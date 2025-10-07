Social Trends 07.10.2025

Έρχονται τα Oscars του Instagram – Rings στους κορυφαίους creators

Η Meta παρουσιάζει τα «Instagram Rings», έναν νέο θεσμό που θα τιμά τους πιο δημιουργικούς χρήστες της πλατφόρμας με φυσικά και ψηφιακά χρυσά δαχτυλίδια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Instagram αποφάσισε να εισέλθει δυναμικά στον κόσμο των βραβείων, δημιουργώντας έναν νέο θεσμό αφιερωμένο στη δημιουργικότητα των χρηστών του. Μετά τα Oscars για τον κινηματογράφο, τα Emmy για την τηλεόραση και τα Grammy για τη μουσική, η πλατφόρμα της Meta λανσάρει τα «Instagram Rings», μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει και να τιμήσει τους κορυφαίους δημιουργούς περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τα τρία δισεκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες του Instagram, μόνο 25 θα έχουν την τιμή να λάβουν το βραβείο. Οι νικητές θα παραλάβουν ένα φυσικό δαχτυλίδι, σχεδιασμένο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Βρετανίδα σχεδιάστρια Grace Wales Bonner, καθώς και ένα μοναδικό ψηφιακό «χρυσό δαχτυλίδι» που θα συνοδεύει το προφίλ και τα stories τους στην πλατφόρμα.

www.instagram.com

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Ed Sheeran διατηρεί μυστικό λογαριασμό στο Instagram

Η επιτροπή των «Rings» και η φιλοσοφία του θεσμού

Την κριτική επιτροπή του νέου προγράμματος συνθέτουν ονόματα που ξεχωρίζουν στον χώρο της τέχνης και της δημιουργίας: ο σκηνοθέτης Spike Lee, ο σχεδιαστής Marc Jacobs, ο επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri, η καλλιτέχνις μακιγιάζ Pat McGrath, η ηθοποιός Yara Shahidi, ο καλλιτέχνης KAWS, η αθλήτρια Ilona Maher και φυσικά η Grace Wales Bonner.

Πίσω από τη σύλληψη του θεσμού βρίσκεται η Eva Chen, επικεφαλής συνεργασιών μόδας του Instagram, η οποία εξηγεί το σκεπτικό πίσω από τα βραβεία: «Αισθανθήκαμε ότι ήρθε η στιγμή να δημιουργήσουμε ένα βραβείο που να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που παίρνουν δημιουργικά ρίσκα στην πλατφόρμα μας. Αυτοί οι δημιουργοί είναι πολιτιστικοί καταλύτες, πυροδοτούν συζητήσεις και εμπνέουν τους άλλους να εκφράζονται», δήλωσε η Chen.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η διαδικασία επιλογής υπήρξε εξαιρετικά απαιτητική: «Το Instagram είναι μια κοινότητα τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων και ο καθένας έχει τα δικά του ενδιαφέροντα. Το να καταλήξουμε μόνο σε 25 νικητές ήταν μια δύσκολη πρόκληση. Ψάχναμε ανθρώπους που τολμούν, που πειραματίζονται και που επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με το κοινό τους».

www.instagram.com

Οι δημιουργοί της νέας εποχής

Οι φετινοί βραβευθέντες θα προέρχονται από διαφορετικούς δημιουργικούς τομείς, από τη μόδα και το μακιγιάζ έως τον αθλητισμό και τη διασκέδαση. Η Eva Chen τόνισε ότι το πρόγραμμα «Rings» στοχεύει να αναδείξει τη διαφορετικότητα της κοινότητας του Instagram και την πολυμορφία της δημιουργικής έκφρασης. «Ένα από τα πιο μαγικά στοιχεία του Instagram είναι ότι καταγράφει κάθε στιγμή της δημιουργικής πορείας ενός ανθρώπου. Με τα “Rings” επιβραβεύουμε όσους έχουν ανοίξει τις ζωές τους και το έργο τους προς το κοινό, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο της πλατφόρμας», δήλωσε.

Η Chen υπενθύμισε ότι το Instagram έχει εξελιχθεί σημαντικά: «Όταν ξεκίνησα στην εταιρεία, υπήρχε μόνο το feed. Τώρα έχουμε Reels, Stories, Threads, live video και broadcast channels. Οι δημιουργοί που ξεχωρίζουν σήμερα είναι πολυδιάστατοι, μπορούν να αφηγούνται ιστορίες με πολλούς τρόπους και να επικοινωνούν σε “πολλαπλές γλώσσες” με το κοινό τους».

www.instagram.com

Το δαχτυλίδι ως νέο σύμβολο επιβράβευσης

Το φυσικό δαχτυλίδι των βραβείων σχεδιάστηκε ως σύμβολο αναγνώρισης, αλλά και ως αντικείμενο υψηλής αισθητικής. Παράλληλα, οι νικητές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να προσωποποιήσουν τα προφίλ τους με χρυσό δαχτυλίδι γύρω από τα stories τους, μια επιλογή που δεν θα είναι διαθέσιμη σε κανέναν άλλο χρήστη. «Κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει: δίνουμε στους νικητές τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη σελίδα τους και να ξεχωρίζουν οπτικά μέσα στην πλατφόρμα», σημείωσε η Chen. Επιπλέον, το περιεχόμενό τους θα προβάλλεται σε ειδική ενότητα, εντός του ίδιου του Instagram.

Με τα Instagram Rings, η πλατφόρμα επιχειρεί να μετατρέψει τη δημιουργικότητα των χρηστών της σε θεσμό, αναγνωρίζοντας ότι το περιεχόμενο που παράγεται καθημερινά στα social media έχει πλέον τη δύναμη να διαμορφώνει κουλτούρες, να δημιουργεί τάσεις και να επηρεάζει κοινωνίες. Το Instagram, μέσα από αυτή τη νέα πρωτοβουλία, δηλώνει έτοιμο να φορέσει και το ίδιο το «χρυσό του δαχτυλίδι» και να καθιερωθεί ως η σκηνή όπου η σύγχρονη δημιουργικότητα βραβεύεται.

Διάβασε επίσης: Αναβρασμός στο instagram για το ντουέτο-έκπληξη που σκαρώνει η Jisoo

Instagram Instagram Rings Rings ΒΡΑΒΕΙΟ δαχτυλίδια
