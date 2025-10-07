Μουσικά Νέα 07.10.2025

Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο

Ο θρυλικός συνιδρυτής του συγκροτήματος Oasis διακόπτει προσωρινά τη συμμετοχή του στην περιοδεία λόγω θεραπείας για τον καρκίνο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο θρυλικός κιθαρίστας Paul Arthurs, γνωστός στους θαυμαστές του με το παρατσούκλι Bonehead, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την περιοδεία των Oasis, έπειτα από νέα διάγνωση καρκίνου. Ο 60χρονος μουσικός, συνιδρυτής του ιστορικού βρετανικού συγκροτήματος μαζί με τον Liam Gallagher, αποκάλυψε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους fans των Oasis, που ζουν ξανά τη μαγεία του αγαπημένου τους συγκροτήματος μετά την πολυαναμενόμενη επανένωσή του. Οι προγραμματισμένες συναυλίες σε Σεούλ, Τόκιο, Μελβούρνη και Σίδνεϊ θα πραγματοποιηθούν χωρίς τον Paul Arthurs, ο οποίος ωστόσο φρόντισε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας στους θαυμαστές του: «Είμαι πολύ λυπημένος που θα χάσω αυτές τις συναυλίες, αλλά θα επιστρέψω στη σκηνή με την ομάδα τον Νοέμβριο. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους εκεί έξω», έγραψε στο προσωπικό του προφίλ.

«Αντιδρώ καλά στη θεραπεία, θα επιστρέψω σύντομα»

Ο Paul Arthurs καθησύχασε τους θαυμαστές του, εξηγώντας πως το νέο του θεραπευτικό πρόγραμμα έχει θετικά αποτελέσματα: «Η καλή είδηση είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία και μπόρεσα να ανέβω στη σκηνή αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες», σημείωσε, ευχαριστώντας όσους του στέλνουν μηνύματα στήριξης από όλο τον κόσμο.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Burnage του Μάντσεστερ, ο Paul Arthurs αποτελεί έναν από τους θεμελιωτές της britpop κουλτούρας. Ήταν εκείνος που, μαζί με τον Liam Gallagher, ίδρυσε το 1991 το συγκρότημα Oasis, το οποίο αρχικά ονομαζόταν The Rain. Ο Arthurs συμμετείχε καθοριστικά στα τρία πρώτα άλμπουμ του γκρουπ, στα «Definitely Maybe», «(What’s the Story) Morning Glory?» και «Be Here Now», που καθιέρωσαν τους Oasis ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο, το 1999 αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του τέταρτου άλμπουμ «Standing on the Shoulder of Giants», επιλέγοντας να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία.

Ακολούθησαν χρόνια δημιουργικότητας, με τον Paul Arthurs να δραστηριοποιείται ως ραδιοφωνικός DJ και συνιδρυτής του συγκροτήματος Parlour Flames. Το 2013 επανενώθηκε μουσικά με τον Liam Gallagher στο πλαίσιο του project Beady Eye, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση του με τον frontman των Oasis παραμένει άρρηκτη.

Δεύτερη μάχη με τον καρκίνο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Paul Arthurs αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το 2022 είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με καρκίνο των αμυγδαλών, γεγονός που τον οδήγησε σε μακρά περίοδο θεραπείας στο Christie NHS Foundation Trust στο Μάντσεστερ. Μετά από μήνες αποκατάστασης, είχε επιστρέψει στη σκηνή δυναμικά, δηλώνοντας ότι η μουσική υπήρξε η καλύτερη θεραπεία του. Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, ο μουσικός βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά όπως τονίζει, η πίστη και η υποστήριξη των θαυμαστών του τον κρατούν όρθιο: «Αυτό το ταξίδι δεν είναι εύκολο, αλλά έχω περάσει και δυσκολότερα. Η αγάπη που λαμβάνω από όλους εσάς είναι απίστευτη και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την προσωρινή αποχώρησή του, ο Paul Arthurs έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή πριν από το τέλος του έτους, με στόχο να συμμετάσχει στις συναυλίες της μπάντας στη Νότια Αμερική. Οι υπόλοιποι Oasis έχουν ήδη δηλώσει ότι τον στηρίζουν απόλυτα, επισημαίνοντας πως «κανένα βραβείο ή επιτυχία δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία».

