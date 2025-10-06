Sanae Takaich: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Η παράταξη της Ιαπωνίας εξέλεξε τη Sanae Takaichι ως νέα ηγέτιδά της, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη χώρα. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την παραίτηση του Shigeru Ishiba τον προηγούμενο μήνα, ύστερα από μια σειρά εκλογικών ηττών. Η Sanae Takaichι θεωρείται πολιτική προστατευόμενη του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού Shinzo Abe και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική του στρατηγική, γνωστή ως Abenomics. Η πολιτική αυτή βασίζεται σε αυξημένες δημόσιες δαπάνες και δανεισμό με χαμηλό κόστος, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της οικονομίας.

Ωστόσο, η εκλογή της δεν έχει ενθουσιάσει όλες τις γυναίκες ψηφοφόρους. Παρά το ιστορικό γεγονός της ανάδειξης μιας γυναίκας στην πρωθυπουργία, πολλοί θεωρούν πως οι απόψεις της Sanae Takaichι παραμένουν συντηρητικές και δεν προάγουν την ισότητα των φύλων.

Ενδεικτικό είναι πως έχει δηλώσει αντίθετη με τη νομοθέτηση του δικαιώματος των γυναικών να διατηρούν το πατρικό τους επώνυμο μετά τον γάμο, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην παράδοση.

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τη Sanae Takaichι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ιαπωνία, όμως μένει να φανεί αν η πολιτική της πορεία θα συνοδευτεί και από ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

