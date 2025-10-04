Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες

Οι σειρές που μας έκαναν να κλείσουμε εισιτήρια από την πρώτη προβολή

Έχει τύχει να βλέπεις μια σειρά στο Netflix, να εντυπωσιάζεσαι με την τοποθεσία και να σκέφτεσαι «πωπω, θα ήθελα να πάω εκεί»; Πολλά μέρη που βλέπουμε στην οθόνη γίνονται μετά viral και κάποιοι τα επισκέπτονται ακριβώς γι’ αυτό: για να περπατήσουν στα μονοπάτια που περπατούσαν οι ήρωες, για να φάνε στο εστιατόριο που εμφανίστηκε σε μια σκηνή, ή απλά για να θαυμάσουν τη θέα.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα από σειρές / ταινίες του Netflix που βοήθησαν κάποιο τόπο να γίνει τουριστικός προορισμός και γιατί συμβαίνει αυτό.

Bridgerton – Bath, UK

Η σειρά έφερε στην επιφάνεια πόλεις με ιστορικά, κομψά κτίρια και πάρκα. Μια από αυτές είναι η πόλη Bath στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου πολλοί fans κάνουν ταξίδι επειδή θέλουν να επισκεφτούν τα μέρη που γυρίστηκε η σειρά όπως το Royal Crescent και διάφορα μουσεία.

Rebecca – Monte Carlo & Cornwall (και άλλα)

Η ταινία Rebecca έδειξε όμορφες τοποθεσίες στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, όπως κάστρα, παραλίες, κοσμοπολίτικα σοκάκια. Αυτές οι εικόνες εμπνέουν κόσμο να ταξιδεύει προς εκεί, όχι μόνο για τις σκηνές, αλλά και για το αισθητικό ταξίδι που προσφέρει.

Wayward – Ontario, Καναδάς

Μια σειρά μυστηρίου που χρησιμοποιεί φυσικά τοπία, λίμνες, δάση και αύξησε τη δημοτικότητα κάποιων περιοχών του Ontario, που εμφανίζονται στο Netflix. Οι άνθρωποι που βλέπουν τη σειρά συχνά λένε πως θέλουν να επισκεφτούν αυτά τα μέρη που φαίνονται τόσο ζωντανά και αληθινά στην οθόνη.

Ripley – Atrani, Ιταλία

Η σειρά Ripley έκανε γνωστό ένα μικρό χωριό της ακτής της Amalfi στην Ιταλία, το Atrani. Μετά την προβολή της σειράς, το χωριό έγινε πιάτσα για ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες στα σοκάκια, τα μικρά καφενεία που εμφανίζονται και τα όμορφα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι κρατήσεις σε Airbnb και ξενοδοχεία στην περιοχή αυξήθηκαν θεαματικά, καθώς οι θεατές ήθελαν να ζήσουν από κοντά το σκηνικό που είδαν στην οθόνη.

Γιατί ορισμένα μέρη γίνονται must see

Οπτική γοητεία: Μια σειρά με όμορφα τοπία ή ιστορική ή αρχιτεκτονική σημασία τραβάει το μάτι. Όταν η παραγωγή φροντίσει τη φωτογραφία, το φόντο και τα σκηνικά, δημιουργεί επιθυμία στον θεατή να βρεθεί εκεί.

Ευκολία πρόσβασης και προβολή: Όταν μια σειρά γίνεται δημοφιλής διεθνώς μέσω Netflix, εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν τα ίδια μέρη. Πόλεις και αξιοθέατα που κανονικά μπορεί να ήταν «κρυμμένα» γίνονται γνωστά.

Αίσθηση ως μέρος της ιστορίας: Αν το μέρος δεν είναι απλώς φόντο αλλά «χαρακτήρας» της σειράς, αν έχει σκηνές που μένουν στη μνήμη, τότε οι θεατές θ’αναζητήσουν να το ζήσουν κι από κοντά.

Οικονομικό όφελος για την περιοχή: Τουρισμός, ξενοδοχεία, εστιατόρια ωφελούνται όταν το μέρος γίνεται δημοφιλές από την τηλεόραση. Αυτό δημιουργεί κίνητρο να διατηρούνται οι τοποθεσίες καθαρές, προσβάσιμες και φιλόξενες.

Το Netflix έχει γίνει όχι μόνο πλατφόρμα παρακολούθησης σειρών αλλά και «οδηγός ταξιδιού». Χάρη σε σειρές και ταινίες, πολλοί ανακαλύπτουν νέες χώρες, πόλεις ή απλώς μέρη που δεν ήξεραν ότι υπήρχαν.

