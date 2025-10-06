Fashion 06.10.2025

Schiaparelli SS26: Το κοστούμι που δημιουργήθηκε από 6.000 πινέλα

schiaparelli
Ένα μοναδικό κοστούμι από 6.000 πινέλα ξεχωρίζει στη συλλογή Schiaparelli SS26 του Daniel Roseberry, συνδυάζοντας τη τέχνη με τη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η συλλογή Schiaparelli Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Daniel Roseberry, παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της σεζόν. Ένα κοστούμι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 6.000 πινέλα ζωγραφικής. Το σύνολο αποτελείται από μια pencil φούστα και ένα oversized σακάκι, που με μια πρώτη ματιά μοιάζει με γούνινο ensemble. Ωστόσο, από κοντά αποκαλύπτεται η πραγματική πρωτοτυπία του. Eκατοντάδες πινέλα στρωμένα πυκνά δημιουργούν ένα μοναδικό, τρισδιάστατο αποτέλεσμα που θυμίζει γλυπτική.

Αυτό το look αποτυπώνει την αφοσίωση του Roseberry στην τεχνική αριστεία και τη θεατρικότητα, ανακατεύοντας τα όρια μεταξύ μόδας και τέχνης. Μετατρέποντας ένα καθημερινό αντικείμενο σε ένδυμα, ο σχεδιαστής τιμά τη σουρεαλιστική κληρονομιά του οίκου Schiaparelli και υπενθυμίζει τη μοναδική αισθητική που έκανε το brand διάσημο σε όλο τον κόσμο.

schiaparelli
Η επιλογή των πινέλων δεν είναι τυχαία. Εκτός από την αισθητική της καινοτομία, το κοστούμι λειτουργεί ως συμβολική γέφυρα μεταξύ καθημερινότητας και υψηλής ραπτικής, μεταξύ τέχνης και μόδας. Κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία και την αίσθηση του θεάματος που χαρακτηρίζει τη δουλειά του Roseberry, επιβεβαιώνοντας ότι o Schiaparelli παραμένει ένας οίκος που τόλμησε και συνεχίζει να τολμά να προκαλεί την αντίληψή μας για τη μόδα.

Η συλλογή SS26 είναι μια υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί να γίνει τέχνη και η τέχνη μόδα, με ένα κοστούμι που είναι ταυτόχρονα wearable και αριστούργημα.

Fashion Schiaparelli Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
06.10.2025
06.10.2025

Fitness

06.10.2025
Life

06.10.2025
Fashion

06.10.2025
Fashion

06.10.2025