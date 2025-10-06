Living 06.10.2025

Sanae Takaich: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Sanae Τakaich
Ωστόσο, εκλογή της δεν έχει ενθουσιάσει όλες τις γυναίκες ψηφοφόρους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η παράταξη της Ιαπωνίας εξέλεξε τη Sanae Takaichι ως νέα ηγέτιδά της, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη χώρα. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την παραίτηση του Shigeru Ishiba τον προηγούμενο μήνα, ύστερα από μια σειρά εκλογικών ηττών. Η Sanae Takaichι θεωρείται πολιτική προστατευόμενη του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού Shinzo Abe και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική του στρατηγική, γνωστή ως Abenomics. Η πολιτική αυτή βασίζεται σε αυξημένες δημόσιες δαπάνες και δανεισμό με χαμηλό κόστος, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της οικονομίας.

Sanae Τakaich
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Nuikatsu: Το νέο trend από την Ιαπωνία που αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύεις

Ωστόσο, η εκλογή της δεν έχει ενθουσιάσει όλες τις γυναίκες ψηφοφόρους. Παρά το ιστορικό γεγονός της ανάδειξης μιας γυναίκας στην πρωθυπουργία, πολλοί θεωρούν πως οι απόψεις της Sanae Takaichι παραμένουν συντηρητικές και δεν προάγουν την ισότητα των φύλων.

Sanae Τakaich
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενδεικτικό είναι πως έχει δηλώσει αντίθετη με τη νομοθέτηση του δικαιώματος των γυναικών να διατηρούν το πατρικό τους επώνυμο μετά τον γάμο, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην παράδοση.

Sanae Τakaich
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τη Sanae Takaichι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ιαπωνία, όμως μένει να φανεί αν η πολιτική της πορεία θα συνοδευτεί και από ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η νέα εκθέση Louis Vuitton στην Ιαπωνία – 1.000+ εκθέματα, Zendaya, ρομπότ και μια ιστορία 128 χρόνων

Sanae Takaichι Ιαπωνία πρωθυπουργός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Επόμενο

Schiaparelli SS26: Το κοστούμι που δημιουργήθηκε από 6.000 πινέλα

06.10.2025

Δες επίσης

Schiaparelli SS26: Το κοστούμι που δημιουργήθηκε από 6.000 πινέλα
Fashion

Schiaparelli SS26: Το κοστούμι που δημιουργήθηκε από 6.000 πινέλα

06.10.2025
«You Got This»: Η adidas στηρίζει κάθε αθλητή σε κάθε προσπάθεια
Fashion

«You Got This»: Η adidas στηρίζει κάθε αθλητή σε κάθε προσπάθεια

06.10.2025
Denim, διαφάνειες και μαραμένα άνθη στη συλλογή SS26 του Maison Margiela
Fashion

Denim, διαφάνειες και μαραμένα άνθη στη συλλογή SS26 του Maison Margiela

06.10.2025
Rum raisin nails: Το trend που δεν μπορείς να αγνοήσεις φέτος
Beauty

Rum raisin nails: Το trend που δεν μπορείς να αγνοήσεις φέτος

06.10.2025