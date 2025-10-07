Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement

Η νέα συλλογή των Sébastien Meyer και Arnaud Vaillant για τον οίκο Coperni είναι μια ωδή στο σώμα, στη σχέση του με την ύλη και στην αόρατη ενέργεια που τα συνδέει. Κάθε ρούχο, κάθε αξεσουάρ, μοιάζει να προκύπτει από έναν διάλογο ανάμεσα στην επιφάνεια και στο βάθος, ανάμεσα στην υλικότητα και στο πνεύμα.

Το σώμα, που από τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης προσπαθούσε να προστατευτεί από τα στοιχεία της φύσης, μετατρέπεται εδώ σε φορέα ταυτότητας, συναισθήματος και μνήμης. Με αυτή τη φιλοσοφία, το δημιουργικό δίδυμο του γαλλικού οίκου επιστρέφει στις ρίζες του, προτείνοντας μια μόδα που δεν ντύνει απλώς, αλλά θεραπεύει, εκφράζει και προστατεύει.

Η συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 εισάγει μια νέα μορφή αλχημείας, εκεί όπου η μόδα συναντά την ενέργεια. Η εμβληματική Swipe bag, σύμβολο του οίκου Coperni, μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο φυλαχτό. Κατασκευασμένη αυτή τη σεζόν από ροζ χαλαζία, συνδέεται με το Τσάκρα της Καρδιάς και αντιπροσωπεύει την αγάπη, την ευαισθησία και τη συναισθηματική ίαση. Μετά τις προηγούμενες εκδοχές της, μια τσάντα από 99% αέρα και μια άλλη φτιαγμένη εξολοκλήρου από κρυστάλλους Swarovski, η νέα δημιουργία αποτυπώνει την επιθυμία των σχεδιαστών να προσδώσουν στο αντικείμενο πνευματική διάσταση. Η τσάντα, πλέον, δεν είναι εργαλείο χρηστικότητας, αλλά σύμβολο σύνδεσης ανάμεσα στον άνθρωπο και την ενέργεια που τον περιβάλλει.

Δίπλα στον ροζ χαλαζία εμφανίζονται δύο ακόμα εκδοχές του ίδιου αντικειμένου. Ο λίθος «μάτι της τίγρης» ενσαρκώνει τη δύναμη, την προστασία και την αυτοπεποίθηση, συνδεδεμένος με το ηλιακό πλέγμα. Αντίστοιχα, ο πράσινος τουρμαλίνης αποπνέει σταθερότητα και θεραπεία, βοηθώντας στην αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας. Κάθε τσάντα είναι εμποτισμένη με θετική ενέργεια και ήπιες δονήσεις, ένα αντικείμενο-σύμβολο που ξεπερνά τη λειτουργικότητά του και αποκτά συναισθηματικό βάθος. Ένα αντικείμενο-πανοπλία, όχι για να κρύψει, αλλά για να προστατεύσει και να ενδυναμώσει.

Η ίδια λογική διαπερνά και τα κοσμήματα της συλλογής, όπου πέτρες αγκαλιάζουν το δέρμα, στερεωμένες σε αλυσίδες και μακριά κολιέ που γλιστρούν πάνω στο σώμα σαν ενέργεια σε κίνηση. Η πρακτική της λιθοθεραπείας, που συνδέει τις πέτρες με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, φαίνεται να εμπνέει ολοένα και περισσότερους δημιουργούς αυτή τη σεζόν. Λίγες ημέρες πριν, ο Olivier Rousteing παρουσίασε για τον οίκο Balmain ένα τοπ φτιαγμένο από αμέθυστο, μια πέτρα που συμβολίζει τη σοφία, την ταπεινότητα και την ισορροπία. Ο Daniel Roseberry για τη Schiaparelli πειραματίστηκε με αλατόλιθους, γνωστούς για την καθαρότητα και τη διαύγειά τους, αποτυπώνοντας μια ίδια αναζήτηση για γαλήνη και εσωτερική αρμονία.

Ο οίκος Coperni, όμως, επιλέγει να μεταφράσει αυτή την ενέργεια σε κάτι απολύτως προσωπικό. Μέσα από τη νέα της συλλογή, ο οίκος δεν περιορίζεται στη δημιουργία αντικειμένων πόθου, αλλά χτίζει μια νέα γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα. Μια μόδα που δεν επιδεικνύει, αλλά αισθάνεται. Μια μόδα που δεν ακολουθεί την εποχή, αλλά τη θεραπεύει.

