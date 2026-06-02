Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Υπάρχουν στιγμές που κάθεσαι επιτέλους στον καναπέ μετά από μια γεμάτη ημέρα γεμάτη άγχος, ανοίγεις μια σειρά, πιάνεις το κινητό σου ή απλώς προσπαθείς να χαλαρώσεις. Κι όμως, αντί να απολαύσεις τη στιγμή, το μυαλό σου αρχίζει να τρέχει. Σκέφτεσαι τα email που δεν απάντησες, τις δουλειές που έμειναν πίσω, τους στόχους που δεν έχεις ακόμη πετύχει και όλα όσα «θα μπορούσες» να κάνεις αντί να ξεκουράζεσαι. Αν σου ακούγεται γνώριμο, δεν είσαι ο μόνος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA), περίπου το 70% των ανθρώπων που ανήκουν στις γενιές Gen Z και Millennials βιώνουν έντονο άγχος ακόμη και όταν προσπαθούν να χαλαρώσουν. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που γίνεται ολοένα και πιο συχνό και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία, την παραγωγικότητα και την αξία του χρόνου μας.

Οι νεότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα σε μια πραγματικότητα όπου η συνεχής εξέλιξη θεωρείται σχεδόν υποχρεωτική. Τα social media είναι γεμάτα από ιστορίες επιτυχίας, επαγγελματικά επιτεύγματα, προσωπικούς στόχους και ανθρώπους που μοιάζουν να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ξεκούραση συχνά παρουσιάζεται ως χάσιμο χρόνου και όχι ως μια απολύτως φυσιολογική ανάγκη.

Η λεγόμενη «hustle culture» έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη νοοτροπία. Η ιδέα ότι πρέπει να είσαι πάντα παραγωγικός, να εργάζεσαι περισσότερο από τους άλλους και να αξιοποιείς κάθε λεπτό της ημέρας έχει μετατραπεί σε τρόπο ζωής για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδικοί ψυχικής υγείας τονίζουν ότι η συνεχής δραστηριότητα δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με μεγαλύτερη επιτυχία ή καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αντίθετα, η ξεκούραση αποτελεί βασική βιολογική και ψυχολογική ανάγκη. Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες, ανακτά ενέργεια και ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Χωρίς επαρκή ξεκούραση, η απόδοση μειώνεται, η ψυχική ανθεκτικότητα εξασθενεί και το στρες συσσωρεύεται επικίνδυνα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται αυξημένα ποσοστά burnout και συναισθηματικής εξάντλησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αίσθηση ότι πρέπει να είσαι συνεχώς «χρήσιμος», παραγωγικός και διαθέσιμος δημιουργεί μια μόνιμη εσωτερική πίεση που συχνά οδηγεί σε ψυχική κόπωση και απώλεια ισορροπίας.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η πραγματική παραγωγικότητα δεν προκύπτει από την αδιάκοπη εργασία, αλλά από την ισορροπία ανάμεσα στη δράση και την αποκατάσταση. Το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να ξεκουραστεί, να βαρεθεί, να αποσυνδεθεί ή ακόμη και να μην κάνει απολύτως τίποτα για λίγο, δεν είναι ένδειξη τεμπελιάς. Είναι μια επένδυση στην ψυχική και σωματική σου υγεία.

