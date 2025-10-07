Living 07.10.2025

Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: Το πιο εντυπωσιακό φεγγάρι της χρονιάς

Ένα σπάνιο φαινόμενο που θα σημειωθεί απόψε και συνδυάζει φως, χρώμα και μυστήριο στον φθινοπωρινό ουρανό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, οι ουρανοί θα φωτιστούν από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025, γνωστή και ως «Σελήνη της Συγκομιδής». Αν και η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, το φεγγάρι αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς θα εμφανιστεί πιο μεγάλο και πιο φωτεινό από κάθε άλλη πανσέληνο της χρονιάς.

Αυτό το αστρονομικό φαινόμενο σημειώνεται όταν η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη κατά την πλήρη φάση της, γεγονός που ενισχύει τη φωτεινότητά της και μεγαλώνει οπτικά το μέγεθός της. Η αποψινή υπερπανσέληνος σηματοδοτεί την αρχή μιας τριπλέτας τέτοιων φαινομένων που θα συνεχιστούν μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Η ονομασία «Σελήνη της Συγκομιδής» προέρχεται από παραδόσεις που συνδέονται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές εργασίες. Το φθινόπωρο, επίσης, συνδέεται και με την «Σελήνη του Κυνηγού» (Hunter’s Moon), που παραδοσιακά ακολουθεί τη συγκομιδή, φωτίζοντας τα δάση και τα χωράφια.

Η NASA επισημαίνει ότι μια υπερπανσέληνος μπορεί να δείχνει έως και 14% μεγαλύτερη και μέχρι 30% πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη πανσέληνο. Οι χρωματικές αποχρώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο -συχνά κόκκινες ή πορτοκαλί- κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο μαγευτική για όσους έχουν την τύχη να την παρατηρήσουν.

