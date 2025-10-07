Ο Matthieu Blazy ανατίναξε τους κώδικες του οίκου Chanel με το tweed σε νέο ρόλο

Η άφιξη του Matthieu Blazy στον οίκο Chanel δεν ήταν απλώς μια νέα σελίδα στην ιστορία της υψηλής ραπτικής, αλλά ένα κεφάλαιο που επαναπροσδιορίζει την έννοια της κληρονομιάς στη μόδα. Στην πρώτη του επίδειξη για τον οίκο Chanel, ο δημιουργός τόλμησε να κοιτάξει πίσω, μόνο και μόνο για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά.

Το Grand Palais στο Παρίσι μεταμορφώθηκε σε έναν ολόκληρο γαλαξία, ένα σκηνικό που αντήχησε τη μνήμη των μεγαλειωδών σκηνογραφιών του Karl Lagerfeld, αυτή τη φορά όμως με μια διαφορετική ενέργεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Μέσα σε αυτό το σύμπαν ξαναέγραψε τους κώδικες του brand με τρόπο που μοιάζει οικείος, αλλά ταυτόχρονα ανατρεπτικός. «Η Chanel είναι αγάπη», σημείωσε ο ίδιος, και με αυτή τη φράση συνοψίζει ένα όραμα που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του οίκου.

Από την πρώτη στιγμή, το κοινό αντιλήφθηκε πως δεν επρόκειτο για μια απλή συλλογή αλλά για μια δήλωση ελευθερίας. Ο Blazy γκρέμισε τα όρια ανάμεσα στο ανδρικό και το γυναικείο, αποδίδοντας φόρο τιμής στη Gabrielle Chanel και στο διάσημο ανδρικό κοστούμι που κάποτε δανείστηκε από τον σύντροφό της Boy Capel. Ένα λευκό πουκάμισο, φυλαγμένο μέσα σε μια θήκη ρούχων με το λογότυπο CC, υπενθύμισε τη στιγμή που η Coco τόλμησε να ντυθεί à la garçonne και να απελευθερώσει τη γυναικεία σιλουέτα. Αυτή η πράξη, τότε επαναστατική, σήμερα αποκτά νέο νόημα. Ο Blazy προτείνει μια Chanel που δεν περιορίζεται από το φύλο, τον χρόνο ή τις παραδόσεις. Μια Chanel που αναπνέει τη φρεσκάδα της εποχής και τη διαχρονική της κομψότητα.

Η νέα εποχή του οίκου χτίζεται πάνω στο πιο αναγνωρίσιμο σύμβολό του, το tweed. Ο Blazy το αποδομεί και το ανασυνθέτει, δημιουργώντας ένα neo tweed που μοιάζει να έχει περάσει από δεκαετίες, σαν να κουβαλά τη μνήμη των γυναικών που το φόρεσαν. Οι υφές γίνονται πιο μαλακές, οι άκρες φθαρμένες, τα χρώματα πιο τολμηρά. Το αυστηρό ταγέρ μετατρέπεται σε εργαλείο αφήγησης με σιλουέτες που θυμίζουν περισσότερο τέχνη παρά ρούχο. Τα σακάκια αποκτούν στρογγυλεμένους ώμους, οι φούστες ανεβαίνουν πάνω από το γόνατο και ανοίγουν με διακριτικά σκισίματα, αποκαλύπτοντας μια νέα θηλυκότητα γεμάτη αυτοπεποίθηση και κίνηση.

Το πουκάμισο αναδεικνύεται ως το νέο cult item της συλλογής. Oversized, με λεπτή αλυσίδα που «βαραίνει» διακριτικά τη σιλουέτα, φέρει μια νοσταλγική αναφορά στα ανδρικά πρότυπα αλλά εκφράζει απόλυτα τη σύγχρονη γυναίκα της Chanel. Οι φούστες με όγκο σε έντονες αποχρώσεις συνδυάζονται με minimal τοπ, ενώ οι υφές εναλλάσσονται ανάμεσα σε διαφάνειες και πυκνές πλέξεις, σαν μια συνεχής συνομιλία μεταξύ του κλασικού και του πρωτοποριακού.

Τα αξεσουάρ, πάντα καθοριστικά για την ταυτότητα του οίκου, ανανεώνονται με θάρρος και φαντασία. Η 2.55 bag εμφανίζεται τσαλακωμένη, αλλά διατηρεί τη χαρακτηριστική μπορντό επένδυση. Οι maxi τσάντες από μαλακό δέρμα φέρνουν έναν αέρα ανεμελιάς, ενώ το κόκκινο επιστρέφει δυναμικά, από τις ρίγες των handbags μέχρι τις μυτερές γόβες. Οι καμέλιες, άλλοτε ρομαντικές, τώρα μεταμορφώνονται σε μεγάλες, σχεδόν γλυπτικές καρφίτσες, και τα κολιέ πολλαπλασιάζονται σε επίπεδα από μαργαριτάρια και γυάλινους πλανήτες, μια κυριολεκτική αντανάκλαση του γαλαξιακού concept της επίδειξης.

Το φινάλε του show, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια και τη μελωδία του «Rhythm is a dancer», ήταν η απόλυτη στιγμή αναγέννησης. Το μοντέλο Awar Odhiang χόρεψε μέσα σε μια ονειρική δημιουργία με όγκο και άνθη, ενσαρκώνοντας τη φιλοσοφία του Blazy. Η Chanel δεν είναι απλώς μόδα, είναι ρυθμός, κίνηση και ελευθερία. Μέσα από τη ματιά του νέου δημιουργού, ο οίκος δεν χάνει την ψυχή του, αντίθετα αποκτά μια νέα πνοή όπου η κληρονομιά συναντά το αύριο.

Ο Matthieu Blazy κατάφερε να μας θυμίσει γιατί η Chanel παραμένει, μετά από 115, ο πιο διαχρονικός οίκος μόδας στον κόσμο. Γιατί, όπως είπε ο ίδιος, η Chanel είναι αγάπη και η αγάπη, όταν μεταμορφώνεται σε τέχνη, δεν έχει ποτέ τέλος.

