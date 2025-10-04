Living 04.10.2025

5 πράγματα που πρέπει να διώξεις από το σπίτι σου πριν ο Οκτώβριος φτάσει στη μέση του

Από την κουζίνα μέχρι τον εξωτερικό χώρο και το πλυντήριο, μικρές αλλαγές και ξεκαθαρίσματα μπορούν να κάνουν το σπίτι σου πιο φιλόξενο και ήρεμο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μικρές χαρές. Ζεστά καφέ στο σαλόνι, οικογενειακά γεύματα και βραδιές γεμάτες γέλια με φίλους. Είναι η εποχή που το σπίτι αρχίζει να ζωντανεύει ξανά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γεμίσει και με μικρές ακαταστασίες που δεν προσέχουμε στην καθημερινότητα. Μερικά απλά βήματα οργάνωσης τώρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ώστε οι επόμενοι μήνες να κυλήσουν πιο ανάλαφρα και ήρεμα.

Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μαζί. Αρκεί να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να ξεκαθαρίσεις αυτά που πραγματικά δεν χρειάζεσαι πια και να δώσεις χώρο σε ό,τι σε κάνει χαρούμενο. Με λίγη προσοχή και προγραμματισμό, το σπίτι σου μπορεί να γίνει πιο φιλόξενο, τακτοποιημένο και έτοιμο να σε υποδεχτεί για μια φθινοπωρινή περίοδο χωρίς στρες, γεμάτη ζεστασιά και αίσθηση οικειότητας.

Pinterest

Σκεύη σερβιρίσματος και εξοπλισμός κουζίνας

Πριν φτάσει ο χειμώνας, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις παλιά πιάτα, σκεύη και εργαλεία κουζίνας που δεν χρησιμοποιείς. Σκέψου ποια αντικείμενα έχεις αφήσει στην άκρη για χρόνια και αξιολόγησε την κατάστασή τους. Αν κάποιο σκεύος ή εργαλείο δεν το έχεις αγγίξει εδώ και καιρό, ίσως ήρθε η ώρα να το αποχωριστείς και να κρατήσεις μόνο όσα πραγματικά χρησιμοποιείς. Έτσι, η κουζίνα σου θα γίνει πιο λειτουργική και ευχάριστη για τις επόμενες συνάξεις και οικογενειακά γεύματα.

Ληγμένα γλυκίσματα

Μια καλή γενική σπιτιού δεν αφορά μόνο την αποσυμφόρηση χώρου, αλλά και τον έλεγχο κρυμμένων αντικειμένων. Αν έχεις αποθηκευμένα γλυκίσματα ή προμήθειες που έχουν λήξει, καλύτερα να τα απομακρύνεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεις χώρο για νέα, φρέσκα γλυκά που θα απολαύσεις εσύ και η οικογένεια.

Pinterest

Ληγμένα μπαχαρικά

Ο χειμώνας είναι η ιδανική περίοδος για ζεστά και αρωματικά πιάτα, αλλά η αποθήκη σου πρέπει να είναι έτοιμη. Βεβαιώσου ότι τα μπαχαρικά σου, κανέλα, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο και άλλα, είναι φρέσκα. Τα φρεσκομαγειρεμένα γλυκά και φαγητά θα έχουν καλύτερη γεύση, ενώ η οικογένεια θα το εκτιμήσει.

Εξοπλισμός καλοκαιριού για εξωτερικούς χώρους

Καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να οργανώσεις τα υπαίθρια αντικείμενα. Παιχνίδια, ποδήλατα και αθλητικός εξοπλισμός που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την άνοιξη μπορούν να αποθηκευτούν. Απομάκρυνε παλιά μαξιλάρια εξωτερικού χώρου και φωτιστικά που δεν λειτουργούν και έλεγξε τα εργαλεία κήπου, κρατώντας μόνο όσα θα χρειαστείς την επόμενη σεζόν.

Pinterest

Αποσυμφόρηση χώρου πλυντηρίου

Με την αλλαγή της σεζόν, τα πλυντήρια φορτώνονται περισσότερο λόγω χειμερινών ρούχων και επιπλέον στρωμάτων. Απόμακρυνε ληγμένα ή σχεδόν άδεια απορρυπαντικά, απόσυρε πετσέτες, πανιά ή χαμένα ζευγάρια κάλτσες και αξιολόγησε τα καλάθια ρούχων, αφαιρώντας όσα είναι σπασμένα ή άχρηστα. Έτσι, ο χώρος θα γίνει πιο λειτουργικός και ευχάριστος για την καθημερινή χρήση.

