Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 02.06.2026

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Η κουλτούρα του συνεχούς «τρέχω και προλαβαίνω» φαίνεται να αφήνει βαθύ αποτύπωμα στις νεότερες γενιές
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν στιγμές που κάθεσαι επιτέλους στον καναπέ μετά από μια γεμάτη ημέρα γεμάτη άγχος, ανοίγεις μια σειρά, πιάνεις το κινητό σου ή απλώς προσπαθείς να χαλαρώσεις. Κι όμως, αντί να απολαύσεις τη στιγμή, το μυαλό σου αρχίζει να τρέχει. Σκέφτεσαι τα email που δεν απάντησες, τις δουλειές που έμειναν πίσω, τους στόχους που δεν έχεις ακόμη πετύχει και όλα όσα «θα μπορούσες» να κάνεις αντί να ξεκουράζεσαι. Αν σου ακούγεται γνώριμο, δεν είσαι ο μόνος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA), περίπου το 70% των ανθρώπων που ανήκουν στις γενιές Gen Z και Millennials βιώνουν έντονο άγχος ακόμη και όταν προσπαθούν να χαλαρώσουν. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που γίνεται ολοένα και πιο συχνό και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία, την παραγωγικότητα και την αξία του χρόνου μας.

Οι νεότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα σε μια πραγματικότητα όπου η συνεχής εξέλιξη θεωρείται σχεδόν υποχρεωτική. Τα social media είναι γεμάτα από ιστορίες επιτυχίας, επαγγελματικά επιτεύγματα, προσωπικούς στόχους και ανθρώπους που μοιάζουν να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ξεκούραση συχνά παρουσιάζεται ως χάσιμο χρόνου και όχι ως μια απολύτως φυσιολογική ανάγκη.

Η λεγόμενη «hustle culture» έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη νοοτροπία. Η ιδέα ότι πρέπει να είσαι πάντα παραγωγικός, να εργάζεσαι περισσότερο από τους άλλους και να αξιοποιείς κάθε λεπτό της ημέρας έχει μετατραπεί σε τρόπο ζωής για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδικοί ψυχικής υγείας τονίζουν ότι η συνεχής δραστηριότητα δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με μεγαλύτερη επιτυχία ή καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αντίθετα, η ξεκούραση αποτελεί βασική βιολογική και ψυχολογική ανάγκη. Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες, ανακτά ενέργεια και ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Χωρίς επαρκή ξεκούραση, η απόδοση μειώνεται, η ψυχική ανθεκτικότητα εξασθενεί και το στρες συσσωρεύεται επικίνδυνα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται αυξημένα ποσοστά burnout και συναισθηματικής εξάντλησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αίσθηση ότι πρέπει να είσαι συνεχώς «χρήσιμος», παραγωγικός και διαθέσιμος δημιουργεί μια μόνιμη εσωτερική πίεση που συχνά οδηγεί σε ψυχική κόπωση και απώλεια ισορροπίας.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η πραγματική παραγωγικότητα δεν προκύπτει από την αδιάκοπη εργασία, αλλά από την ισορροπία ανάμεσα στη δράση και την αποκατάσταση. Το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να ξεκουραστεί, να βαρεθεί, να αποσυνδεθεί ή ακόμη και να μην κάνει απολύτως τίποτα για λίγο, δεν είναι ένδειξη τεμπελιάς. Είναι μια επένδυση στην ψυχική και σωματική σου υγεία.

Ποιο τραγούδι του Michael Jackson μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100;

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ετοιμάζουμε μια συνεργασία-έκπληξη με πολύ τζέρτζελο στη σκηνή»

Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Το αρωματικό φυτό που κερδίζει θέση δίπλα στο κρεβάτι
10 θρεπτικά σνακ για την παραλία – Οι τροφές που σου δίνουν ενέργεια χωρίς να βαραίνουν
Nike x Jacquemus: Η φανέλα της Γαλλίας γίνεται fashion statement και ήδη συζητιέται παντού
Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;
Είναι η Dua Lipa η νέα Bianca Jagger; Το bridal suit που συζητήθηκε όσο κανένα
Έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών – Η πορεία του από την τηλεόραση μέχρι τη Βουλή
Ποια ζώδια έχουν πάντα γραμμωμένο κορμί; Η πιο «fit» τριάδα
Pixie Cut: Ο απόλυτος οδηγός για να το τολμήσεις σαν την Κλέλια Ανδριολάτου
Επιστροφή στα 00s: Τα γυαλιά ηλίου που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή τη σεζόν
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

