταλικής μπουρζουαζίας, εκεί όπου ο Alessandro Michele υφαίνει το όνειρο του Valentino Garavani με νήματα νοσταλγίας και κινηματογραφικού μεγαλείου. Το πουά εδώ αποκτά βαρύτητα και αίγλη, σαν να ξεπήδησε από μια ταινία του Visconti.

Miu Miu: Το θεατρικό του οίκου

Η Miuccia Prada μεταμορφώνει το πουά σε σκηνικό οικιακού θεάτρου. Ποδιές με σπειροειδή πουά σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κίτρινου θυμίζουν τα patterns των 70s και τους εκρηκτικούς σχηματισμούς του καλλιτεχνικού κινήματος Memphis. Μια ωδή στη λειτουργικότητα που γίνεται τέχνη.

Schiaparelli: Το κενό που αποκαλύπτει

Στον οίκο Schiaparelli, το πουά αποδομείται, κόβεται, διαφαίνεται, αναπνέει. Οι κυκλικές τρύπες αφήνουν το δέρμα να μιλήσει, υμνώντας τον σουρεαλισμό της Elsa Schiaparelli με μια σχεδόν ποιητική γυμνότητα. Το μοτίβο δεν είναι πια εκτύπωση, αλλά εμπειρία.

Dries Van Noten: Οπτικός υπνωτισμός

Στον κόσμο του Dries Van Noten, το πουά μετατρέπεται σε παιχνίδι των ματιών. Μαύρες καμπαρντίνες με λευκές σφαίρες, μοτίβα που πάλλονται, παραπέμπουν στο Op Art των 70s και την τεχνική Ben-Day. Το αποτέλεσμα; Ένα οπτικό παραλήρημα που προκαλεί ίλιγγο και θαυμασμό.

Viktor & Rolf: Όπως ο άνεμος

Φρου φρου, βολάν και υπερβολή. Οι Viktor & Rolf αναστατώνουν τη δεκαετία του ’80 με μια έκρηξη ραπτικής θεατρικότητας. Το πουά εδώ δεν είναι πια γλυκό, είναι καταιγίδα, πάθος, σκηνική παρουσία. Όπως θα έλεγε ο Lacroix, «Le drame, c’est chic».

