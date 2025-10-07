Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία

Η επίδειξη του οίκου Thom Browne για τη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2026 ήταν σαν μια πτήση σε έναν μακρινό γαλαξία. Από την αρχή, οι επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ασημένιους άνδρες σε matching φούστες και σακάκια, που μοιάζαν σαν αγάλματα ξεκομμένα από άλλο σύμπαν, μοιράζοντας μυστηριώδεις κάρτες με μήνυμα ειρήνης. Ο χώρος έμοιαζε ταυτόχρονα βασιλικός και εξωγήινος, σαν μια διασταύρωση Versailles και Venus, και προμήνυε ότι αυτό που θα ακολουθούσε δεν θα ήταν μια τυπική επίδειξη μόδας.

Η αίσθηση του παραμυθιού συνεχίστηκε όταν εμφανίστηκε το «μητρικό σκάφος», ένα κρυστάλλινο alien με μανίκια-πλοκάμια, συνοδευόμενο από μια ηλεκτρονική συμφωνία ήχων που συνδύαζε battle cries, γέλια και ήχους από ταινίες κινουμένων σχεδίων. Τα ρούχα εκτοξεύτηκαν σε κοσμικές διαστάσεις. Κόκκινα παλτό από δέρμα πάνω από ριγέ κοστούμια, φούστες με πτυχώσεις που αποκάλυπταν κρυφές ρίγες, φουσκωτές φούστες να αιωρούνται σαν UFO και μοντέλα με επιπλέον παντελόνια που έμοιαζαν να φυτρώνουν από τη μέση.

Διάβασε επίσης: Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement

Τα tweed κοστούμια συνδυάστηκαν με διαφανή υφάσματα, σαν αστρική σκόνη πάνω σε καρό μοτίβα, ενώ τα χρώματα ήταν απόλυτα κοσμικά. Έντονα κόκκινα, κιτρινοπράσινα, λαμπερά μοτίβα με παγιέτες που έπεφταν σαν σήματα δορυφόρων. Σακάκια με τριχρωμίες ή αλουμινόχαρτο θύμιζαν διαστημικές στολές, ενώ τα bodysuits με trompe l’oeil ή κρυστάλλους μετέτρεπαν τον ανθρώπινο κορμό σε γλυπτό από άλλο κόσμο.

Τα παπούτσια εντυπωσίαζαν, είτε ήταν αθλητικά μέχρι το γόνατο είτε πλατφόρμες 12 εκατοστών που τα μοντέλα ισορροπούσαν με μαεστρία. Στο φινάλε, ένα ακόμη πολυπόδαρο εξωγήινο με κινήσεις χαιρετισμού επιβεβαίωνε ότι η συλλογή SS26 ήταν εκτός αυτού του κόσμου, ένα close encounter που συνδύαζε φαντασία, χιούμορ και απόλυτη κομψότητα.

Η αμερικανική δημιουργία ξεδίπλωσε μια ασύλληπτη μίξη λεπτομερειών couture σε ready-to-wear κομμάτια, με κεντήματα, φερμουάρ, layering, επενδύσεις και έντονα μοτίβα που έδιναν προσωπικότητα σε κάθε look. Τα σακάκια και οι φούστες αναβίωσαν προηγούμενα ανατομικά μοτίβα, ενώ οι ασημένιες λεπτομέρειες και τα κρυστάλλινα στοιχεία πρόσθεσαν ένα άγγιγμα φουτουρισμού.

Η μουσική του φινάλε, ένα vintage τραγούδι για διαστημικά ταξίδια, ολοκλήρωσε τη θεατρική εμπειρία, αφήνοντας μια αίσθηση θαυμασμού και παιχνιδιού. Η επίδειξη αποδείκνυε ότι η μόδα μπορεί να ταξιδέψει πέρα από τους γνωστούς κανόνες, να γίνει performance και αφήγηση, και να μας μεταφέρει σε κόσμους που μέχρι χθες φάνταζαν απίθανοι.

Η συλλογή Thom Browne SS26 ήταν μια σύγκρουση γήινου tailoring και εξωγήινων φαντασιώσεων, μια επίδειξη που θα μείνει αξέχαστη για την τόλμη, την τεχνική και την απόλυτη δημιουργικότητα της ομάδας.

Διάβασε επίσης: Ο Matthieu Blazy ανατίναξε τους κώδικες του οίκου Chanel με το tweed σε νέο ρόλο