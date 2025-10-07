Celeb News 07.10.2025

Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

jennifer_lopez
Οι Jennifer Lopez και Ben Affleck περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας Kiss of the Spider Woman, ανταλλάσσοντας τρυφερές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck τράβηξαν όλα τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο. Το πρώην ζευγάρι φάνηκε άνετο και φιλικό, ανταλλάσσοντας χαμόγελα, τρυφερές στιγμές και ψιθύρους στο κόκκινο χαλί, σαν να μην είχε μεσολαβήσει το τέλος του γάμου τους.

Η Jennifer Lopez επέλεξε για την εμφάνισή της ένα πράσινο floral φόρεμα από την ανοιξιάτικη συλλογή 2026 του Harris Reed, με εντυπωσιακή τρισδιάστατη κατασκευή που παραπέμπει σε αράχνη, αντικατοπτρίζοντας τον τίτλο της ταινίας. Ο Ben Affleck κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα navy blue σακάκι συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο. Η χημεία μεταξύ τους ήταν εμφανής σε κάθε κλικ των φωτογράφων, με τον ηθοποιό να ψιθυρίζει κάτι στο αυτί της Lopez και να τη βοηθά διακριτικά να περπατήσει στο κόκκινο χαλί.

jennifer_lopez
Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez σπάει τη σιωπή της για την Evita που έπαιξε η Madonna

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία των παιδιών της Lopez, των 17χρονων διδύμων Max και Emme, που την συνόδευσαν σε μια πολύ σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί της. Η οικογενειακή παρουσία προσέθεσε έναν ζεστό, προσωπικό τόνο στην πρεμιέρα, δείχνοντας την υποστηρικτική πλευρά της οικογένειας και την ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη Lopez και τα παιδιά της.

jennifer_lopez
Η ταινία αποτέλεσε για εκείνη ένα δημιουργικό καταφύγιο σε μια περίοδο που η σχέση τους αντιμετώπιζε προκλήσεις. Σε συνέντευξή της στο CBS Sunday Morning, η τραγουδίστρια και ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο ρόλος της αποτέλεσε το «απόλυτο καταφύγιο», με στιγμές ευτυχίας στο σετ να αντιπαραβάλλονται με τις προσωπικές δυσκολίες. Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα στον Affleck, υπογραμμίζοντας πως η ταινία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή του.

Ο Affleck από την πλευρά του αναγνώρισε δημόσια την αφοσίωση της Lopez, δηλώνοντας πως έδωσε τον εαυτό της ολοκληρωτικά στο πρότζεκτ, αποδεικνύοντας τα πολυδιάστατα ταλέντα της. Στην πρεμιέρα, ο ηθοποιός τόνισε πως η Jennifer Lopez απέδωσε εξαιρετικά σε κάθε πτυχή της ταινίας, ενώ η ίδια επισήμανε πως η εμπειρία αυτή τη βοήθησε να μεγαλώσει και να ωριμάσει, κάνοντας το διαζύγιό της «το καλύτερο πράγμα που της έχει συμβεί».

Η κοινή τους εμφάνιση δεν ήταν μόνο μια γιορτή για την ταινία, αλλά και μια διακριτική υπενθύμιση της στενής σχέσης που εξακολουθεί να τους συνδέει, με σεβασμό και θαυμασμό για το έργο και τις προσπάθειες του ενός προς τον άλλον.

Διάβασε ταινία: Η Jennifer Lopez «χάνει» τη φούστα της επί σκηνής, το διασκεδάζει και γίνεται viral

BEN AFFLECK Jennifer Lopez διαζύγιο
